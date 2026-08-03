Novidade nas oficinas: mais tecnologia para diagnóstico

A Bosch, líder global no fornecimento de tecnologias e serviços, lança no Brasil um novo modelo de negócios de assinatura para o scanner de diagnóstico automotivo KTS Essential, oferecido às oficinas independentes por meio da parceria já consolidada com o PeçaAí. A iniciativa amplia o acesso à tecnologia de diagnóstico veicular com uma alternativa mais flexível ao modelo tradicional de aquisição do equipamento.

Com investimento total de mais de R$ 30 milhões em desenvolvimento de produto, experiência do usuário (UX), treinamento de consultores técnicos e comerciais, a iniciativa marca uma etapa estratégica para ampliar a presença da Bosch no segmento de diagnóstico. A empresa tem como meta chegar a 50 mil unidades de equipamentos de diagnóstico até 2030, levando a tecnologia a mais oficinas em toda a América Latina.

Atualmente, mais de 90% da frota brasileira de veículos leves já conta com algum tipo de eletrônica embarcada, o que torna imprescindível o uso de ferramentas de diagnóstico capazes de acompanhar a evolução tecnológica dos veículos.

“Esta novidade está totalmente alinhada com a nossa estratégia de ampliar a presença no mercado reparador, mas também representa uma mudança importante na forma como a Bosch leva tecnologia às oficinas. Estamos criando um modelo de negócio inédito, flexível e conectado às necessidades do mercado e à realidade das oficinas brasileiras”, afirma Robert Hilbert, presidente da divisão de reposição automotiva da Bosch na América Latina.

Assinatura amplia o acesso ao diagnóstico automotivo



O modelo de assinatura é disruptivo e marca uma nova etapa na oferta de diagnóstico para o mercado de reposição. Ao agregar mais uma forma de aquisição do produto, além da venda convencional, a Bosch reduz a barreira de entrada ao scanner e cria uma relação mais próxima e contínua com as oficinas.

“Chamamos esse novo modelo de ‘Meu primeiro Bosch’ porque ele aproxima uma tecnologia reconhecida pelo mercado da realidade de oficinas que buscam evoluir no diagnóstico automotivo, mas nem sempre conseguem absorver o investimento inicial de um equipamento. O modelo de assinatura torna esse acesso mais simples e flexível, abrindo caminho para ampliar a base instalada do KTS e levar tecnologia Bosch a um número cada vez maior de reparadores”, afirma Marcio Kumruian, fundador do PeçaAí, empresa parceira da Bosch no novo negócio.

Esse avanço pode contribuir também para uma jornada de reparo mais eficiente, desde a identificação da falha até o acesso a informações técnicas que apoiem a rotina da oficina. Para o ecossistema de reposição, a digitalização do diagnóstico abre caminho para decisões mais precisas sobre disponibilidade de peças, capacitação e desenvolvimento de ofertas alinhadas às necessidades do mercado brasileiro e latino-americano.

Foco na realidade local é a base para expansão do relacionamento



O KTS Essential foi desenvolvido para atender às necessidades do mercado brasileiro, a partir da escuta ativa de reparadores e de testes em oficinas locais. Desde a concepção, o projeto considerou desafios do dia a dia, como a necessidade de uma interface mais simples, rápida e intuitiva, além de uma solução pronta para uso.

O scanner reúne hardware e software ESI[tronic], permitindo que o reparador acesse informações técnicas e recursos de diagnóstico de forma integrada. Além de ampliar o acesso ao diagnóstico automotivo, o modelo cria uma base mais conectada entre oficinas, indústria, distribuidores e plataformas digitais. A partir do uso do scanner, a Bosch fortalece seu relacionamento com as oficinas, passa a acompanhar com mais proximidade as demandas dos reparadores e os desafios de manutenção de uma frota cada vez mais tecnológica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dessa forma, a empresa quer alcançar oficinas que buscam evoluir no diagnóstico automotivo, mas ainda encontram barreiras para incorporar recursos digitais à operação. O novo modelo de negócio e o novo equipamento de diagnóstico complementam o portfólio e os canais de distribuição já existentes, ou seja, são adicionais. Outras linhas de diagnóstico ou modelos de negócios com as oficinas da Rede Bosch Car Service continuam sendo oferecidos ao mercado, o que fortalece ainda mais o relacionamento da marca com o segmento de reparação automotiva e favorece sua estratégia de expansão.



