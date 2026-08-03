Reforma tributária testa sistema e impacta empresas

O governo federal anunciou que, a partir de agosto de 2026, as empresas enquadradas no regime regular de tributação deverão preencher os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) nos documentos fiscais eletrônicos. A medida faz parte da fase operacional de validação da Reforma Tributária do Consumo, que tem como objetivo testar a integração dos sistemas de emissão de notas fiscais eletrônicas.

O ano de 2026 será utilizado como período de teste, com aplicação de alíquota?teste combinada de 1?% nos documentos fiscais. O recolhimento efetivo do tributo está suspenso durante essa etapa, porém a ausência ou o preenchimento incorreto das informações pode acarretar a rejeição automática da nota fiscal eletrônica, interrompendo o fluxo de faturamento das empresas.

A nova exigência ultrapassa a esfera contábil e afeta diretamente áreas como tecnologia da informação, compras, comercial e financeiro. As organizações precisarão adequar a parametrização de seus softwares de gestão, atualizar cadastros de clientes e fornecedores e garantir que os processos de emissão estejam alinhados às novas regras. A revisão preventiva de cadastros e a capacitação das equipes operacionais são apontadas como medidas essenciais para evitar paralisações nas operações de venda e prestação de serviços.

Adriana Matos, COO da Person Consultoria, destacou que a adaptação tecnológica e o alinhamento de processos internos são determinantes para a segurança operacional durante a transição. "A empresa que deixa tudo para a última hora não enfrenta apenas uma obrigação tributária, enfrenta urgência, retrabalho, decisões apressadas e custos que poderiam ter sido evitados", afirmou Matos.

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O acompanhamento contínuo dos padrões de validação tributária contribui para a governança corporativa, reduzindo o risco de rejeição de notas fiscais e assegurando a fluidez das operações comerciais no mercado nacional. As empresas que implementarem as mudanças de forma antecipada tendem a minimizar interrupções e a manter a conformidade com a nova legislação.