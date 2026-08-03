First Plus amplia parceria com a SS&C para apoiar operações transfronteiriças na região Ásia-Pacífico

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a First Plus Asset Management (FPAM), empresa de gestão de investimentos em múltiplos ativos, escolheu a SS&C para fornecer suporte a operações transfronteiriças na Ásia. A SS&C prestará serviços à FPAM em todo o ciclo de vida do investimento, oferecendo uma solução escalável e integrada que abrange agência de transferência, gestão e execução de ordens, além de contabilidade de investimentos. A FPAM utilizará a SS&C para atender ao seu crescente modelo operacional transfronteiriço e dar suporte a cerca de US$ 200 milhões em ativos sob gestão.

“À medida que a First Plus expandiu suas operações, a gestão de nossas atividades tornou-se cada vez mais complexa”, afirmou Jeb Li, cofundador e CEO da First Plus. “A presença global da SS&C e seu portfólio integrado de soluções nos permitem otimizar nossos fluxos de trabalho com facilidade, para que possamos nos concentrar em expandir nossos negócios de forma rápida e segura, ao mesmo tempo em que continuamos a oferecer retornos ajustados ao risco e um atendimento ao cliente de excelência.”

A parceria destaca a amplitude e a escalabilidade do modelo global de serviços da SS&C. Com a solução integrada de operações de investimento da SS&C, a First Plus modernizará suas operações e reforçará a conformidade entre jurisdições em toda a Ásia. A solução agilizará o processo de negociação e gestão de exposição da carteira pelas equipes de front-office, além de facilitar a contabilidade e a reconciliação dos investidores. A SS&C também prestará serviços de agência de transferência na Tailândia, apoiando os serviços oferecidos aos investidores e a manutenção dos registros da FPAM. A FPAM também terá acesso aos recursos integrados de automação da SS&C para otimizar e agilizar suas operações.

“Temos grande satisfação em ampliar nosso relacionamento com a First Plus à medida que seus negócios continuam crescendo”, afirmou Damien Barry, diretor para Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio da SS&C Global Investor & Distribution Solutions. “À medida que o setor de gestão de ativos se globaliza e passa a oferecer novos e mais complexos veículos de investimento, observamos uma demanda crescente por suporte às operações transfronteiriças e à conformidade regulatória. Estamos ansiosos para trabalhar com a First Plus na simplificação e integração de seus fluxos de trabalho por meio de nosso ecossistema global escalável, para que a equipe da First Plus possa concentrar seus esforços no crescimento e na experiência dos investidores.”

*Em 30 de junho de 2026

Sobre a First Plus Asset Management

Sediada em Singapura, a First Plus Asset Management Pte. Ltd. é uma gestora de ativos licenciada, com foco no mercado da região da Ásia-Pacífico. A empresa possui uma licença de gestão de fundos da categoria Capital Markets Services (CMS), concedida pela Autoridade Monetária de Cingapura (MAS), e obteve importantes qualificações regulatórias, incluindo o status de Investidor Institucional Estrangeiro Qualificado (QFII), concedido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), e aprovação para operar no Bond Connect, concedida pelo Banco Popular da China (PBOC).

A First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited, afiliada do grupo, é licenciada pelo Ministério das Finanças da Tailândia para administrar fundos mútuos públicos, privados e de previdência. A empresa também é reconhecida pela CSRC como um QFII.

Ao combinar perspectivas globais com profundo conhecimento regional, o grupo First Plus proporciona crescimento sustentável e de longo prazo por meio de suas capacidades em crédito estruturado, estratégias quantitativas e outras soluções de investimento diversificadas.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora líder de serviços e tecnologias de missão crítica impulsionados por inteligência artificial (IA), capacitando organizações dos setores de serviços financeiros e saúde a operar de forma mais inteligente, rápida e segura. Fundada em 1986, a empresa está sediada em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em todo o mundo. Mais de 23 mil organizações dos setores de serviços financeiros e saúde — desde as maiores empresas do mundo até pequenas e médias empresas — confiam na SS&C por sua expertise, escala e tecnologia.

Mais informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Brian Schell | Diretor financeiro, SS&C Technologies

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Justine Stone | Relações com Investidores, SS&C Technologies

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Assessoria de imprensa

Madison Gallo

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