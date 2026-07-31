Hospital paraense promove piquenique para pacientes

O Hospital Regional Público dos Caetés, em Capanema (PA), 120 leitos, administrado pelo INDSH desde 2021, promoveu em 29 de julho um piquenique para os pacientes, com objetivo de acolhimento, integração e bem-estar.

A atividade aconteceu na sala de treinamento técnico, localizada no primeiro andar da unidade, com decoração temática, e oferta de frutas, sucos, bolo e pipoca, coordenada pelo serviço de Psicologia Clínica e Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da unidade. Inicialmente, a programação seria realizada em um espaço externo, mas, devido ao risco de chuva, foi transferida para o ambiente interno.

A ação também contou com a participação de uma equipe multidisciplinar, formada por nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistente social, enfermeiros e técnicos, reforçando o compromisso da unidade com o cuidado integral e humanizado aos usuários.

A assistente social Ediana Aleixo, que esteve à frente da organização da atividade, destacou a satisfação em proporcionar aos usuários um momento de convivência e integração fora da rotina hospitalar. “É muito gratificante participar da construção de ações como essa, que vão além da assistência em saúde e proporcionam momentos de integração aos nossos usuários", explicou. "Preparamos tudo com muito carinho", ressaltou a profissional.

A usuária Nilcilene Irles de Souza, de 43 anos, do município de Salinópolis e paciente em tratamento dialítico no HRPC, ressaltou a importância das ações de humanização desenvolvidas pela unidade. “O HRPC acaba se tornando uma segunda família, porque convivemos diariamente com os profissionais e com outros pacientes que enfrentam a mesma luta”, afirmou.

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O Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC) integra a rede de saúde do Governo do Pará, e atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o INDSH





O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, entidade filantrópica sem fins lucrativos fundada em 1959, emprega cerca de 7.600 trabalhadores diretos e administra 23 unidades de saúde — hospitais e Unidades de Pronto Atendimento — em sete estados, totalizando mais de 1.360 leitos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).



