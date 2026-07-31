ONSV lança programa de segurança viária para logística

O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) lançou nesta semana o DDS 6.0, novo formato do tradicional Diálogo Diário de Segurança, voltado a empresas de transporte e logística. A proposta substitui campanhas pontuais de orientação por um processo contínuo, com conteúdo semanal e mecanismos que registram a participação de motoristas, ajudantes e operadores ao longo das rotinas operacionais.

Segundo o ONSV, o modelo foi desenvolvido para responder a uma dificuldade recorrente do setor: comprovar que as orientações de segurança realmente chegaram às equipes e foram compreendidas por elas, mesmo quando estão dispersas geograficamente em diferentes bases e rotas.

Para Paulo Guimarães, CEO do Observatório, a lógica do programa parte de uma premissa simples sobre o comportamento no trânsito. “A segurança não começa no sinistro. Ela começa na decisão tomada pelo profissional antes mesmo de virar a chave”, afirma o executivo.

Cenário reforça a necessidade de prevenção

O lançamento ocorre em um cenário de alta nas mortes no trânsito no país. De acordo com a Análise DataSUS 2024, divulgada pelo próprio Observatório com base em dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 37.150 mortes no trânsito em 2024, número que vem crescendo desde 2019. No recorte por modo de transporte referente a 2023, o levantamento do ONSV apontou aumento de 3,47% nos óbitos envolvendo ocupantes de caminhões.

De acordo com Guimarães, o segmento de transporte e logística tem no trânsito um ambiente de trabalho, o que exige orientações contínuas sobre direção segura e preventiva. O executivo lembra que as Normas Regulamentadoras já preveem que as empresas mantenham um processo permanente de gerenciamento de riscos ocupacionais, com identificação de perigos, comunicação de riscos, adoção de medidas preventivas e acompanhamento de resultados.

Segundo ele, o Diálogo Diário de Segurança tradicional já se enquadrava nessa lógica, mas o DDS 6.0 propõe um modelo mais padronizado, contínuo e rastreável, o que amplia o controle das empresas sobre quem teve acesso ao conteúdo, quando isso ocorreu e se houve compreensão da mensagem.

Conteúdo semanal e registro das capacitações

Na prática, o programa distribui semanalmente vídeos de três a cinco minutos com situações do cotidiano operacional, dentro da série “Fala Segura”. O conteúdo pode ser acessado de forma individual, pelo celular do próprio trabalhador, ou em sessões coletivas conduzidas por um líder de equipe em bases físicas.

Após cada sessão, o participante acessa um QR Code, preenche um formulário eletrônico de identificação e responde a duas perguntas sobre o conteúdo apresentado, o que gera um registro automático de participação.

Segundo o ONSV, esse fluxo cria diferentes camadas de evidência: participação, validação do conteúdo por meio do questionário, identificação individual do colaborador e indicadores consolidados para relatórios de gestão.

Guimarães explica que esse histórico pode ser utilizado pelas empresas em processos trabalhistas e auditorias, para comprovar quem participou de cada conteúdo e quando isso ocorreu, além de apoiar áreas de compliance, jurídico e governança na demonstração objetiva de ações de segurança. Na gestão operacional, os dados também permitem acompanhar a taxa de participação, engajamento e regularidade das equipes.

As empresas que aderirem ao plano mais completo do programa podem obter certificação ouro, prata ou bronze, atribuída ao fim de um ciclo anual com base em indicadores de participação e regularidade. Segundo o Observatório, a implantação leva cerca de 20 dias, da assinatura do contrato à configuração da base de participantes e à capacitação de um gestor interno responsável pelo acompanhamento. O programa é voltado a operadoras de logística de pequeno, médio e grande porte, com equipes de 20 a mais de 500 participantes.

O conteúdo audiovisual do DDS 6.0 é produzido pelo Observatório em parceria com o Grupo Planeta Caminhão, plataforma brasileira de comunicação especializada nos setores de transporte rodoviário de cargas, logística e veículos comerciais, que reúne portal de notícias, programas em vídeo, redes sociais e iniciativas de capacitação voltadas a profissionais do setor.

Sobre o ONSV

O Observatório Nacional de Segurança Viária é uma instituição social sem fins lucrativos dedicada a ações que contribuam para a redução dos índices de vítimas no trânsito brasileiro. A entidade atua de forma estratégica e multidisciplinar, mobiliza a sociedade, influencia políticas públicas e conduz pesquisas que colocam a segurança viária como prioridade. Pelos resultados obtidos, o Observatório ocupa uma cadeira junto ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da Organização das Nações Unidas (ONU), e seus programas têm como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://www.onsv.org.br/