Kioxia apresentará o módulo de expansão de memória compatível com CXL™, série KIOXIA XL1, para cargas de trabalho de IA

A Kioxia Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que apresentará, no estande da empresa na FMS: the Future of Memory and Storage (FMS: o futuro da memória e do armazenamento), que acontecerá de 4 a 6 de agosto em Santa Clara, Califórnia, a série KIOXIA XL1, um módulo de expansão de memória compatível com Compute Express Link™ (CXL™). O produto conta com a tecnologia KIOXIA XL-FLASH™, de memória flash de baixa latência e alto desempenho, que permite que a memória flash, tradicionalmente utilizada para aplicações de armazenamento, também seja empregada como solução de expansão de memória. Além disso, ele está sendo projetado e desenvolvido para atender ao crescente volume de aplicações de IA que exigem grande capacidade de memória. O envio de amostras para avaliação aos colaboradores do ecossistema do setor está previsto para agosto de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260803855656/pt/

CXL™ Compatible Memory Expansion Module KIOXIA XL1 Series

Nos últimos anos, o aumento significativo do número de cargas de trabalho de IA elevou a demanda por memória nos data centers, gerando sérios desafios, como a escassez de capacidade e o aumento dos custos. Em resposta a essa necessidade do mercado, a Kioxia está desenvolvendo uma solução inovadora de expansão de memória para ambientes de hiperescala. O módulo de expansão de memória da série KIOXIA XL1 combina a tecnologia de baixa latência e alto desempenho XL-FLASH™ com a interface CXL™. Ele melhora a eficiência na utilização da DRAM ao armazenar, no próprio módulo, dados acessados com menos frequência. Ele preenche a lacuna de desempenho e custo entre a DRAM convencional e os SSDs, possibilitando a expansão da memória para aplicações exigentes de IA.

Observação: as unidades de amostra destinam-se apenas a fins de avaliação. Algumas funções podem não ter sido totalmente testadas e as especificações estão sujeitas a alterações.

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https://www.kioxia.com/en-jp/business/memory/xlflash.html

Compute Express Link e CXL são marcas comerciais do Compute Express Link Consortium, Inc.

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Sobre Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória e está dedicada ao desenvolvimento, à produção e à venda de memória flash e de unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora, a Toshiba Memory, foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo por meio da "memória", oferecendo produtos, serviços e sistemas que proporcionam opções aos clientes e geram valor baseado em memória para a sociedade. Sua tecnologia inovadora de memória flash 3D, a BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, como smartphones avançados, PCs, SSDs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

*As informações contidas neste documento, incluindo preços e especificações dos produtos, conteúdo dos serviços e informações de contato, estão corretas na data do anúncio, mas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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Contato para a imprensa:

Kioxia Corporation

Divisão de Gestão de Promoção

Satoshi Shindo

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