Univar Solutions Adquire H.M. Royal, Ampliando sua Atuação nos Segmentos de Aditivos para Borracha, Plásticos e Adesivos nos Estados Unidos

Fortalecendo o atendimento e o fornecimento nos principais mercados dos EUA, com a oferta conjunta de um século de experiência técnica e relacionamentos confiáveis com os clientes

DOWNERS GROVE, Ill., Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes especiais e produtos químicos, anunciou hoje a aquisição da H.M. Royal, uma altamente respeitada distribuidora especializada em aditivos para borracha, plástico e adesivos, com 101 anos de história. A aquisição da H.M. Royal fortalece o segmento de Materiais de Desempenho dentro da divisão de Ingredientes + Especialidades da Univar Solutions, expandindo o acesso a produtos especializados, conhecimento técnico e relacionamentos de longa data com clientes, particularmente nas costas leste e oeste, onde a H.M. Royal tem uma forte presença. Com a união das organizações, os clientes da H.M. Royal passarão a contar com a maior escala, a rede logística e as ferramentas digitais da Univar Solutions e, ao mesmo tempo, continuarão a se beneficiar da expertise técnica e das relações de confiança que têm sido fundamentais para o sucesso da H.M. Royal.

"É com orgulho que recebemos a H.M. Royal no segmento de Ingredientes + Especialidades da família Univar Solutions”, disse Nick Powell, CEO da Ingredientes + Especialidades da Univar Solutions. “Eles irão contribuir com sua profunda expertise técnica em borracha, plásticos e adesivos, e com suas parcerias de longa data com clientes e fornecedores. Juntos, podemos oferecer um portfólio aprimorado e uma equipe de profissionais para melhor atender aos clientes nos EUA. Com o nosso compromisso compartilhado com o atendimento e a excelência, essa parceria estratégica se baseia no legado das duas empresas de conduzir negócios priorizando os valores e o foco no cliente.”

“A H.M. Royal tem sido uma parceira confiável nos segmentos de borracha, adesivos plásticos, vedantes e revestimentos de proteção, e essa aquisição é um passo importante para o nosso segmento de Materiais de Desempenho”, disse Matthew Oliver, Vice-Presidente Sênior de Materiais de Desempenho da Univar Solutions. “Essa união viabiliza a criação de uma plataforma mais conectada em borracha e plásticos, fortalecimento da colaboração e abertura de novas oportunidades de crescimento em toda a cadeia de valor. Estamos comprometidos em preservar e desenvolver o conhecimento técnico, as relações com fornecedores e o foco no mercado que resultaram no sucesso da H.M. Real, principalmente em aplicações onde a consistência, o desempenho de processamento e o fornecimento confiável são mais importantes.”

A nova empresa poderá oferecer aos clientes e parceiros fornecedores um acesso mais amplo a produtos, suporte técnico expandido e maior continuidade no fornecimento, com base no legado de mais de um século de serviços e expertise das duas empresas.

“Há mais de 100 anos, a H.M. Royal constrói sua reputação com base em sólidos relacionamentos, integridade, expertise técnica e um compromisso inabalável com nossos clientes e fornecedores”, disse Joseph Royal, Presidente da H.M. Royal. “Estamos muito entusiasmados com a nossa união com a Univar Solutions, uma empresa que compartilha esses valores fundamentais. Juntos, esperamos dar continuidade ao legado da H.M. Royal e criar novas oportunidades para nossos funcionários, clientes e parceiros de fornecimento.”

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos e ingredientes especializados, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a H.M. Royal

A H.M. Royal é uma distribuidora de longa data de matérias-primas e produtos químicos especializados, apoiada por décadas de relacionamento com fornecedores e 101 anos de experiência no setor. A empresa oferece mais de 1.000 classes de produtos químicos e oferece suporte aos clientes com recursos confiáveis de fornecimento, reembalagem e gerenciamento de estoque adaptados às suas necessidades. Com 10 armazéns estrategicamente localizados nos Estados Unidos, a H.M. Royal está posicionada para oferecer entregas pontuais, em quantidades que variam de pequenos sacos a cargas completas de caminhão. Seu portfólio de produtos atende a uma ampla gama de indústrias, incluindo transporte, eletrônica, medicina, construção, agricultura, mineração e mercados industriais. Como uma empresa familiar com liderança de terceira geração, a H.M. Royal enfatiza o atendimento personalizado, o suporte confiável e as soluções econômicas para os clientes da América do Norte.

Declarações de Previsão

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9803432)