MEX Exchange, parte do Grupo MultiBank, fortalece equipe de liderança com nomeação importante

A MEX Exchange, plataforma de negociação eletrônica institucional do Grupo MultiBank, anunciou hoje a nomeação de Vibhanshu Bahuguna como diretor sênior, reforçando o compromisso da empresa em construir uma equipe de liderança de classe mundial à medida que expande seus negócios institucionais globais e suas capacidades tecnológicas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260803421137/pt/

MEX Exchange, the institutional electronic trading platform of MultiBank Group, today announced the appointment of Vibhanshu Bahuguna as Senior Director, reinforcing the company's commitment to building a world-class leadership team as it expands its global institutional business and technology capabilities.

Com mais de 20 anos de experiência em vendas, desenvolvimento de negócios e negociação eletrônica, Bahuguna chega à MEX Exchange com vasta experiência em soluções de negociação eletrônica, abrangendo tecnologias EMS, OMS, OTC e ECN nos mercados de câmbio e ativos digitais em toda a região da Ásia-Pacífico.

Ao longo de sua carreira, Vibhanshu ocupou cargos de liderança sênior em algumas das instituições mais renomadas do setor. Ele iniciou sua carreira na Bloomberg antes de ingressar na TradingScreen, onde desenvolveu soluções de acesso à negociação de múltiplos ativos. Posteriormente, gerenciou as franquias Currenex e FX Connect para a State Street no Sudeste Asiático, antes de liderar os negócios da TradAir na região Ásia-Pacífico a partir de 2015, impulsionando a adoção de agregação de câmbio, mecanismos de precificação e tecnologia de negociação white-label até a aquisição da empresa pelo ION Group em 2022. Recentemente, liderou as áreas de Vendas e Desenvolvimento de Negócios na Cypator ECN, trabalhando ao lado do cofundador original da TradAir para expandir a presença institucional da plataforma.

David Ogg, CEO da MEX Exchange, afirmou: "Estamos muito felizes em receber Vibhanshu na equipe. Ele traz uma combinação excepcional de liderança comercial, conhecimento de mercado e relacionamentos sólidos em todo o ecossistema de negociação institucional. Sua experiência na construção e expansão de negócios de negociação eletrônica na região Ásia-Pacífico será fundamental para continuarmos expandindo a presença global da MEX Exchange."

Ao comentar sobre sua nomeação, Vibhanshu Bahuguna disse: "A MEX Exchange representa uma das oportunidades mais empolgantes no mercado de negociação eletrônica institucional da atualidade. A visão, a tecnologia e a liderança reunidas pela equipe proporcionam uma plataforma única para redefinir o acesso institucional ao mercado, e estou ansioso para contribuir com a próxima fase de crescimento da empresa."

A nomeação de Bahuguna fortalece ainda mais uma equipe de liderança já de destaque, que impulsiona os negócios institucionais da MEX Exchange.

A equipe é liderada por David Ogg, um dos pioneiros mais influentes no mercado de câmbio institucional e amplamente reconhecido. Ao longo de uma carreira de mais de quatro décadas, Ogg fundou a HotspotFX, a primeira ECN de câmbio institucional do setor, juntamente com a LavaFX e a LiquiMatch, liderando inovações revolucionárias que moldaram o cenário atual da negociação eletrônica. Sob sua liderança, a MEX Exchange está desenvolvendo uma plataforma de negociação institucional impulsionada por recursos de execução baseados em IA, tecnologia de correspondência de latência ultrabaixa e infraestrutura de nível institucional, projetada para atender participantes do mercado global.

Complementando a equipe de liderança está Brian Andreyko, Diretor de Produtos, que traz consigo vasta experiência em mercados globais e negociação eletrônica. Tendo ocupado cargos de liderança sênior na Edgewater Markets, TradAir, ICAP e Currenex, ele agora supervisiona o desenvolvimento estratégico dos negócios de ECN, Serviços Técnicos e Serviços de Execução da MEX Exchange.

Juntas, as nomeações refletem o investimento contínuo da MEX Exchange em atrair talentos líderes do setor, enquanto constrói um ecossistema de negociação institucional de última geração que combina tecnologia avançada, profundo conhecimento do mercado e conectividade global para atender às necessidades em constante evolução de clientes institucionais em todo o mundo.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder global em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e com um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, forte conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo oferece uma gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. O grupo é regulamentado em cinco continentes por mais de 18 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. Suas premiadas plataformas de negociação oferecem alavancagem de até 1000:1 em uma ampla gama de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios financeiros que reconhecem sua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse www.multibankgroup.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nikolas Neofytou

Diretor de Compras Diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com