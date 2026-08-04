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Podcast Papo com Eldo celebra 500 entrevistas em Brasília

O podcast de Brasília, Papo com Eldo, apresentado pelo jornalista e influenciador brasiliense Eldo Gomes (@EldoGomes), ultrapassou a marca de 500 entrevistas realizadas no Instagram, por meio do perfil @PapoComEldoTV. O projeto também reúne 100 episódios publicados no Spotify, com entrevistas em vídeo e áudio sobre tecnologia, inovação e eventos.

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Repórter
04/08/2026 10:44

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Podcast Papo com Eldo celebra 500 entrevistas em Brasília
Podcast Papo com Eldo celebra 500 entrevistas em Brasília crédito: DINO

O programa Papo com Eldo, apresentado pelo jornalista Eldo Gomes (@EldoGomes), realizou 500 entrevistas por meio do perfil @PapoComEldoTV no Instagram e publicou 100 episódios completos na plataforma Spotify. As entrevistas foram produzidas em Brasília e incluíram representantes do setor público, empresários, influenciadores, artistas, pesquisadores e especialistas de diferentes áreas.

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Desde sua criação, o videocast Papo com Eldo? já esteve em eventos, lançamentos, iniciativas institucionais e debates sobre tecnologia, inovação, turismo, empreendedorismo, cultura, educação e comunicação. O objetivo declarado do programa é registrar histórias, apresentar projetos e aproximar o público de assuntos relevantes para a capital federal e demais regiões do país, utilizando formatos adaptados ao consumo digital.

A diversidade de convidados abrange gestores públicos, executivos de empresas, criadores de conteúdo, profissionais liberais, pesquisadores e lideranças comunitárias. Essa variedade amplia o alcance editorial do programa e gera um acervo voltado à informação, ao compartilhamento de experiências e à divulgação de iniciativas consideradas relevantes para o debate público.

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Além das transmissões em vídeo no Instagram, os episódios completos em áudio estão disponíveis no Spotify, permitindo que a audiência acompanhe as entrevistas em diferentes formatos. A estratégia multiplataforma visa atender à evolução dos hábitos de consumo de informação, oferecendo alternativas para quem prefere assistir ou ouvir o conteúdo. O programa segue produzindo novos episódios e cobertura especiais, mantendo a proposta de registrar e difundir informações sobre assuntos que impactam a sociedade brasileira.



Website: https://www.eldogomes.com.br/papocomeldotv/

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