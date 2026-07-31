TOTVS apoia debate sobre minerais críticos e terras raras

A complexidade da exploração mineral sustentável e as exigências globais por rastreabilidade na cadeia de suprimentos tornaram a tecnologia de gestão um ativo tão estratégico quanto as próprias reservas geológicas. É com foco nessa transformação operacional que a TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia seu apoio ao Fórum AMCHAM de Minerais Críticos. O evento, que debaterá "Oportunidades e Desafios na Exploração de Minerais Críticos e Terras Raras em Minas Gerais", acontece no dia 4 de agosto de 2026, na sede da AMCHAM Minas Gerais.

O fórum contará com painéis focados na geopolítica do setor, além de conversas sobre os desafios ambientais, operacionais e financeiro-econômicos. "O Brasil, especialmente Minas Gerais, tem uma posição de protagonismo no fornecimento de minerais críticos. No entanto, aproveitar essa janela de oportunidade exige operações de classe mundial. Nosso papel na TOTVS é fornecer o alicerce tecnológico que permite às mineradoras gerenciar riscos, escalar a produtividade e comprovar a governança de suas operações de ponta a ponta", destaca Gerson Melo, diretor da TOTVS Belo Horizonte.

Com diversos clientes no segmento de mineração, a TOTVS oferece um portfólio robusto que atende aos gargalos operacionais e financeiros das companhias do setor. As soluções abrangem desde o controle integrado de backoffice (ERP) até a gestão avançada de supply chain, logística e manutenção de ativos, para assegurar a conformidade regulatória, governança, compliance e a eficiência de custos em projetos de alta complexidade.

Ao apoiar o ecossistema de debates promovido pela AMCHAM, a TOTVS reforça seu compromisso em atuar como parceira estratégica na digitalização da indústria de base brasileira, oferecendo tecnologia que converte dados em competitividade internacional.

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Serviço: Fórum AMCHAM de Minerais Críticos