Ensino Agir oferece cursos gratuitos em gestão e saúde

O Ensino Agir, unidade de ensino e pesquisa da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos e ministrados totalmente online. A iniciativa, lançada neste trimestre, tem como objetivo atender à demanda crescente por qualificação de profissionais que atuam no setor de saúde, bem como de estudantes que buscam inserção no mercado.

Os cursos são direcionados a enfermeiros, médicos, técnicos, administradores e estudantes da área. O conteúdo programático, elaborado por especialistas da própria Agir e por convidados, inclui temas como gerenciamento de custos, telessaúde, linhas de cuidado, compliance e ferramentas de gestão hospitalar, visando aprimorar competências relevantes para a operação de unidades de saúde.

Conforme a coordenadora administrativa do Ensino Agir, Amanda?Sá, a oferta amplia o acesso ao conhecimento e contribui para a qualificação de profissionais e estudantes. “Por meio de conteúdos atuais, práticos e alinhados às necessidades do setor, o Ensino Agir possibilita que mais pessoas desenvolvam novas competências, atualizem seus conhecimentos e conheçam diferentes áreas de atuação”, afirmou.

A estrutura de ensino está integrada à experiência prática da Agir, que administra unidades públicas de saúde nos estados do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e São Paulo. Os instrutores são gestores, administradores, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, psicólogos e outros profissionais que atuam diariamente no ambiente hospitalar, permitindo uma abordagem multidisciplinar que combina teoria e prática.

MBA Executivo em Governança Médica

Além dos cursos livres, o Ensino Agir oferece programas de pós?graduação lato sensu em parceria com outras instituições, destacando o MBA Executivo em Governança Médica, Inovação e Gestão em Saúde. As aulas são realizadas de forma remota e ao vivo, possibilitando interação direta entre alunos e professores.

Para organizar a trajetória de aprendizado, o portfólio gratuito foi dividido em trilhas de conhecimento: Governança, Custos e Compliance; Gestão Assistencial e Segurança do Paciente; e Alta Performance e Competências Profissionais. Cada trilha reúne módulos que permitem ao participante escolher a sequência que melhor atende às suas necessidades de desenvolvimento de carreira.

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As inscrições podem ser realizadas por meio do link disponibilizado no site do Ensino Agir. A iniciativa segue a política da Agir de promover a democratização da educação e o aprendizado contínuo em um setor caracterizado por constantes transformações técnicas, regulatórias e gerenciais.