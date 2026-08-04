As melhores viagens "alternativas” do mundo para evitar o excesso de turismo

DUBLIN, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alguns destinos icônicos nunca saem de moda, como Veneza, Aspen, Quioto ou Ibiza mas, nos últimos anos, o desejo de evitar os pontos turísticos muito visitados tem aumentado muito. Mais viajantes estão tentando aproveitar as incríveis paisagens e experiências culturais sem multidões, filas ou preços mais altos.

Neste verão, a maior tendência de viagens não é simplesmente trocar um destino lotado por outro próximo, e sim ir para outro país.

O primeiro Travel Dupe Index da Holafly identifica as melhores alternativas internacionais para alguns dos destinos mais emblemáticos do mundo, comparando semelhança visual e cultural, custos de acomodação, excesso de turismo, acessibilidade e tendência social. Ao contrário dos rankings "alternativos” tradicionais, cada alternativa está localizada em um país diferente do destino inicial, oferecendo aos viajantes uma experiência genuinamente nova, porém mantendo a mesma atração.

O ranking revela que a melhor alternativa de Veneza não está em outros lugares da Itália, e sim em Ghent, na Bélgica, cujos canais medievais e arquitetura histórica oferecem uma atmosfera notavelmente semelhante, porém com uma procura turística significativamente menor. O ranking também destaca alternativas como Banff em vez de Aspen, Jeonju em vez de Kyoto e Budva em vez de Ibiza, com os viajantes economizando até 83% em acomodações, dependendo do destino.

As viagens alternativas evitam o turismo excessivo

Com o turismo continuando a afetar muitos dos destinos mais conhecidos do mundo, os viajantes estão cada vez procurando substitutos não óbvios. Em vez de substituir um destino lotado por outro próximo, as viagens internacionais possibilitam que os visitantes descubram paisagens, arquitetura e experiências culturais semelhantes, com menos custo e sem o pico do número de visitantes.

As melhores viagens alternativas do mundo

Classificação Travel Dupe Em vez de 1 Ghent, Bélgica Veneza, Itália 2 Banff, Canadá Aspen, Estados Unidos 3 Jeonju, Coreia do Sul Quioto, Japão 4 Budva, Montenegro Ibiza, Espanha 5 Cascais, Portugal Saint-Tropez, França 6 Lago Ohrid, Macedônia do Norte Lago Como, Itália 7 Las Terrenas, República Dominicana Tulum, México 8 Menton, França Costa de Amalfi, Itália 9 Ciudad Perdida, Colômbia Machu Picchu, Peru 10 Siargao, Filipinas Bali, Indonésia



Metodologia

Para identificar as melhores viagens alternativas do mundo, a Holafly comparou dez destinos icônicos com alternativas internacionais usando um modelo de pontuação ponderada. Cada par de destinos foi avaliado em cinco critérios: semelhança visual e cultural (25%), medindo o quão perto a alternativa replica a aparência do original; economia de acomodação (25%), com base nos preços médios de hotéis de alta temporada; contraste de excesso de turismo (20%), comparando o número de visitantes do destino original com sua alternativa; acessibilidade (15%), considerando a disponibilidade de voos e o tempo de viagem; e tendência social (15%), analisando o Instagram, o TikTok e as tendências de pesquisa online para identificar destinos emergentes.

Para garantir que o ranking destacasse experiências de viagem genuinamente novas, todas as alternativas precisavam estar localizadas em um país diferente do destino original, e não mais do que duas alternativas do mesmo país incluídas no ranking final. Esta metodologia prioriza destinos que oferecem uma experiência semelhante, mas também oferecem melhor valor, menos multidões e a oportunidade de descobrir um lugar novo.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001255634)