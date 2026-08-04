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Grand Arena Aqua estreia na Fenasan 2026

Atração marcará a edição histórica de 40 anos da AESabesp, transformando soluções operacionais de saneamento em espetáculo técnico para mais de 38 mil visitantes

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Repórter
04/08/2026 09:44

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Grand Arena Aqua estreia na Fenasan 2026
Grand Arena Aqua estreia na Fenasan 2026 crédito: DINO

De 20 a 22 de outubro de 2026, o Expo Center Norte, em São Paulo, será palco de uma das principais novidades do setor de infraestrutura e saneamento ambiental das Américas: a estreia do Grand Arena Aqua. Criada para valorizar os profissionais da linha de frente e transformar soluções técnicas em experiências dinâmicas em tempo real, a plataforma de competições e demonstrações práticas integra a programação oficial da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan 2026) e do 37º Encontro Técnico AESabesp.

O evento deste ano celebra as quatro décadas de atuação da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) sob o tema central “AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”.

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O Grand Arena Aqua rompe com o modelo tradicional de visibilidade passiva. Durante os três dias de evento, empresas patrocinadoras colocarão seus especialistas em ação em provas inspiradas nos desafios reais enfrentados pelo setor. A estrutura contará com oito áreas de competição e projeta reunir mais de 300 competidores. Diante de um público altamente qualificado, estimado em mais de 38 mil visitantes, as marcas expositoras demonstrarão de forma ativa tecnologias, processos e boas práticas de engenharia, ampliando o retorno sobre o investimento em comparação com áreas convencionais de exposição.

As modalidades previstas na arena cobrem processos importantes da cadeia operacional, tais como: Ligação de Água PEAD com Eletrofusão; Manutenção Eletromecânica (Troca de Rotor); Automação de Sistemas; Análise de DQO; Jar Test; além de simulações com EPIs; Jogos Universitários e o tradicional Campeonato de Operadores da Sabesp.

Empresas interessadas em garantir cotas de patrocínio ou inscrever equipes operacionais no Grand Arena Aqua devem preencher o formulário no portal da feira ou entrar em contato diretamente com o departamento comercial da AESabesp, sob a coordenação de Fábio Rocha, pelo telefone (11) 93246-5476 ou pelo e-mail fabio.rocha@aesabesp.org.br.

Serviço:

Evento: 37º Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro de 2026

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

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Informações: https://fenasan.com.br/?



Website: https://fenasan.com.br/

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