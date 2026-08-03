KTECH Convida Parceiros Distribuidores da América Central e Caribe

KTECH Abre Programa de Parceria Regional para Atender o Crescimento da Demanda de Energia Residencial da América Central e Caribe

O programa combina produtos de energia residenciais, estoque regional, treinamento técnico e suporte comercial estruturado de distribuidores e instaladores

CIDADE DO PANAMÁ, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A KTECH lançou um novo programa de parceria de energia residencial na América Central e no Caribe, buscando distribuidores, instaladores de energia solar, empresas de EPC e prestadores de serviços de energia em 15 mercados-alvo.

O lançamento ocorre em resposta ao aumento da demanda por energia de backup residencial, eletricidade fora da rede e sistemas de armazenamento de energia solar em toda a região. As quedas de energia, as condições instáveis da rede e o aumento dos custos de eletricidade estão criando novas oportunidades para as empresas que podem fornecer soluções confiáveis de energia doméstica, juntamente com a instalação e o serviço locais profissionais.

A KTECH é especializada em inversores, sistemas de armazenamento de energia e gerenciamento inteligente de energia doméstica. Com mais de 20 anos de experiência em eletrônica de energia, a empresa desenvolveu um portfólio de produtos que abrange aplicações híbridas e fora da rede, com faixas de energia de 3 kW a 60 kW e classificações de proteção, incluindo IP20, IP54 e IP65/IP66.

Sua plataforma proprietária iHEMS™ viabiliza o monitoramento remoto do sistema, gerenciamento dos dados de energia e diagnósticos inteligentes. Para distribuidores e instaladores, isso proporciona maior visibilidade do desempenho do sistema e pode ajudar a reduzir atendimentos de serviço desnecessários, e aprimorar o suporte ao cliente.

O novo programa de parceria foi criado para oferecer mais do que simplesmente a distribuição convencional de produtos. Os parceiros qualificados terão acesso a:

Termos comerciais diretos da fábrica e incentivos com base no desempenho;

Desenvolvimento do território e oportunidades de crescimento de parceiros;

Materiais de produtos e marketing em espanhol;

Suporte de seleção de produtos e configuração do sistema;

Treinamento online para instaladores e capacitação técnica;

Certificação de instaladores e recursos de marketing com marca compartilhada;

Monitoramento remoto e coordenação técnica com o iHEMS™.

De acordo com a KTECH, seus recursos logísticos na Zona Franca de Colón, no Panamá, irão apoiar a coordenação regional do estoque e aprimorar o acesso a produtos e peças de reposição. O Panamá também passará a ser um ponto de conexão fundamental para a comunicação do distribuidor, atividades do instalador e futuros programas de mercado regional.

Durante o segundo semestre de 2026, a KTECH pretende apoiar o envolvimento de parceiros e clientes na Jamaica, uma feira e seminário de instaladores no Panamá e outras atividades de desenvolvimento do mercado de energia residencial na Colômbia.

A KTECH convida distribuidores e instaladores a integrarem sua rede e a ampliarem o acesso à energia residencial nos mercados de língua espanhola.

Empresa: KTECH ESS Co., Ltd.

Email: info@ktechsolar.com

Website: www.ktechsolar.com

Site em espanhol: www.ktechsolar.com/es/

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9802453)