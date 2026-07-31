Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Ensino Agir oferece cursos gratuitos em gestão e saúde

Iniciativa de capacitação busca impulsionar a alta performance, inovação e a governança no setor hospitalar e assistencial. São cerca de 20 cursos ofertados, remotamente, com conteúdos práticos e alinhados à necessidade do setor

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
31/07/2026 19:22

compartilhe

SIGA
×
Ensino Agir oferece cursos gratuitos em gestão e saúde
Ensino Agir oferece cursos gratuitos em gestão e saúde crédito: DINO

O Ensino Agir, unidade de ensino e pesquisa da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos e ministrados totalmente online. A iniciativa, lançada neste trimestre, tem como objetivo atender à demanda crescente por qualificação de profissionais que atuam no setor de saúde, bem como de estudantes que buscam inserção no mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os cursos são direcionados a enfermeiros, médicos, técnicos, administradores e estudantes da área. O conteúdo programático, elaborado por especialistas da própria Agir e por convidados, inclui temas como gerenciamento de custos, telessaúde, linhas de cuidado, compliance e ferramentas de gestão hospitalar, visando aprimorar competências relevantes para a operação de unidades de saúde.

Conforme a coordenadora administrativa do Ensino Agir, Amanda?Sá, a oferta amplia o acesso ao conhecimento e contribui para a qualificação de profissionais e estudantes. “Por meio de conteúdos atuais, práticos e alinhados às necessidades do setor, o Ensino Agir possibilita que mais pessoas desenvolvam novas competências, atualizem seus conhecimentos e conheçam diferentes áreas de atuação”, afirmou.

A estrutura de ensino está integrada à experiência prática da Agir, que administra unidades públicas de saúde nos estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e São Paulo. Os instrutores são gestores, administradores, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, psicólogos e outros profissionais que atuam diariamente no ambiente hospitalar, permitindo uma abordagem multidisciplinar que combina teoria e prática.

MBA Executivo em Governança Médica  

Além dos cursos livres, o Ensino Agir oferece programas de pós?graduação lato sensu em parceria com outras instituições, destacando o MBA Executivo em Governança Médica, Inovação e Gestão em Saúde. As aulas são realizadas de forma remota e ao vivo, possibilitando interação direta entre alunos e professores.

Para organizar a trajetória de aprendizado, o portfólio gratuito foi dividido em trilhas de conhecimento: Governança, Custos e Compliance; Gestão Assistencial e Segurança do Paciente; e Alta Performance e Competências Profissionais. Cada trilha reúne módulos que permitem ao participante escolher a sequência que melhor atende às suas necessidades de desenvolvimento de carreira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As inscrições podem ser realizadas por meio do link disponibilizado no site do Ensino Agir. A iniciativa segue a política da Agir de promover a democratização da educação e o aprendizado contínuo em um setor caracterizado por constantes transformações técnicas, regulatórias e gerenciais. 



Website: https://www.ensinoagir.org.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay