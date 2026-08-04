Editora voltada ao multiculturalismo é lançada em Curitiba

Uma das novidades deste ano, na programação do 4º Festival da Palavra de Curitiba, é o nascimento do selo Ramos Multiculturais, que — como o nome indica — surge focado na diversidade cultural. O lançamento acontece na Livraria Telaranha, no último dia do Festival, 9 de agosto, às 10h30, quando a escritora e jornalista Joanita Ramos vai autografar a primeira edição do selo, o livro “Cadê a Perna do Pererê?”, e também “Textos para Ler e Encenar”, publicação contemplada no prêmio Outras Palavras, da Secretaria de Estado da Cultura.

Segundo Joanita, que é mestre em Educação (UFPR), integrante da Rede Jornalista Amigo da Criança (Andi/Unicef) e avó de crianças pardas, a ideia do novo selo é “trazer primeiro as histórias de quem historicamente tem ficado por último, até mesmo na literatura, como crianças, mulheres, gente preta, pessoas com deficiência (PcD) e outras minorias”.

Os livros

Ilustrado por Márcia Széliga, o livro “Cadê a Perna do Pererê?” integra folclore brasileiro, diversidade racial e representatividade PcD, ao contar a história de uma menina preta, usuária de prótese, que se identifica com o Saci-Pererê e pede ajuda ao Negrinho do Pastoreio para encontrar a perna perdida do personagem lendário.

“Muitos autores têm medo de apresentar personagens muito ‘fora de padrão’, como uma menina com parte do corpo amputada, ou temas considerados ‘fortes’, como o da escravização na literatura para crianças. Mas sinto que é necessário falar disso também desde a infância. E, quando a abordagem é feita de forma lúdica e poética, com ilustrações de qualidade e sem didatismos, a recepção é surpreendente”, diz Ramos.

O outro livro, “Textos para Ler e Encenar”, traz duas peças de teatro para crianças: “Tíbeti, o Gnomo” e “Patraca, o Palhaço Astronauta”. Também nos textos para teatro, a autora aborda temas sensíveis para a infância. O protagonista Patraca, por exemplo, é um palhaço que se imagina astronauta. Tido como louco, ele é internado numa clínica psiquiátrica e libertado por duas crianças que, inspiradas pelo personagem, ajudam a fundar o Novo Mundo da Lua — um espaço onde todos têm o direito de liberar a imaginação e fazer arte.

Em “Tíbeti, o Gnomo”, Joanita recorre à linguagem metafórica para tratar da depressão infantil. O protagonista, Lucas, que acaba de perder a avó, acompanha o gnomo e outros bonecos até o fundo de um poço, para enfrentar o Bicho Podre — o “bicho da tristeza”. Ao final de uma agitada aventura, a alegria é redescoberta e até mesmo o temido “bicho” tem seu processo de transformação.

Os dois textos dramatúrgicos são precedidos, no livro, por uma “Carta sobre como entre a autora e suas histórias existe a vida”, em que ela comenta os textos a partir de seus próprios afetos e traz algumas informações sobre os processos de escrita e de montagem dos espetáculos.

“É urgente ajudarmos as crianças a lidar com suas emoções e também a transitar por diversas ‘tribos’ e grupos culturais, naturalizando as diferenças. Uma das minhas preocupações é publicar textos em que todas as crianças possam se ver como protagonistas”, enfatiza.

O selo Ramos Multiculturais não ficará restrito a livros para crianças, segundo sua fundadora, que não nega spoiler sobre o próximo lançamento, dirigido a jovens e adultos: “Mulheres e Crianças Primeiro”. A escritora revela que será um livro baseado em fatos. “Não se trata de um grito de naufrágio, mas de se dar prioridade ao que precisa ser dito sobre mulheres e crianças”, anuncia.

Sobre a autora



Joanita Ramos é mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, jornalista, letrista e escritora. Atuou como produtora cultural, realizando projetos de democratização da arte, como Container Cultural e Arte na Escarpa, que levaram livros, teatro profissional e oportunidades de fazer artístico a cidades minúsculas e áreas rurais, desprovidas de equipamentos culturais. Como jornalista, se destacou com o trabalho voltado a direitos humanos, com especial atenção às crianças, tendo sido finalista do Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, e recebido prêmios de reconhecimento como o título Jornalista Amigo da Criança (Rede Andi/Unicef) e Troféu Dignidade Solidária (Centro Paranaense de Cidadania), entre outros. Seu último livro foi “Orquestra Sinfônica do Paraná – 40 anos”, editado pelo Teatro Guaíra e lançado em maio de 2026.

Para conhecer mais sobre a editora e os títulos editados, basta acessar: @ramosmulticulturais ou @joanitaramos.curitiba.



Serviço:

Evento: lançamento dos livros “Cadê a Perna do Pererê?” e “Textos para Ler e Encenar”, dentro da programação do 4º Festival da Palavra de Curitiba

Data: 9 de agosto de 2026

Horário: 10h30

Local: Livraria Telaranha (Rua Ébano Pereira, 269)

Programação do Festival: festivaldapalavra.curitiba.pr.gov.br



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações de imprensa: Perfil Comunicação (41 99972-4792)