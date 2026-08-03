Lenovo impulsiona Esports World Cup 2026 como parceira fundadora

A Esports Foundation (EF) e a Lenovo anunciaram hoje uma extensa parceria, com a Lenovo se tornando Parceira Global da Esports World Cup 2026 (EWC) e equipando o maior evento de e-sports do mundo com seus dispositivos de jogos eletrônicos Legion de alto desempenho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260712639301/pt/

A EWC 2026 levará a Paris, pela primeira vez, o maior evento de e-sports do mundo, reunindo mais de 2.000 jogadores, 200 equipes de e-sports e fãs de mais de 100 países entre 6 de julho e 23 de agosto. À medida que a EWC expande sua presença no cenário internacional, a Lenovo passa a integrar o grupo de Parceiros Fundadores do evento, levando seus mais recentes PCs desktop e monitores da linha Legion às arenas de competição, centros de treinamento, estúdios de transmissão e espaços do festival ao longo das sete semanas de duração do evento.

"Estamos empolgados em receber a Lenovo como Parceira Fundadora Global da Esports World Cup 2026, enquanto nos preparamos para reunir milhares de jogadores e milhões de fãs em Paris neste verão", disse Mohammed Al Nimer, Diretor Comercial da Esports Foundation. "Ao longo de sete semanas, milhares de partidas, horas de transmissão e configurações de equipamentos para jogadores, a tecnologia por trás da competição é tão importante quanto o que acontece no evento; por isso, agradecemos à Lenovo por fornecer os sistemas de ponta que tornarão nosso evento possível."

"Como uma das maiores marcas de jogos eletrônicos do mundo, estamos imensamente orgulhosos de ter dispositivos Lenovo Legion impulsionando o maior evento de e-sports do mundo", disse Volker Düring, Vice-Presidente e Diretor Geral da Unidade de Negócios do Gaming, Intelligent Devices Group, Lenovo. "A parceria da Lenovo com a EWC reflete um compromisso compartilhado de permitir que atletas de elite de e-sports utilizem dispositivos de jogos eletrônicos de ponta da Legion para competir nos mais altos níveis, no maior cenário de e-sports.

Legion impulsiona competição em um dos maiores eventos de e-sports do mundo

Das arenas de competição e estúdios de transmissão às instalações para jogadores e experiências de fãs, o hardware Legion irá impulsionar aspectos essenciais da EWC 2026, ao garantir máximo desempenho em um dos maiores eventos de e-sports do mundo. Os jogadores da EWC 2026 irão competir utilizando desktops Legion Tower 7i e Tower 5i. Nesta edição, os atletas também irão competir em monitores Legion enquanto disputam os lugares mais altos do pódio.

Do palco de competição à inovação de conceito

Esta parceria já inspirou inovações significativas em hardware por parte da Lenovo no conceito Legion Pro Rollable, uma tela de 16" com tecnologia Lenovo PureSight OLED enrolável, apresentada no início deste ano na CES 2026. Projetada para atletas de e-sports que precisam de um único dispositivo portátil para treinar para competições de alto nível ao redor do mundo, a tela deste conceito de notebook de jogos eletrônicos se expande de 16" para tamanhos de 21,5" e 24". Os participantes da EWC poderão experimentar o Legion Pro Rollable no estande da Legion.

Aproximando os fãs da ação

A marca Legion estará presente nas transmissões e experiências presenciais da EWC 2026, incluindo o palco "Legion Gauntlet" e áreas dedicadas do festival com notebooks, tablets e periféricos Legion à disposição dos fãs durante o evento. Os fãs terão a chance de ganhar equipamentos Legion através de desafios no local, enquanto conteúdos exclusivos nos canais da Legion durante a EWC 2026 irão oferecer uma visão mais detalhada dos jogadores, configurações e equipamentos utilizados na competição.

Como Parceira Fundadora da EWC 2026, a Lenovo também irá desempenhar um papel de destaque na campanha mundial deste ano, marcando presença em materiais criativos, transmissões e conteúdos direcionados aos fãs, tanto no período que antecede o evento como durante sua realização.

Formando uma crescente parceria internacional em e-sports

A parceria sucede a estreia da Lenovo na EWC 2025, evento no qual mais de 2.000 dispositivos Legion foram utilizados em operações do torneio, estúdios de transmissão, áreas para criadores de conteúdo e ativações do festival. A marca Legion esteve presente em todos os 24 títulos de jogos eletrônicos e nas sete semanas de transmissões internacionais, ao alcançar 750 milhões de pessoas em diversas regiões e idiomas em todo o mundo.

A Esports World Cup 2026 será realizada em Paris, de 6 de julho a 23 de agosto, reunindo mais de 2.000 jogadores e 200 clubes de mais de 100 países para competir em 24 jogos e 25 torneios, disputando uma premiação recorde superior a US$ 75 milhões.

Para mais informações, acesse Esports World Cup e explore a linha completa do Lenovo Legion em www.lenovo.com/legion.

Sobre a Copa do Mundo de Esports

A Esports World Cup (EWC) é um importante evento esportivo anual e uma celebração mundial da excelência competitiva e da paixão por e-sports. A competição apresenta um formato único que abrange diversos jogos eletrônicos, colocando frente a frente os principais clubes de e-sports do mundo para disputar a maior premiação da história da modalidade. Realizada em Paris, na França, durante o verão de 2026, a EWC irá reunir novamente as comunidades de jogos e e-sports para coroar o próximo clube campeão mundial da Esports World Cup. esportsworldcup.com

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência mundial de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 196º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Orientada pela visão de "Tecnologia mais Inteligente para Todos", a Lenovo executa uma estratégia de IA Híbrida que abrange a IA Pessoal (uma IA pessoal com diversos dispositivos), e a IA Corporativa, ajudando clientes a transformar dados em informações e valor. Esta estratégia é viabilizada pelo compromisso do Grupo com a inovação de classe internacional e um portfólio de IA abrangente, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença mundial que abrange mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de fornecimento mundial que inclui mais de 30 unidades de fabricação em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional. As ações Lenovo estão cotadas na Bolsa de Valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa sala de imprensa.

LEGION e PURESIGHT são marcas comerciais da Lenovo. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

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Relações Púbicas Globais – Justin Alters – jalters@lenovo.com