Inteligência artificial chega ao balcão das óticas

A inteligência artificial avança no varejo brasileiro e começa a chegar com força ao setor óptico. Automação do atendimento via aplicativos de mensagens e ferramentas de demonstração de lentes no ponto de venda têm saído do campo da inovação e passado a integrar a operação cotidiana de óticas de diferentes portes. O movimento acompanha uma transformação mais ampla do varejo nacional, marcada pela aceleração da adoção tecnológica e pela pressão crescente por eficiência operacional e qualidade na experiência de compra.

A percepção do impacto da IA já é disseminada no varejo. Levantamento da CRMBonus em parceria com a Wake, realizado com 307 executivos do varejo nacional entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, identificou que 79% reconhecem que a inteligência artificial já tem impacto significativo em seus negócios ou terá em curtíssimo prazo. Do lado do consumidor, o avanço é igualmente acelerado: pesquisa da Bain & Company aponta que 77% dos brasileiros já usam ou já utilizaram ferramentas de IA, ante 60% em janeiro de 2025, índice que supera o registrado nos Estados Unidos.

A adoção, porém, ainda é desigual. Pesquisa da Abiacom com 200 profissionais em todo o Brasil revela que 72% das empresas brasileiras ainda estão nos estágios iniciante ou experimental de uso da IA, o que indica interesse crescente, mas baixa maturidade estratégica. Mais da metade das empresas consultadas afirma que pretende investir em IA nos próximos 12 meses, sinalizando que a curva de adoção deve se acentuar. Para o varejo óptico, setor com dinâmicas próprias de atendimento e decisão de compra, essa janela representa tanto uma oportunidade quanto um desafio de capacitação.

Esse movimento já aparece no comportamento dos próprios lojistas. Monitoramento interno do ssOtica, plataforma de tecnologia que atende mais de 7,7 mil óticas no Brasil, identificou que a parcela da base com ferramentas analíticas ativadas passou de 1,96% em outubro de 2025 para 11,56% em abril de 2026. O crescimento acelerado, ainda que a escala seja minoritária, sugere que a busca por instrumentos de gestão orientada por dados, primeiro passo para a incorporação de tecnologias mais avançadas como IA e automação, está em curso no setor.

Na ponta da operação, a transição já é visível para quem acompanha o setor de perto. Ramon Mantovani, Líder de Expansão do ssOtica, observa que as mudanças trazidas pela IA são concretas e imediatas. “Uma ótica que usa IA no atendimento consegue responder o cliente na hora, qualificar quem realmente tem intenção de compra e agendar a visita sem depender de alguém parado no WhatsApp o dia inteiro. Quando esse cliente chega na loja, o vendedor já sabe com quem está falando e usa o tempo dele pro que importa, que é o atendimento próximo e a recomendação técnica”, afirma Mantovani.

O líder aponta ainda que a adoção de IA e automação muda a lógica de gestão das óticas: com indicadores organizados, o gestor passa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas, como padrões de recompra, variações de ticket médio e taxas de conversão por perfil de cliente. Para Mantovani, a tecnologia não substitui o time comercial, mas o faz render mais. “Quem acha que vai trocar gente por robô no atendimento consultivo entendeu o setor errado”, conclui.

No portfólio da Ipê Digital, dois produtos materializam essa transição no cotidiano das lojas. O ssAgentes é um agente de inteligência artificial voltado ao atendimento via WhatsApp que, diferente dos menus fixos tradicionais, processa linguagem natural e entende o que o cliente escreve com as próprias palavras, fazendo triagem entre dúvidas de suporte e novos contatos comerciais e direcionando cada caso para o caminho certo, sem depender de alguém disponível para responder em tempo real.

O ssLentes é um aplicativo de apoio ao consultor óptico no ponto de venda, que substitui descrições verbais por demonstrações visuais de tecnologias de lentes progressivas, comparativos entre tratamentos e tabela de preços interativa, tornando a diferença entre produtos concreta para o cliente e a venda mais consultiva para o vendedor. Ambos estão disponíveis para contratação independente do sistema de gestão.

O varejo óptico que incorpora tecnologia agora, na gestão, no atendimento e no balcão de venda, está se posicionando para competir com mais qualidade num mercado em que a pressão por eficiência e experiência do cliente tende a se intensificar. A combinação de dados, automação e ferramentas de apoio à venda deixa de ser diferença competitiva e passa a ser condição de permanência no mercado.

Sobre o ssOtica

O ssOtica é uma plataforma de tecnologia voltada para o setor óptico brasileiro, desenvolvida pela Ipê Digital. A solução atua na gestão, na operação e no apoio à venda de óticas independentes e redes em todo o país.

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