Indústria amplia uso de ingredientes mineiros

Com a conquista do SIF nacional, a Temperatta amplia a distribuição de seus temperos para todo o país e reforça o protagonismo de Minas Gerais na produção de insumos para a gastronomia

Minas Gerais consolida sua posição como um dos polos mais relevantes da indústria de alimentos do Brasil, e uma das provas desse movimento é a expansão de empresas do setor de temperos e condimentos, que passam a atender todo o território nacional. É o caso da Temperatta, marca mineira que acaba de obter o Selo de Inspeção Federal (SIF), certificação que autoriza a comercialização de seus produtos em qualquer estado do país, sem restrição de fronteira estadual.

A conquista chega em um momento de expansão da companhia, que anunciou investimentos de até R$ 6 milhões para multiplicar por duas a três vezes sua capacidade produtiva. O aporte reforça não apenas a fabricação, mas toda a estrutura de serviços que sustenta a operação, da logística ao merchandising, hoje conduzida de forma 100% própria pela empresa, com uma equipe de cerca de 180 profissionais dedicados à operação mensal.

Um dos pilares dessa expansão é o uso de ingredientes regionais, combinados a insumos importados de diferentes partes do mundo. Entre os produtos mineiros que ganham destaque na produção estão o alho, a pimenta e o vinagre, selecionados por um processo técnico de compras que avalia frescor, padronização e segurança alimentar. “Temos orgulho da nossa origem mineira e do respeito à tradição de uma das culinárias mais ricas do país. Combinamos matéria-prima regional de alta qualidade com insumos internacionais para entregar um padrão que acompanha o crescimento de qualquer grande player do varejo”, afirma Fernando Seabra, sócio-diretor da Temperatta.

Novos blends e embalagens acompanham as tendências do setor

Alinhada às demandas por praticidade e alto padrão no food service e no varejo, a companhia lançou recentemente sua nova Linha de Molhos Cremosos, voltada a cozinhas comerciais e consumidores mais exigentes. Duas novas linhas de produtos exclusivas já estão em desenvolvimento, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026, o que deve ampliar ainda mais o portfólio de blends e formatos de embalagem oferecidos ao mercado.

Para Seabra, o momento reflete o cenário favorável do estado. “O mais barato que temos hoje é o produto. Mas o diferencial está no serviço de extrema qualidade que entregamos ao supermercadista, abrangendo 100% do nosso território comercial, com venda, logística e merchandising. Só assim conseguimos acompanhar a expansão de qualquer grande player, alinhados ao seu projeto de crescimento”, explica o executivo.

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Com 11 anos de história e um crescimento de 27,5% em 2025, a Temperatta projeta usar a conquista do SIF nacional como plataforma para consolidar ingredientes mineiros em cozinhas de todo o Brasil, unindo tradição regional, inovação em produtos e estrutura própria de distribuição.