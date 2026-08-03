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Brasileiros conquistam dois pódios na IMSA em Road America

Pilotos brasileiros alcançam pódios nas categorias TCR e GS durante a etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge disputada em Road America, nos Estados Unidos.

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Repórter
03/08/2026 15:14

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Brasileiros conquistam dois pódios na IMSA em Road America
Brasileiros conquistam dois pódios na IMSA em Road America crédito: DINO

A etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge, realizada no último sábado (1º), no circuito de Road America, em Elkhart Lake, Wisconsin (EUA), terminou com dois pódios para pilotos brasileiros em categorias distintas. Os resultados foram conquistados nas classes TCR e GS, reunindo equipes com participação de competidores do Brasil.

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Na categoria TCR, o Audi RS3 LMS TCR #55, inscrito pela Gou Racing em parceria com a Stallion Motorsports, terminou a prova na segunda colocação. O carro foi pilotado pelo norte-americano Eduardo Gou e pelo brasileiro Celso Neto, que iniciaram a corrida na última posição do grid.

Na categoria GS, a Panam Motorsports conquistou o terceiro lugar com o carro #54, conduzido pelos brasileiros Caio Chaves e Gui Salas.

Estratégia de corrida favorece recuperação na categoria TCR

Com pista molhada no início da prova, Eduardo Gou realizou o primeiro stint e levou o Audi #55 até as primeiras posições da categoria. Durante a parada para troca de pilotos, a equipe optou pela utilização de pneus slicks à medida que o traçado apresentava condições de pista seca. Celso Neto assumiu o carro na segunda metade da corrida e assumiu a liderança da categoria TCR.

Nos minutos finais, o tráfego de veículos da categoria GS e uma bandeira amarela influenciaram o desenvolvimento da prova, e a dupla concluiu a corrida na segunda colocação.

Categoria GS também registra pódio brasileiro

Na disputa da categoria GS, Caio Chaves realizou o primeiro stint da corrida antes de entregar o carro a Gui Salas para a parte final da prova. A dupla levou o carro #54 ao terceiro lugar. Outro brasileiro presente no grid foi Kiko Porto, que competiu ao lado de Varun Choksey. A dupla abandonou a prova após um detrito atingir o radiador do veículo.

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Com os resultados obtidos em Road America, pilotos brasileiros voltaram a ocupar posições de destaque na IMSA Michelin Pilot Challenge, em uma etapa disputada em um dos circuitos tradicionais do calendário da categoria.



Website: http://www.stallionmotorsports.net

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