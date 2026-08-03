Theatro Municipal vira palco da luta anticorrupção

A defesa da ética, da transparência e da boa governança ocupará um dos espaços mais emblemáticos da cultura brasileira. No próximo 24 de agosto, o Theatro Municipal de São Paulo será palco da cerimônia do 6º Prêmio INAC de Integridade, promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), reunindo representantes dos três Poderes, integrantes do Ministério Público, magistrados, empresários, acadêmicos, estudantes, organizações da sociedade civil e cidadãos comprometidos com a construção de um país mais íntegro. A cerimônia será aberta ao público, com 1.000 ingressos gratuitos, disponíveis no site oficial do Theatro Municipal.

Muito além de uma premiação, o evento consolida-se como um dos principais encontros nacionais dedicados ao fortalecimento da cultura da integridade. Em um momento em que a corrupção continua figurando entre os maiores desafios institucionais do país, o INAC leva o debate para um dos patrimônios culturais mais importantes do Brasil, aproximando a sociedade da agenda de prevenção, transparência e cidadania.

Durante a cerimônia serão anunciados os vencedores de sete categorias, que reconhecem iniciativas capazes de transformar a cultura da integridade no país: Academia; Tecnologia e Inovação; Boas Práticas de Governança; Jornalismo Investigativo; Comunicadores Locais; Experiência Profissional e Integridade no Esporte ou na Cultura. O prêmio passa a contar, neste ano, com a categoria "Deu Certo", que premia os melhores casos de implantações efetivas de projetos, reportagens, ideias ou práticas propostas por trabalhos premiados nas edições anteriores. E o melhor entre todos os projetos vence como “Grande Prêmio”.

A cerimônia terá abertura com o grupo musical Ensemble e o Hino Nacional será cantado em grande estilo pela cantora Graça Cunha acompanhada do violinista Stefânio Faustino. O auge do momento artístico da noite será protagonizado pela cantora e compositora Tiê, que fará uma apresentação especial após decidir doar integralmente seu cachê ao Instituto Não Aceito Corrupção, em um gesto de apoio à causa da ética pública e da cidadania. Reconhecida nacionalmente por sucessos como “A Noite”, a artista soma uma trajetória marcada pelo reconhecimento da crítica e do público.

“Mais do que reconhecer boas ideias, queremos incentivar soluções concretas capazes de produzir impacto real na sociedade”, destaca Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo.

O chamamento

Para Roberto Livianu, o combate à corrupção não depende apenas da atuação dos órgãos de controle. “A construção de uma cultura de integridade exige participação permanente da sociedade, das empresas, das universidades, da imprensa e das instituições públicas. É exatamente esse movimento coletivo que o Prêmio INAC busca estimular.”

Ao abrir as portas do Theatro Municipal para a cerimônia, o INAC pretende transformar um dos maiores símbolos da cultura brasileira em um espaço de mobilização pela ética, pela cidadania e pelo fortalecimento da democracia.

Serviço

6º Prêmio INAC de Integridade



Data: 24 de agosto de 2026

Horário: 18h

Local: Theatro Municipal de São Paulo

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Ingressos: gratuitos mediante retirada antecipada pelo site oficial do Theatro Municipal.