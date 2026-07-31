Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Influenciadores Gamers de Brasília: Eldo Gomes

Entre os influenciadores gamers de Brasília, Eldo Gomes disponibiliza a série Jogando Super Mario World, composta por 14 episódios publicados no YouTube e conteúdos complementares no Instagram.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
31/07/2026 19:26

compartilhe

SIGA
×
Influenciadores Gamers de Brasília: Eldo Gomes
Influenciadores Gamers de Brasília: Eldo Gomes crédito: DINO

Entre os influenciadores gamers de Brasília, Eldo Gomes (@EldoGomes), lançou a série "Jogando Super Mario World". A produção consiste em 14 episódios publicados em uma playlist oficial no canal do YouTube, que resgata a nostalgia e traz um game play sobre um jogo clássico no mundo gamer.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A série apresenta gameplays do título Super Mario World, originalmente lançado para o console Super Nintendo, organizados em ordem cronológica para permitir visualização sequencial. Cada vídeo demonstra a mecânica de jogo, a exploração das fases e a progressão da campanha, oferecendo ao espectador informações técnicas sobre o funcionamento do título.

A iniciativa integra o catálogo de produções de Eldo Gomes, que inclui cobertura de outros jogos retro, cobertura de eventos do segmento gamer e análises do ecossistema PlayStation. Ao concentrar 14 episódios em um espaço digital único, a série contribui para a preservação e a acessibilidade de material sobre um dos jogos mais reconhecidos da franquia Super Mario.

A disponibilização dos episódios em plataformas digitais amplia a oferta de conteúdos sobre videogames retro produzidos em Brasília, atendendo ao interesse de espectadores que buscam informações históricas e técnicas sobre jogos eletrônicos. A estratégia de distribuição em múltiplas redes sociais permite alcançar diferentes perfis de público, reforçando a presença de produções regionais no cenário nacional de entretenimento digital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo informações fornecidas pelo próprio criador, a série tem como objetivo facilitar o acesso a conteúdo de qualidade sobre jogos clássicos, contribuindo para a difusão do conhecimento sobre a história dos videogames no Brasil.



Website: https://www.eldogomes.com.br/gamercreator/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay