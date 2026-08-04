De R$40 mil perdidos a R$2 milhões faturados com IA no Whats
De um empresário que via clientes ficarem sem resposta nos momentos de maior movimento de vendas ao fundador de uma empresa que já entregou mais de 200 agentes de inteligência artificial. Uma trajetória que mostra o que muda quando o WhatsApp comercial deixa de depender só de gente.
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Empreendedor desde 2021, Luis Ribas construiu suas empresas em torno de um modelo conhecido: mais anúncio, mais leads, mais gente no time comercial para atender e fechar. Funcionou por um tempo, até o custo da operação crescer mais rápido do que o faturamento.
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O ponto de virada aconteceu num final de semana de forte demanda, quando os leads mais interessados em comprar chegavam em maior volume. Foi justamente nesse momento que o vendedor responsável pelo atendimento saiu mais cedo. No dia seguinte, o time não conseguiu dar conta de tudo que tinha se acumulado. O resultado: cerca de R$ 40 mil em vendas perdidas em um único fim de semana, segundo o próprio empresário.
"O problema de muitas empresas hoje não é falta de leads. É falta de estrutura para manter a conversa viva até a venda acontecer", resume Ribas.
O episódio não foi isolado. Era, segundo ele, um padrão que se repetia a cada lançamento. Foi essa recorrência, somada ao lançamento do GPT-4 no início de 2023, que levou Ribas a testar uma hipótese: substituir parte do atendimento humano por um agente de inteligência artificial treinado especificamente para o processo comercial da empresa.
A tentativa inicial esbarrou em um limite técnico. Um agente genérico conseguia responder mensagens, mas não vendia como um profissional experiente. A resposta, segundo Ribas, estava em replicar o que um bom vendedor tem à disposição: acesso à agenda, ao histórico do cliente no CRM, ao catálogo completo de produtos e ao um roteiro de vendas testado. Sem essas ferramentas, a IA operava "no escuro".
A partir desse ajuste (instruções de vendas, base de conhecimento completa e integração em tempo real com os sistemas da empresa), o resultado apareceu no trimestre seguinte: aumento de 50% no faturamento da operação, com um terço das vendas atribuídas diretamente ao agente de IA, mantendo o mesmo investimento em anúncios e a mesma oferta.
A repetição do resultado em empresas de outros empreendedores deu origem à Chronos IA, companhia especializada em agentes de inteligência artificial para atendimento comercial via WhatsApp. Um dos primeiros casos foi o de Elton Euler, cuja empresa fatura R$ 500 milhões por ano: a substituição do atendimento humano pela IA, sem alterar funil ou anúncios, elevou a conversão em 49%.
Outros clientes reforçam o padrão. Uma clínica de diabetes registrou 30% a mais de agendamentos logo no primeiro teste com IA. Já uma empresa de cursos preparatórios, com mais de 3 mil produtos em catálogo, gerou R$ 1 milhão em vendas em seis meses atribuídas exclusivamente ao agente, sem intervenção humana no processo.
A própria Chronos espelha a curva de crescimento que vende aos clientes: o faturamento trimestral saltou de R$ 381 mil, no segundo trimestre de 2025, para R$ 2 milhões no mesmo período em 2026. Um salto que a empresa atribui à combinação de playbook comercial, base de conhecimento e ferramentas integradas em cada agente entregue.
Hoje com mais de 200 agentes implementados em setores como educação, saúde, varejo e serviços, a Chronos aposta que o diferencial não está em "ter IA", mas em como ela é treinada. "O mercado ainda confunde automação com inteligência. O desafio real é sustentar uma conversa comercial e trazer venda", afirma Ribas.
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