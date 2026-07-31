Assistência técnica fortalece o setor de ferramentas

A estruturação do atendimento após a venda deixou de ser um serviço acessório e passou a ocupar posição central na estratégia das empresas de ferramentas e equipamentos. Em segmentos como construção civil, locação e manutenção, em que a parada de uma ferramenta gera atrasos em obras e queda de faturamento, o tempo de inatividade de um equipamento vai além do custo do reparo, causando interrupção de contratos e perda de produtividade.

Por isso, a agilidade da assistência técnica e a transparência no pós-venda passaram a influenciar diretamente a decisão de compra e a fidelização dos clientes.

Foi nesse contexto que o Âncora Group, grupo com mais de 34 anos de atuação no mercado, lançou em abril de 2026 a marca Âncora Tools, voltada a ferramentas elétricas, a bateria e equipamentos de medição a laser. Segundo Rafael Bernardi, gerente de marketing do Âncora Group, o suporte oferecido depois da compra sempre foi um pré-requisito básico do próprio setor.

“No nosso caso, a compra da ferramenta representa apenas o início do relacionamento com o cliente. Oferecer um suporte de qualidade, com transparência no atendimento e agilidade na assistência, é tão importante quanto desenvolver produtos de alta performance”, afirma Bernardi.

Rastreabilidade no acompanhamento do reparo

Um dos principais desafios apontados por empresas e consumidores é acompanhar o andamento de um atendimento técnico. A falta de informação gera insegurança e dificulta o planejamento operacional. Para tornar o processo mais previsível, a Âncora Tools adotou um sistema de gestão de pós-venda que automatiza o registro de cada etapa, da abertura da Ordem de Serviço até a conclusão do reparo.

A plataforma valida o prazo de garantia a partir da data da nota fiscal, controla o diagnóstico e a solicitação de peças e mantém o histórico completo do equipamento. Ao longo do atendimento, o consumidor recebe atualizações por mensagem de texto sobre o andamento do serviço, e um relatório final fica disponível para o cliente e para a assistência técnica.

“Essa visibilidade facilita a tomada de decisões, reduz incertezas e fortalece a confiança durante todo o processo de manutenção, já que o sistema mantém o cliente informado sobre toda a jornada do seu atendimento, desde o momento da entrega da ferramenta”, explica o executivo.

Disponibilidade de peças e ciclo de atendimento

Quando permanece em manutenção, uma ferramenta deixa de gerar receita e compromete cronogramas. Para reduzir esse tempo de inatividade, a empresa mantém estoque de peças de reposição com pronta entrega e conta com equipes internas e externas de suporte técnico e comercial, além de uma rede de assistências técnicas autorizadas para realizar os reparos.

“Nosso ciclo de atendimento 360º integra disponibilidade de peças, logística eficiente e rastreabilidade em todas as etapas do processo. Isso oferece mais segurança para as assistências técnicas parceiras e para os clientes, reforçando nosso compromisso com a continuidade das operações”, destaca o gerente de marketing do Âncora Group.

Garantias além da cobertura de fábrica

No mercado de ferramentas, a garantia não se restringe à cobertura contra defeitos de fabricação e passou a refletir também o compromisso com a continuidade das operações de quem depende dos equipamentos. A marca vinculou uma política de garantia estendida à rastreabilidade dos produtos: ao registrar o equipamento, o cliente passa a acompanhar o histórico de atendimentos e a contar com benefícios adicionais.

A empresa também estruturou instrumentos específicos por perfil de cliente. Um exemplo é o Termo de Compromisso Público, registrado em cartório e voltado a locadoras, que assegura a disponibilidade de peças de reposição e reforça a importância de manter um estoque organizado para garantir agilidade nos reparos.

“Mais do que oferecer uma garantia, buscamos entregar uma experiência completa de pós-venda. Quando o cliente encontra suporte especializado, disponibilidade de peças e um atendimento ágil, ele tem mais segurança para manter sua operação em funcionamento. Esse é o compromisso que acompanha toda a jornada com a Âncora Tools”, conclui Rafael Bernardi.

Ao transformar assistência técnica e pós-venda em parte da estratégia de negócio, empresas do setor buscam responder a uma exigência cada vez mais presente no mercado: mais do que adquirir um produto, o cliente espera previsibilidade e suporte durante toda a vida útil do equipamento. Nesse ambiente, a combinação entre digitalização do atendimento, rastreabilidade e disponibilidade de peças tendem a se firmar como diferencial competitivo.

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