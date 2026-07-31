2PointZero Group sinaliza escala global com aumento de receita para AED 21,9 bilhões e lucro líquido de AED 7,7 bilhões No primeiro semestre de 2026

O 2PointZero Group (ADX: 2POINTZERO), uma importante holding de investimentos com sede em Abu Dhabi, anunciou seus resultados financeiros No primeiro semestre de 2026, o Grupo reportou receita de AED 21,9 bilhões e lucro líquido de AED 7,7 bilhões. Esse sólido desempenho se reflete no EBITDA ajustado do Grupo, que atingiu AED 5,0 bilhões após a exclusão de variações a valor justo e itens não recorrentes.

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Samia Bouazza, CEO of 2PointZero (Photo: AETOSWire)

O lucro líquido das operações do Grupo aumentou 2.301% em relação ao ano anterior, impulsionado pela consolidação da Tendam e pela megafusão que deu origem ao Grupo 2PointZero. O crescimento também foi sustentado por novos investimentos em serviços financeiros na África, entrada nos mercados europeus de embalagens e progresso operacional constante em todas as verticais, elevando o lucro líquido total reportado para AED 7,7 bilhões.

Por meio da contínua integração operacional, da adoção de mais ferramentas de IA e da otimização constante de custos, o Grupo fortaleceu seu desempenho operacional. Isso contribuiu para o aumento da receita do Grupo para AED 21,9 bilhões, enquanto a margem de lucro bruto consolidada permaneceu estável em 29%, sustentando a rentabilidade de longo prazo em todo o portfólio principal.

Samia Bouazza, CEO da 2PointZero, afirmou: “O primeiro semestre de 2026 demonstra a força da plataforma que construímos ao longo de vários anos. Obtivemos uma receita de AED 21,9 bilhões, representando um aumento de 114% em uma base comparável pro forma, e um lucro líquido do Grupo de AED 7,7 bilhões, composto por AED 2,2 bilhões de nossas operações, além de ganhos extraordinários de nosso portfólio de investimentos, incluindo SpaceX, Anthropic e outros investimentos, enquanto continuamos a fortalecer a qualidade de nosso portfólio e a resiliência de nosso balanço patrimonial.

Além dos resultados financeiros, este período marcou um passo importante na evolução da 2PointZero. Concluímos com sucesso a monetização de nosso investimento na TAQA, demonstrando nossa capacidade de alienar alguns ativos no momento certo, e expandimos para a infraestrutura de energia na América do Norte por meio da aquisição da Traverse Midstream Partners, representando o maior investimento da 2PointZero em infraestrutura de energia até o momento. Cada transação reflete nossa abordagem disciplinada à alocação de capital e nosso compromisso em construir negócios globalmente relevantes, voltados para a solução de gargalos globais.

Nosso reconhecimento pela TIME como uma das empresas líderes em crescimento mundial reflete não apenas nosso ritmo de crescimento, mas também a estabilidade, a disciplina operacional e a mentalidade de longo prazo que definem nossa organização.

Apoiados por uma sólida posição de caixa de AED 13,7 bilhões, permanecemos bem posicionados para investir ao longo dos ciclos de mercado. No ambiente atual, ter caixa disponível é uma vantagem estratégica.

Ao entrarmos no segundo semestre do ano, continuamos a fortalecer a plataforma para o crescimento de longo prazo. Quase 10% de nossa força de trabalho é composta por colaboradores de IA, integrados em todo o Grupo para melhorar a produtividade, acelerar a tomada de decisões e fortalecer o desempenho operacional. Juntamente com nossa alocação de capital disciplinada e nossa sólida posição financeira, isso nos dá confiança em nossa capacidade de gerar valor para os acionistas a longo prazo.”

A base financeira do Grupo permanece sólida, sustentada por uma posição de caixa de AED 13,7 bilhões e um índice de endividamento de 0,32. Essa forte estrutura de capital proporciona a flexibilidade necessária para gerenciar riscos, alocar recursos de forma eficiente e financiar oportunidades de investimento de alto retorno globalmente, à medida que a estratégia de longo prazo da 2PointZero continua a gerar resultados em seus principais setores.

Destaques do Grupo

Em junho de 2026, o Grupo 2PointZero concluiu a venda de sua participação integral de 7,29% na TAQA para a Abu Dhabi Power, fortalecendo ainda mais sua posição financeira e aumentando a flexibilidade para buscar oportunidades atrativas em diversos setores principais.

Mais recentemente, a 2PointZero expandiu sua presença em infraestrutura de energia por meio de sua subsidiária 2PointZero, que concluiu com sucesso a aquisição de 100% da Traverse Midstream Partners por USD 2,25 bilhões em uma transação totalmente em dinheiro.

Ampliando seu alcance tático em segmentos de consumidores de alto potencial, a 2PointZero participou da rodada de financiamento Série G da WHOOP, pioneira global em saúde, introduzindo um ativo que define a categoria ao portfólio de Bem-Estar do Grupo.

Num movimento decisivo para lançar a sua sexta vertical dedicada ao consumidor, o Grupo finalizou a aquisição de uma participação majoritária de 60,8% no ISEM Packaging Group da Itália por AED 704 milhões, fortalecendo a exposição da 2PointZero a mercados finais de alto crescimento.

A International Resources Holding (IRH) e a Adani Enterprises concordaram em formar uma joint venture 50:50 para desenvolver um projeto de alumínio de US$ 11,5 bilhões na Índia. Esta medida reforça a estratégia do IRH de ligar capital, infra-estruturas e comércio para criar valor a longo prazo.

Em outro desenvolvimento importante, a FAB Securities iniciou a cobertura do 2PointZero Group com recomendação de COMPRA e preço-alvo de AED 3,30 por ação, destacando a exposição diversificada do Grupo, o modelo operacional baseado em IA, a alocação de capital disciplinada e o sólido desempenho financeiro.

Reconhecendo seu forte desempenho financeiro, o 2PointZero foi classificado em 36º lugar na lista inaugural da TIME de Líderes Mundiais em Crescimento para 2026, destacando seu robusto crescimento de negócios, desempenho excepcional no mercado e estabilidade financeira de longo prazo.

Em julho de 2026, a Bolsa de Valores de Abu Dhabi expandiu seu mercado de derivativos ao listar o 2PointZero Group como um dos seis novos contratos futuros de ações individuais, ampliando a participação de investidores internacionais e aumentando a visibilidade da empresa em plataformas de negociação globais.

*Fonte:AETOSWire

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Wassim El Jurdi

2PointZero Group

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