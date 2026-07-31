Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do 2º Trimestre de 2026

CALHOUN, Geórgia, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunciou hoje o lucro líquido do T2 de 2026 de $ 196 milhões e lucro por ação ("EPS") de $ 3,22; o lucro líquido ajustado foi de $ 223 milhões, e o EPS ajustado foi de $ 3,67. As vendas líquidas para o T2 de 2026 foram de $ 3,0 bilhões, um aumento de 6,8% conforme reportado e menos 5,0% estáveis em uma base ajustada em relação ao ano anterior. Durante o T2 de 2025, a Empresa relatou vendas líquidas de $ 2,8 bilhões, lucro líquido de $ 147 milhões e lucro por ação de $ 2,34; o lucro líquido ajustado foi de $ 173 milhões e o EPS ajustado foi de $ 2,77.

Para os seis meses findos em 4 de julho de 2026, o lucro líquido e o EPS foram de $ 313 milhões e $ 5,11, respectivamente; o lucro líquido ajustado foi de $ 341 milhões e o EPS ajustado foi de $ 5,56. As vendas líquidas nos primeiros seis meses de 2026 foram de $ 5,7 bilhões, um aumento de 7,4% conforme reportado e 1,4% em uma base ajustada em relação ao ano anterior. Durante os seis meses encerrados em 28 de junho de 2025, a Empresa relatou vendas líquidas de $ 5,3 bilhões, lucro líquido de $ 219 milhões e lucro por ação de $ 3,49; o lucro líquido ajustado foi de $ 269 milhões e o EPS ajustado foi de $ 4,29.

Comentando sobre o desempenho da Empresa no segundo trimestre, o Presidente e CEO Jeff Lorberbaum disse: “Nossos resultados no trimestre superaram significativamente nossas expectativas uma vez que superamos o desempenho de nossos mercados. Nosso desempenho se beneficiou do crescimento do volume, dos preços e do mix de produtos. Em todas as nossas regiões, nossas equipes executaram efetivamente nossas estratégias e aproveitaram as oportunidades com clientes novos e existentes. Introduzimos com sucesso novas coleções, expandimos a colocação de produtos e aprimoramos o nosso mix. No período, o volume se beneficiou do estoque inicial de novas colocações de produtos e aumentos limitados no estoque por alguns clientes antes dos aumentos de preços anunciados. Nosso EPS reportado no segundo trimestre de $ 3,22 e EPS ajustado de $ 3,67 incluíram um benefício de aproximadamente $ 0,63 de reembolsos de tarifas, que não foram incluídos na nossa orientação do segundo trimestre. Esses reembolsos representam a reversão de custos que absorvemos das tarifas mais altas. Como parte do nosso programa de recompra, compramos mais de 600.000 ações durante o trimestre por aproximadamente $ 60 milhões.

Nossa previsão do segundo trimestre refletiu a incerteza relacionada ao conflito no Oriente Médio, mas as condições de mercado se mostraram mais resilientes do que esperávamos. Os canais residenciais permaneceram fracos durante o trimestre, mas acreditamos que superamos o desempenho do mercado e ganhamos participação na maioria das regiões. O setor comercial continuou a superar o residencial, e nossa oferta diferenciada aprimorou nosso mix e margens. O mercado de construção de casas novas continua sob pressão, e as vendas de imóveis usados ??continuam sendo afetadas por desafios de acessibilidade financeira. Neste cenário de menor dinamismo, estamos gerenciando de forma proativa os aspectos controláveis dos nossos negócios, incluindo o aprimoramento das nossas estratégias de vendas, precificação e melhorias operacionais, e do gerenciamento dos nossos níveis de estoque e custos. Em muitos dos nossos produtos e áreas, executamos aumentos de preços em resposta a maiores custos de mão de obra, despesas gerais, material, energia e transporte. No segundo semestre do ano, esses custos mais elevados de insumos passarão pelos estoques e irão impactar nossas margens, podendo ser necessários outros aumentos de preços ainda este ano. Estamos lançando no mercado produtos inovadores e com características diferenciadas para fortalecer nossas vendas e mix de produtos. Em toda a empresa, nossas equipes estão tendo ganhos significativos de produtividade e nossos resultados estão se beneficiando dos nossos projetos de reestruturação anteriores. Além disso, iniciamos novos projetos voltados para a simplificação operacional, o realinhamento organizacional, a consolidação de armazenamento e a otimização da capacidade. Essas iniciativas irão reduzir nossos custos em aproximadamente $ 60 milhões, com a maior parte sendo concluída até o final de 2027. Essa economia exigirá custos de reestruturação de caixa e despesas de capital de aproximadamente $ 50 milhões.”

Em relação aos resultados do T2 por segmento, as vendas líquidas no Segmento Global de Cerâmica aumentaram 7,9% conforme reportado, ou aumentaram 4,6% ajustados para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do segmento foi de 7,8%, conforme reportado, ou 8,2% em uma base ajustada devido a ganhos de produtividade e melhor preço e mix, compensados pelos custos de insumos mais elevados em relação ao ano anterior.

As vendas líquidas no segmento de Pisos da América do Norte aumentaram 3,1% conforme reportado e diminuíram 4,7% em uma base ajustada em relação ao ano anterior. A margem operacional do Segmento foi de 10,0% conforme reportado, ou 11,4% em base ajustada devido a custos de insumos mais altos, parcialmente compensados pelos ganhos de produtividade.

As vendas líquidas no Segmento de pisos do Resto do Mundo aumentaram 9,7% conforme reportado, ou 6,2% ajustadas para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do Segmento foi de 9,8%, conforme reportado, ou 12,0% em uma base ajustada devido benefício dos preços em relação ao ano anterior.

Em 11 de junho de 2026, a Empresa anunciou uma transição de liderança com a nomeação de Paul De Cock, Presidente e Diretor de Operações da Empresa, como Diretor Executivo para suceder o Sr. Lorberbaum, a partir de 30 de setembro de 2026. O Sr. Lorberbaum irá se aposentar como CEO mas continuará sendo Presidente do Conselho de Administração da Empresa.

Comentando sobre as perspectivas da Mohawk, o Sr. De Cock disse: “Prevemos que as condições do mercado de pisos continuarão sendo difíceis no terceiro trimestre. Em todo o mundo, o mercado de revenda de casas continua próximo dos mínimos de várias décadas, e a construção de casas novas continua fraca. Apresentamos fortes resultados no segundo trimestre, embora o mercado ainda não tenha melhorado. Esperamos que o setor comercial continue superando o residencial no terceiro trimestre, enquanto nossas ofertas de alto nível continuam a aprimorar nosso mix. Estamos prevendo uma queda sazonal nas nossas vendas a partir do segundo trimestre, excluindo o impacto do câmbio e dos dias de envio. Dado o nosso desempenho mais forte no segundo trimestre, este padrão sazonal pode ser mais pronunciado do que nos últimos anos. Teremos um dia de envio adicional no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior e o segundo trimestre de 2026. No terceiro trimestre, esperamos custos de insumos mais elevados e benefícios adicionais decorrentes dos aumentos dos nossos preços, e daremos continuidade ao nosso esforço de produtividade. Esperamos que os custos mais altos continuem no quarto trimestre fazendo com que talvez precisemos tomar medidas adicionais de preços. Dados esses fatores, esperamos que nosso lucro ajustado por ação do terceiro trimestre, excluindo qualquer reestruturação ou outros encargos únicos, fique entre $ 2,50 e $ 2,60, incluindo aproximadamente $ 0,12 de reembolsos das tarifas adicionais que já recebemos. Excluindo os reembolsos das tarifas e qualquer reestruturação ou outros encargos únicos, estamos prevendo uma faixa de EPS de linha de base entre $ 2,38 e $ 2,48.”

SOBRE A MOHAWK INDUSTRIES

Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de pisos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Algumas das declarações nos parágrafos imediatamente anteriores, particularmente as de previsão de desempenho futuro, as perspectivas de negócios, as estratégias de crescimento e operacionais e assuntos semelhantes, e aquelas que incluem as palavras "poderia", "deveria", "acredita", "antecipa", "espera" e "estimativas" ou expressões semelhantes constituem "declarações de previsão" na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Para essas declarações, a Mohawk reivindica a proteção do porto seguro de declarações de previsão contidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. A administração acredita que estas declarações de previsão são razoáveis quando emitidas, no entanto, deve-se ter cuidado para não confiar indevidamente em tais declarações de previsão, porque tais declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Não há nenhuma garantia de que as declarações de previsão sejam precisas porque são baseadas em muitas suposições, que envolvem riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados futuros sejam diferentes da experiência histórica e nossas expectativas ou projeções atuais incluem, mas não estão limitados a: mudanças nas condições econômicas ou do setor; o impacto das tarifas; concorrência; inflação e deflação no frete, preços de matérias-primas e outros custos de insumos; inflação e deflação nos mercados de consumo; flutuações cambiais; aumento dos custos e fornecimento de energia, e mudanças nos suprimentos; tempo e nível de despesas de capital; tempo e implementação de aumentos de preços para os produtos da Empresa; encargos de redução ao valor recuperável; identificação e consumação de aquisições em termos favoráveis, se houver; integração de aquisições; operações internacionais; lançamento de novos produtos; racionalização das operações; impostos e reforma tributária; produto e outras reivindicações; litígio; conflito geopolítico; mudanças regulatórias e políticas nas jurisdições em que a Empresa faz negócios; e outros riscos identificados nos relatórios e anúncios públicos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA da Mohawk.

Teleconferência sexta-feira, 31 de julho de 2026, às 11h, horário do leste

Para participar da teleconferência pela Internet, visite https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2026-earnings-call. Para participar da teleconferência por telefone, registre-se com antecedência em https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c para receber um número de identificação pessoal exclusivo. Você também pode discar para 1-833-630-1962 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-1843 (internacional) no dia da chamada para obter assistência da operadora. Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 28 de agosto de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (internacional) com o Código de Acesso 9372095. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9 Cost of sales 2,196.3 2,087.7 4,283.1 4,030.2 Gross profit 795.1 714.4 1,437.0 1,297.7 Selling, general and administrative expenses 541.4 525.7 1,071.5 1,012.9 Operating income 253.7 188.7 365.5 284.8 Interest expense 4.8 5.2 7.1 11.6 Other (income) and expense, net 0.4 3.0 1.7 2.7 Earnings before income taxes 248.5 180.5 356.7 270.5 Income tax expense (benefit) 52.3 34.0 43.4 51.5 Net earnings including noncontrolling interests 196.2 146.5 313.3 219.0 Less: Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 — 0.1 — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 196.1 146.5 313.2 219.0 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.23 2.35 5.13 3.50 Weighted-average common shares outstanding - basic 60.7 62.3 61.0 62.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.22 2.34 5.11 3.49 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.9 62.6 61.3 62.7

Other Financial Information Three Months Ended Six months ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net cash provided by operating activities $ 316.5 206.3 426.6 210.0 Less: Capital expenditures 88.3 80.2 190.6 169.3 Free cash flow $ 228.2 126.1 236.0 40.7 Depreciation and amortization $ 159.3 155.6 341.1 306.0

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) July 4, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 849.6 856.1 Receivables, net 2,284.3 1,924.1 Inventories 2,585.6 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 554.4 525.2 Total current assets 6,273.9 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,603.6 4,772.0 Right of use operating lease assets 425.3 408.7 Goodwill 1,191.1 1,210.3 Intangible assets, net 792.4 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 536.9 516.0 Total assets $ 13,823.2 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,393.9 2,310.4 Current operating lease liabilities 120.0 122.4 Total current liabilities 3,275.3 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,155.1 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 322.2 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 525.9 540.9 Total liabilities 5,278.5 5,308.6 Total stockholders' equity 8,544.7 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,823.2 13,687.3

Segment Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,209.7 1,120.9 2,307.1 2,114.7 Flooring NA 976.1 946.8 1,856.1 1,809.2 Flooring ROW 805.6 734.4 1,556.9 1,404.0 Consolidated net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 94.1 88.2 145.4 130.0 Flooring NA 97.8 52.5 101.5 61.8 Flooring ROW 78.7 65.8 149.2 124.5 Corporate and intersegment eliminations (16.9 ) (17.8 ) (30.5 ) (31.5 ) Consolidated operating income $ 253.7 188.7 365.6 284.8 Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,413.3 5,155.0 Flooring NA 3,822.5 3,832.6 Flooring ROW 4,005.2 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 582.2 710.5 Consolidated assets $ 13,823.2 13,687.3

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 196.1 146.5 313.2 219.0 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 76.6 55.7 Software implementation cost write-off — — — (0.4 ) Assets sale (2.6 ) — (2.6 ) — Legal settlements, reserves and fees — 4.9 0.1 5.5 Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 ) (2.0 ) (0.1 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 1.7 0.1 2.0 0.1 Other tax related items(1) — — (30.7 ) — Income tax effect of adjustments (9.2 ) (7.5 ) (16.0 ) (11.0 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 223.3 173.3 340.6 268.8 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.67 2.77 5.56 4.29 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.9 62.6 61.3 62.7

(1) Um benefício fiscal único nos EUA associado a uma iniciativa de reestruturação de pessoa jurídica e créditos fiscais emitidos pelo governo brasileiro relacionados a anos anteriores.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) July 4, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4 Long-term debt, less current portion 1,155.1 Total debt 1,916.5 Less: Cash and cash equivalents 849.6 Net debt $ 1,066.9

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 27,

2025 December 31,

2025 April 4,

2026 July 4,

2026 July 4,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 108.8 42.0 117.1 196.1 464.0 Interest expense 5.0 1.2 2.4 4.8 13.4 Income tax expense (benefit) 23.3 24.0 (8.9 ) 52.3 90.7 Depreciation and amortization(1) 170.3 176.3 181.8 159.3 687.7 EBITDA 307.4 243.5 292.4 412.5 1,255.8 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30.7 25.6 7.6 29.0 92.9 Assets sale — (5.1 ) — (2.6 ) (7.7 ) Inventory capitalization — (6.2 ) — — (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 19.9 — — 19.9 Legal settlements, reserves and fees 21.6 23.8 0.1 — 45.5 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) (2.6 ) Adjusted EBITDA $ 359.4 301.2 299.8 437.2 1,397.6 Net debt to adjusted EBITDA 0.8

(1)Inclui depreciação acelerada de $ 16,4 para o T3 de 2025, $ 25,9 para o T4 de 2025, $ 30,0 para o T1 de 2026 , e $ 10,0 para o T2 de 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) July 4, 2026 July 4, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,991.4 5,720.1 Adjustment for constant shipping days 13.0 (130.0 ) Adjustment for constant exchange rates (61.1 ) (188.0 ) Adjusted net sales $ 2,943.3 5,402.1

Three Months Ended July 4, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,209.7 Adjustment for constant shipping days (2.4 ) Adjustment for constant exchange rates (35.3 ) Adjusted net sales $ 1,172.0 Flooring NA Net sales $ 976.1 Adjustment for constant shipping days 15.4 Adjusted net sales $ 991.5

Flooring ROW Net sales $ 805.6 Adjustment for constant exchange rates (25.8 ) Adjusted net sales $ 779.8

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Gross Profit $ 795.1 714.4 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27.0 26.2 Asset sale (2.6 ) — Adjusted gross profit $ 819.5 740.6 Adjusted gross profit as a percent of net sales 27.4 % 26.4 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 541.4 525.7 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (12.0 ) (3.2 ) Legal settlements, reserves and fees — (4.9 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 529.4 517.6 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.7 % 18.5 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 253.7 188.7 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 Asset sale (2.6 ) — Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjusted operating income $ 290.1 223.0 Adjusted operating income as a percent of net sales 9.7 % 8.0 %

Global Ceramic Operating income $ 94.1 88.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.1 2.1 Adjusted segment operating income $ 99.2 90.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.2 % 8.1 %

Flooring NA Operating income $ 97.8 52.5 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 16.7 Adjusted segment operating income $ 111.3 69.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 11.4 % 7.3 %

Three Months Ended July 4, 2026 June 28, 2025 Flooring ROW Operating income $ 78.7 65.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.4 10.6 Asset sale (2.6 ) — Adjusted segment operating income $ 96.5 76.4 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.0 % 10.4 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (16.9 ) (17.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjusted segment operating (loss) $ (16.9 ) (12.9 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Earnings before income taxes $ 248.5 180.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 Assets sale (2.6 ) — Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 283.2 214.7

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Income tax expense (benefit) $ 52.3 34.0 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (1.7 ) (0.1 ) Income tax effect of adjusting items 9.2 7.5 Adjusted income tax expense $ 59.8 41.4 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 21.1 % 19.3 %



Apresentação US GAAP para Não GAAP

A Empresa complementa suas demonstrações financeiras consolidadas condensadas, que são preparadas e apresentadas de acordo com o US GAAP, com certas medidas financeiras não GAAP. Conforme exigido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, as tabelas acima apresentam uma reconciliação das medidas financeiras não GAAP da Empresa com a medida US GAAP mais diretamente comparável. Cada uma das medidas não GAAP estabelecidas acima deve ser considerada além da medida US GAAP comparável e pode não ser comparável às medidas de títulos semelhantes reportadas por outras empresas. A Empresa acredita que essas medidas não GAAP, quando reconciliadas com a medida US GAAP correspondente, ajudam seus investidores da seguinte forma: Medidas de receita não GAAP que auxiliam na identificação de tendências de crescimento e em comparações da receita com períodos anteriores e futuros, e medidas de rentabilidade não GAAP que auxiliam na compreensão das tendências de rentabilidade de longo prazo dos negócios da Empresa e em comparações dos seus lucros com períodos anteriores e futuros.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de receita não-GAAP porque esses itens podem variar drasticamente entre os períodos e podem obscurecer as tendências dos negócios subjacentes. Os itens excluídos das medidas de receita não GAAP da Empresa incluem: transações e conversão em moeda estrangeira; mais ou menos dias de envio em um período e o impacto das aquisições.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de lucratividade não GAAP porque esses itens podem não ser indicativos ou não estar relacionados ao desempenho operacional principal da Empresa. Os itens excluídos das medidas de rentabilidade não-GAAP da Empresa incluem: custos de reestruturação, aquisição e integração, e outros custos, acordos legais, reservas e taxas, redução ao valor recuperável de ágio e intangíveis de vida indefinida, contabilidade de compra de aquisição, incluindo aumento de estoque da contabilidade de compra, ajustes de ativo de indenização, ajustes de posição fiscal incerta e reestruturação fiscal europeia.

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Contato: Joe Ahlersmeyer, CFA, Vice-Presidente - Finanças e Relações com Investidores E-mail: joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9801847)