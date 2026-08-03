Brasil forma milhares de bacharéis em Direito por ano

O Brasil forma um contingente crescente de bacharéis em Direito a cada ano. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2024, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o curso figura entre os que mais concluem alunos no país e lidera as graduações presenciais, com mais de 650 mil matrículas.

O volume expressivo de formandos amplia a concorrência nos primeiros anos de atuação, período em que muitos profissionais ainda buscam experiência prática, renda e uma rede de contatos. É nesse intervalo entre a conclusão da graduação e a consolidação da carreira que se concentra parte dos desafios enfrentados por advogados em início de trajetória.

Correspondência jurídica como ponte

A correspondência jurídica — atividade em que um profissional presta serviços pontuais para escritórios e departamentos jurídicos de outras localidades, como diligências, audiências e protocolos — tem sido apontada como uma porta de entrada para esse público. A digitalização do setor ampliou o acesso a essas demandas por meio de plataformas que conectam contratantes e correspondentes em diferentes regiões do país.

Para Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Correspondente Dinâmico, o principal obstáculo dos recém-formados está na transição entre a teoria e a prática. “Muitos bacharéis deixam a universidade com uma boa base teórica, mas ainda sem experiência”, afirma.

Segundo ela, a atividade permite que o profissional participe da rotina do mercado desde cedo, prestando serviços para diferentes escritórios e conhecendo procedimentos na prática.

A percepção de saturação do mercado, comum entre recém-formados, convive com oportunidades ainda pouco exploradas. Gian Nunes, cofundador do Correspondente Dinâmico e especialista em tecnologia, avalia que a concorrência em áreas tradicionais não significa ausência de espaço, já que o setor passa por transformação e novos modelos de atuação surgem com a digitalização.

Entre os diferenciais que ajudam um correspondente a conquistar demandas recorrentes, os executivos citam comprometimento, organização, pontualidade, cumprimento de prazos e boa comunicação.

Diante do número elevado de formandos, a correspondência jurídica se apresenta como alternativa para reduzir a distância entre o diploma e a atuação profissional, oferecendo experiência prática e geração de renda antes da formação de uma carteira própria de clientes.

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