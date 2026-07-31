Entre os influenciadores gamers de Brasília, Eldo Gomes (@EldoGomes), lançou a série "Jogando Super Mario World". A produção consiste em 14 episódios publicados em uma playlist oficial no canal do YouTube, que resgata a nostalgia e traz um game play sobre um jogo clássico no mundo gamer.

A série apresenta gameplays do título Super Mario World, originalmente lançado para o console Super Nintendo, organizados em ordem cronológica para permitir visualização sequencial. Cada vídeo demonstra a mecânica de jogo, a exploração das fases e a progressão da campanha, oferecendo ao espectador informações técnicas sobre o funcionamento do título.

A iniciativa integra o catálogo de produções de Eldo Gomes, que inclui cobertura de outros jogos retro, cobertura de eventos do segmento gamer e análises do ecossistema PlayStation. Ao concentrar 14 episódios em um espaço digital único, a série contribui para a preservação e a acessibilidade de material sobre um dos jogos mais reconhecidos da franquia Super Mario.

A disponibilização dos episódios em plataformas digitais amplia a oferta de conteúdos sobre videogames retro produzidos em Brasília, atendendo ao interesse de espectadores que buscam informações históricas e técnicas sobre jogos eletrônicos. A estratégia de distribuição em múltiplas redes sociais permite alcançar diferentes perfis de público, reforçando a presença de produções regionais no cenário nacional de entretenimento digital.

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Segundo informações fornecidas pelo próprio criador, a série tem como objetivo facilitar o acesso a conteúdo de qualidade sobre jogos clássicos, contribuindo para a difusão do conhecimento sobre a história dos videogames no Brasil.