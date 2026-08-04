Bitget Lança Private Copy Trading para CFDs

VICTORIA, Seychelles, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o Private Copy Trading para sua plataforma de CFDs, oferecendo aos traders profissionais as ferramentas necessárias para a criação de comunidades de negociação restritas a convidados, mantendo, ao mesmo tempo, maior controle sobre a distribuição de estratégias. O recurso reflete a crescente evolução do copy trading de uma ferramenta de descoberta pública para um modelo de negócios voltado para a comunidade.

Com a evolução do copy trading, muitos traders de sucesso se expandiram para além da própria plataforma, criando comunidades dedicadas no Telegram, Discord, X e outros canais de redes sociais. Essas comunidades geralmente passam a ser o principal canal onde os traders podem compartilhar insights de mercado e desenvolver relacionamentos de longo prazo. Em vez de disponibilizar publicamente todas as estratégias, muitos agora reservam suas operações de maior convicção como benefícios exclusivos para os membros dessas comunidades.

O recurso proporciona flexibilidade ao gerenciamento de comunidades, viabilizando que os traders gerem múltiplos links de convite para diferentes comunidades ou canais de marketing, monitorem o desempenho de conversão de cada fonte, gerenciem a capacidade dos seguidores de forma independente e removam os seguidores quando necessário. Projetos de copy trading públicos e privados também podem operar em paralelo, possibilitando que os traders aumentem o público e, ao mesmo tempo, mantenham comunidades exclusivas para usuários selecionados.

“Como líderes de copy trading de criptomoedas, temos um dos poucos players a evoluir nesse segmento”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Os traders confiam nos dados e o copy-trading transparente ajuda o crescimento coletivo. E o copy trading privado proporciona aos traders profissionais mais flexibilidade nas estratégias de compartilhamento."

O modelo restrito a convidados também ajuda a proteger as estratégias de negociação proprietárias, limitando a visibilidade aos participantes aprovados, em vez de expor a atividade de negociação ao público. Para os traders focados na aquisição de clientes, os requisitos de registro opcionais vinculados aos links de convite são uma maneira mais direcionada para integrar novos usuários e, ao mesmo tempo, medir a eficácia de diferentes canais promocionais.

A Bitget foi pioneira no copy trading como uma das primeiras grandes exchanges a tornar as estratégias de negociação profissional acessíveis a um público mais amplo. Esse lançamento reflete uma evolução mais ampla na economia de criadores voltados para a negociação. Com os traders profissionais criando cada vez mais marcas e comunidades independentes, as plataformas de copy trading estão evoluindo de simples ferramentas de descoberta para uma infraestrutura que dá suporte ao gerenciamento de público, à aquisição de clientes e ao crescimento da comunidade a longo prazo. O Private Copy Trading amplia o ecossistema de copy trading da Bitget para atender a essas necessidades em constante mudança.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001256036)