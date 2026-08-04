Carreira policial: mais de 6 mil vagas abertas no Brasil

O Brasil vive, em 2026, um dos momentos mais aquecidos para quem deseja ingressar na carreira policial. Com editais publicados em diferentes estados, o setor de segurança pública oferece mais de 6 mil oportunidades imediatas, além de vagas em cadastro de reserva, distribuídas entre polícias militares, polícias civis, polícias penais, peritos e guardas municipais.

As remunerações variam de acordo com o cargo e o estado, mas chegam a R$ 22.820,23 no caso do concurso para Delegado da Polícia Civil do Maranhão, valor que representa uma das maiores remunerações entre os cargos públicos mencionados neste ano.

Destaques por estado

São Paulo concentra um dos maiores certames do país no setor. A Polícia Militar paulista abriu 2.000 vagas para o cargo de Soldado, com salário de R$ 5.482,51. As inscrições podem ser feitas até 21 de agosto de 2026, e a prova está marcada para 20 de setembro. A banca organizadora é a Fundação VUNESP.

Espírito Santo também chama atenção com o concurso da PM ES para o cargo de Oficial, que oferta 1.008 vagas e remuneração de até R$ 5.713,99. O prazo de inscrição vai até 10 de agosto de 2026, com provas previstas para 27 de setembro. A organização ficou a cargo da banca IDECAN.

O Maranhão é o estado com maior número de editais policiais abertos simultaneamente em 2026. São quatro certames em andamento:

A Polícia Militar do Maranhão abriu 1.000 vagas para Soldado, com salário de até R$ 6.149,08 e inscrições encerradas em 7 de agosto. A prova está prevista para 11 de outubro.

A Polícia Civil maranhense oferta 357 vagas imediatas para Oficial Investigador, mais 714 em cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 6.514,30 e as inscrições vão até 24 de agosto, com data de prova em 6 de dezembro.

Para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Maranhão, são 58 vagas imediatas e 174 em cadastro de reserva, com a maior remuneração do setor policial no país neste ciclo: R$ 22.820,23. As inscrições encerram em 13 de agosto, com provas em 1º de novembro. A banca responsável é o Cebraspe.

A Perícia Oficial do Maranhão oferta um dos certames com melhor remuneração da área: até R$ 14.675,58, para 76 vagas imediatas e 348 em cadastro de reserva. As inscrições se estendem até 5 de outubro de 2026, com provas previstas para 10 de janeiro de 2027. A banca também é o Cebraspe.

A Polícia Penal maranhense, por sua vez, oferta 758 vagas imediatas e 755 em cadastro de reserva, com remuneração de até R$ 8.638,77. As inscrições vão de 30 de julho a 31 de agosto, e as provas ocorrem em 13 de dezembro. A organização está a cargo do Cebraspe.

Ainda no Maranhão, a SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária) abriu 304 vagas imediatas e outras 304 em cadastro de reserva, com remuneração de até R$ 3.521,43. As inscrições ocorrem de 4 de agosto a 14 de setembro, e as provas acontecem em 20 de dezembro.

Bahia conta com o concurso da Polícia Civil, organizado pelo Instituto AOCP, que oferta 650 vagas para diferentes cargos, com salários de até R$ 6.433,06. As inscrições ocorrem de 7 de agosto a 8 de setembro, e as provas estão previstas para 6 de dezembro. Para o cargo de Delegado, são 100 vagas, com remuneração que chega a R$ 16.495,67.

O Rio Grande do Norte realiza o concurso da Polícia Penal com 260 vagas, remuneração de até R$ 5.681,71 e inscrições até 5 de agosto de 2026. As provas acontecem em 13 de setembro. A banca organizadora é o Instituto Avalia.

Sergipe traz a oportunidade da Guarda Municipal de Aracaju, com 100 vagas, salário de R$ 4.055,53 e inscrições até 8 de agosto. A prova está agendada para 13 de setembro, com organização da banca IDECAN.

Prazos se encerram em breve

Candidatos interessados devem ficar atentos, pois vários editais têm prazo de inscrição com encerramento nas próximas semanas. Entre os certames mais urgentes estão a Polícia Penal do Rio Grande do Norte (até 5 de agosto), a PM ES (até 10 de agosto), a PM MA (até 7 de agosto) e a Guarda Municipal de Aracaju (até 8 de agosto).

A concentração de editais abertos simultaneamente em diferentes regiões do país indica um movimento de recomposição dos quadros das forças de segurança pública, que acumularam déficit de pessoal ao longo dos últimos anos.

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Para candidatos que buscam estabilidade e ingresso no setor policial, o segundo semestre de 2026 concentra diversos editais publicados na área de segurança pública.