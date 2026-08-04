Rio Ethical Fashion debate ética na moda no RIW

Rio Ethical Fashion, o fórum internacional de moda sustentável da América Latina, chega à sua 6ª edição em 2026 com um recorte direto: debater a ética na moda diante dos principais desafios do setor. O evento acontece nos dias 5 e 6 de agosto, integrado à programação do Rio Innovation Week 2026, no Pier Mauá, Rio de Janeiro.

Ao longo dos dois dias, o fórum reúne designers, jornalistas, pesquisadores, artistas e executivos em painéis que colocam a ética como fio condutor: da criação ao consumo, passando por tecnologia, autoria e território.

"A ética não é mais um discurso paralelo na moda, é o centro da conversa. Discutir inteligência artificial, autoria e sustentabilidade reforça que a moda também é um território de inovação e de responsabilidade. É sobre criar um futuro no qual tecnologia e criatividade caminhem juntas com valores", afirma Yamê Reis.

Abre a programação, no dia 5, às 11h, o painel "Manualidade na Era da Inteligência Artificial", com Rogério S., Lucas Leão, André Carvalhal e Hanna Inaiah. O debate propõe pensar o valor do fazer artesanal em um contexto cada vez mais automatizado, questionando como equilibrar inovação digital e trabalho humano na construção de uma moda mais sustentável e sensível.

No dia 5, às 15h, o painel "Como Representar Artisticamente Alternativas para o Sistema da Moda?" reúne Lilian Pacce, Iris Ruisch (Bienal State of Fashion) e Hanayrá Negreiros para discutir como a arte pode imaginar, narrar e dar forma a modelos de moda mais éticos, colaborativos e regenerativos, além do sistema dominante.

Abrindo o segundo dia, às 10h30, o painel "Rio de Janeiro: Expressão do Soft Power Brasileiro?" debate como a cidade pode projetar sua cultura, criatividade e estilo de vida para o mundo através da moda, fortalecendo sua influência simbólica global. Participam Yamê Reis, Amanda Mendonça (Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro), Thomaz Azulay e Lenny Niemeyer.

No dia 6, às 18h, o painel "Autoria, Apropriação e Ética na Moda Global" discute os limites entre inspiração e cópia na criação de moda. Participam a jornalista Marina Caruso (Revista Ela, O Globo), Cris Lucchetti (Farm), a apresentadora Gabb e o stylist Felipe Veloso, em uma conversa sobre autoria, identidade e autenticidade em um sistema cada vez mais globalizado.

O Rio Ethical Fashion conta com o patrocínio do Sebrae e do Consulado dos Países Baixos e apoio institucional da ABIT, ABVTEX, Abest, Fashion Revolution Brasil, IED – Istituto Europeo di Design e Instituto-E.

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