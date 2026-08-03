Giovanna Goeldi apresenta livro que explora ritmos infantis

A escritora e ilustradora Giovanna Goeldi publicou O Ritmo de Lumi, obra voltada ao público infantil que traz, além de texto, ilustrações e elementos de realidade aumentada. O livro foi lançado recentemente e tem como objetivo estimular a reflexão de crianças, pais, educadores, terapeutas e cuidadores sobre diferentes ritmos de aprendizagem, comunicação e desenvolvimento.

A narrativa acompanha Lumi, personagem que percebe seu ritmo diferente em um ambiente onde todos parecem seguir o mesmo compasso. Ao buscar compreender essa diferença, Lumi reconhece múltiplas formas de aprender, expressar-se e relacionar?se. O conteúdo, embora direcionado a crianças, propõe um diálogo com adultos sobre como comportamentos e dificuldades são interpretados e abordados.

Giovanna Goeldi afirma que a proposta do livro é abrir espaço para discussões sobre comparação, pertencimento, comunicação, sentimentos e respeito às diferenças individuais. A autora não apresenta a obra como ferramenta de diagnóstico ou tratamento, ressaltando que ela pode complementar práticas pedagógicas e terapêuticas, sem substituir avaliações profissionais.

A realidade aumentada, acessível por dispositivos móveis, permite ao leitor interagir com elementos digitais ligados à narrativa, personagens e cenários, adicionando uma camada de interatividade à experiência de leitura.

O lançamento ocorre em um contexto de crescente atenção ao desenvolvimento neurodivergente. O Censo Demográfico de 2022 apontou 2,4 milhões de brasileiros com diagnóstico de transtorno do espectro autista, equivalente a 1,2% da população, sendo 2,6% das crianças de 5 a 9 anos diagnosticadas. Já o Censo Escolar de 2025 registrou 2.458.159 matrículas na educação especial, com 96% desses estudantes frequentando classes regulares, abrangendo deficiências, autismo e altas habilidades.

Esses dados ajudam a dimensionar a presença de crianças com necessidades de aprendizagem distintas nos ambientes escolares, embora não cubram todas as condições neurodivergentes. Em O Ritmo de Lumi, a temática é abordada por meio de uma personagem sem vínculo a diagnóstico específico, evitando que a criança seja reduzida a suas dificuldades.

A autora, formada em Arquitetura e Urbanismo, também atua nas áreas de artes visuais, design e projetos culturais, experiências que influenciam a concepção visual de seus livros. O Ritmo de Lumi é o nono título infantil de Goeldi e o primeiro de uma série que tratará de desenvolvimento, identidade e pertencimento, com um segundo volume previsto para o primeiro semestre de 2027.

Em julho de 2026, Goeldi foi finalista do Prêmio Governador do Estado de São Paulo na categoria Incentivo à Leitura, reconhecida pelo projeto Era uma vez em Taubaté, que apresenta personagens ligados à história cultural da região. Embora a indicação não esteja diretamente relacionada a O Ritmo de Lumi, ambos os trabalhos fazem parte da produção da autora voltada à literatura infantil e à criação de recursos que aproximam crianças, histórias e temas sociais.

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Com O Ritmo de Lumi, a autora busca contribuir para que o acompanhamento do desenvolvimento infantil considere a singularidade de cada criança, sem reduzir sua identidade às dificuldades apresentadas.