ABES-SP debate água na Climate Week 2026

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) foi selecionada como Hub Oficial da São Paulo Climate Week 2026 e promoverá, nos próximos dias 5 e 6 de agosto, uma programação dedicada à vertical “Cidades, Infraestrutura e Água”, um dos seis eixos da Agenda Global de Ação Climática da COP30. Programação e inscrições por meio deste link.

A São Paulo Climate Week será realizada entre os dias 3 e 7 de agosto e reunirá representantes do poder público, empresas, academia e sociedade civil para discutir soluções voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. Inspirada nas Climate Weeks realizadas em diferentes cidades do mundo, a iniciativa busca acelerar a implementação de soluções climáticas por meio da conexão entre lideranças, organizações, comunidades e cidadãos.

Como Hub Oficial, a ABES-SP, na capital paulista, sediará debates sobre o papel estratégico do saneamento na adaptação às mudanças climáticas, na gestão da água, na proteção dos mananciais, na infraestrutura urbana, na resiliência das cidades e na transição para uma economia de baixo carbono.

Para o presidente da ABES-SP, Nivaldo Rodrigues da Costa Junior, participar da São Paulo Climate Week reforça a importância de colocar o saneamento no centro das discussões sobre o futuro das cidades. “A ABES-SP está muito feliz em participar desse evento, pois entendemos que as mudanças climáticas fazem parte da nossa realidade e ter o saneamento nessa pauta só demonstra o papel estratégico que ele exerce na vida das pessoas e das cidades. É uma questão de sobrevivência aprendermos a conviver com essa nova realidade, e esse evento promove justamente essa temática”, ressalta.

A programação da entidade integra a vertical “Cidades, Infraestrutura e Água”, um dos seis eixos da Agenda Global de Ação Climática da COP30. Vinculada ao processo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), a agenda é construída em parceria com a Presidência da COP30 e os Climate High-Level Champions, com o objetivo de impulsionar a implementação de ações climáticas entre as Conferências das Partes (COPs).

Para a consultora e coordenadora da Câmara Nacional de Mudanças Climáticas da ABES, Ana Szajubok, a participação da ABES-SP como Hub Oficial reforça o reconhecimento da importância do saneamento na agenda climática.

“A participação da ABES-SP como Hub Oficial representa o reconhecimento de que o saneamento é uma infraestrutura estratégica para a agenda climática. A vertical Cidades, Infraestrutura e Água reúne temas como cidades resilientes, saneamento, gestão da água, gestão de resíduos, infraestrutura urbana, adaptação e governança multinível — agendas essenciais para preparar os territórios para os impactos das mudanças climáticas e promover um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo”, destaca Ana Szajubok.

Durante os dois dias de programação, especialistas de instituições públicas, empresas, universidades e organizações da sociedade civil abordarão temas como riscos e oportunidades climáticas para o saneamento, conservação ambiental, tecnologias para adaptação climática, infraestrutura urbana, biogás, inteligência hídrica, créditos hídricos e cidades resilientes.

Serviço:

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Evento: São Paulo Climate Week 2026 – Programação da ABES-SP

Data: 5 e 6 de agosto de 2026

Local: Sede da ABES-SP – Rua Eugênio de Medeiros, 242 – 6º andar – Pinheiros – São Paulo (SP)

Hub Oficial: ABES-SP – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo

Vertical: Cidades, Infraestrutura e Água

Inscrições aqui

Patrocínio: Contazul e JNS

Apoio: Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS)

