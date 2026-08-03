NIQ retorna à IFA 2026 para liderar discussões do setor sobre crescimento, inovação, IA e transformação do consumidor

Como Parceira Oficial de Perspectivas Globais da IFA Berlin 2026, a NIQ (NYSE: NIQ) continuará desempenhando um papel de liderança em conduzir os debates do setor, ao unir dados, inteligência impulsionada por IA e conhecimentos humanos para esclarecer as forças que remodelam o crescimento, a inovação e o comportamento do consumidor. Mediante apresentações de executivos, mesas redondas, inteligência de mercado exclusiva e interações estratégicas com clientes (incluindo a participação na IFA Retail Leaders Summit, no quarto NIQ Business Breakfast e em um evento dedicado a pequenas e médias empresas), a NIQ ajudará a transformar as rápidas mudanças do mercado em oportunidades práticas para o ecossistema mundial de tecnologia.

Sob o tema da IFA deste ano,"O Futuro é Agora", a NIQ irá oferecer perspectivas oportunas sobre as forças que vêm redefinindo a tecnologia de consumo, os eletrodomésticos e o varejo, desde a inovação impulsionada por IA e as expectativas em evolução dos consumidores até a transformação omnicanal e as oportunidades emergentes de crescimento.

À medida que marcas e varejistas enfrentam a incerteza econômica, mudanças no comportamento de compra e uma crescente sensibilidade a preços, os dados de mercado mais recentes da NIQ destacam tanto os desafios como as oportunidades do setor. Embora os mercados de tecnologia e bens duráveis ??permaneçam sob pressão em algumas regiões, o crescimento continua surgindo em importantes mercados europeus, reforçando a importância da inovação, agilidade e tomada de decisões baseada em dados.

"A IFA é onde o futuro do setor ganha forma", disse Perry James, Vice-Presidente Sênior de Tecnologia Global e Bens Duráveis na NIQ. "Entramos em uma nova era em que dados, IA e comportamento do consumidor convergem, e as regras de crescimento são reescritas em tempo real. A questão não é se o setor irá mudar, mas quem terá a inteligência para liderá-lo. A NIQ contribui com informações estratégicas para ajudar o setor a passar da análise à ação."

Programa do evento IFA 2026: IA, inovação e futuro do crescimento

A NIQ trará à IFA 2026 suas últimas perspectivas e inteligência de mercado baseadas em IA, através de uma série de iniciativas de alto impacto direcionadas a explorar as forças que vêm remodelando a tecnologia e o varejo.

IFA Retail Leaders Summit (3 de setembro)

A NIQ irá se reunir com executivos de alto escalão dos setores de varejo e tecnologia para discutir como a IA, os dados e a evolução do comportamento do consumidor estão transformando o futuro do comércio. Em uma palestra principal, a NIQ irá compartilhar perspectivas sobre as forças que vêm remodelando o setor de tecnologia e bens duráveis, utilizando inteligência de mercado mundial e tendências de consumo para destacar como as empresas podem impulsionar o crescimento sustentável mediante decisões com base em IA, estratégias omnicanal e modelos de varejo de última geração em um mercado cada vez mais complexo. Mais informaçõesaqui.

A vantagem da inteligência: Como marcas de tecnologia emergentes competem e vencem (4 de setembro)

Uma sessão voltada a pequenas e médias empresas sobre onde o crescimento está surgindo, como empresas desafiantes estão obtendo participação de mercado e o que as mudanças na distribuição revelam sobre a transformação mais ampla do mercado, seguida de uma recepção para networking com especialistas da NIQ. Mais informações aqui.

NIQ Business Breakfast: Reset 2026 - disrupção, novos atores e o futuro do setor tecnológico (5 de setembro)

O NIQ Business Breakfast irá reunir líderes do setor para analisar um mercado em transição, no qual o comércio social, os locais de mercado, os canais D2C e as experiências impulsionadas por IA vêm remodelando o modo como os consumidores descobrem produtos e realizam compras. A discussão terá foco em como marcas e varejistas podem se adaptar, através de ecossistemas de comércio emergentes, jornadas independentes de plataforma e um controle mais robusto da experiência do consumidor em um mundo orientado pela IA. Mais informaçõesaqui.

Perguntas frequentes

1. Qual é o papel da NIQ na IFA 2026?

A NIQ é a Parceira Global Oficial de Perspectivas da IFA Berlin 2026 e irá liderar discussões do setor mediante palestras executivas, mesas redondas e inteligência de mercado exclusiva, com foco em crescimento, inovação impulsionada por IA e transformação do consumidor.

2. Quais perspectivas a NIQ irá compartilhar na IFA 2026?

A NIQ irá oferecer informações estratégicas impulsionadas por IA e baseadas em dados sobre as forças que estão remodelando os setores de tecnologia de consumo, eletrodomésticos e varejo, incluindo o comércio omnicanal, a evolução do comportamento do consumidor, a mídia de varejo e oportunidades emergentes de crescimento.

3. De quais eventos a NIQ irá participar na IFA 2026?

A NIQ irá participar da IFA Retail Leaders Summit (3 de setembro) e realizar a sessão "Intelligence Edge" visando pequenas e médias empresas (4 de setembro), bem como do NIQ Business Breakfast (5 de setembro), abordando, em cada um deles, diferentes dimensões de IA, inovação e transformação do mercado.

4. Como a IA está influenciando os setores de tecnologia e varejo, segundo a NIQ?

A IA está acelerando mudanças em todo o ecossistema, remodelando o modo como os consumidores descobrem e compram produtos, que possibilitam uma tomada de decisão mais avançada e criam novas oportunidades para que marcas e varejistas impulsionem o crescimento através de dados e inteligência.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Declaração prospectiva

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que refletem as expectativas e projeções atuais da NIQ sobre futuras tendências de mercado e o comportamento do consumidor. Tais declarações estão baseadas em informações disponíveis e suposições razoáveis, mas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram. A NIQ não assume o compromisso de atualizar estas declarações, exceto conforme exigido por lei.

Isenção de responsabilidade

Todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais™ ou marcas registradas® de seus respectivos proprietários. O uso dos mesmos não implica qualquer vínculo ou endosso por parte deles.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

NIQ-GENERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260803047702/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com