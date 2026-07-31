Movimento conecta a cafeicultura brasileira

O café está entre os produtos mais estratégicos do agronegócio brasileiro. Além de liderar a produção e as exportações mundiais do grão, o Brasil movimenta bilhões de dólares por ano com uma cadeia que envolve milhares de produtores, cooperativas, indústrias e empresas exportadoras. Em um cenário em que sustentabilidade, rastreabilidade, inovação e competitividade se tornaram fatores decisivos para o mercado internacional, um movimento criado no Sul de Minas busca aproximar todos os elos dessa cadeia para discutir o futuro da cafeicultura brasileira.

A iniciativa é o Coffee Connect, movimento que acaba de confirmar sua terceira edição para abril de 2027, em Varginha (MG). Mais do que um encontro anual de negócios, o projeto vem se consolidando como uma iniciativa da cafeicultura brasileira voltado à integração entre produção, indústria, exportação, pesquisa, tecnologia e consumo.

Criado em 2024 pelo Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (CCCMG) e pela Plata Digital, o Coffee Connect nasceu da percepção de que uma cadeia tão relevante para a economia brasileira precisava de um espaço capaz de conectar seus diferentes atores.

A escolha por Varginha acompanha a própria dinâmica do mercado brasileiro. O município é reconhecido como o maior polo exportador de café do país e concentra algumas das principais tradings globais do setor.

A terceira edição marca uma nova fase do projeto. O Via Café Shopping Center passa a apoiar a iniciativa, ampliando seu alcance para além dos profissionais da cadeia produtiva e aproximando também os coffee lovers das discussões sobre origem, qualidade, sustentabilidade e cultura cafeeira.

A primeira edição, em 2024, reuniu cerca de 4 mil participantes de seis estados brasileiros e sete países, promoveu 12 painéis e 40 palestrantes e implantou um programa de compensação de carbono.

Na segunda edição, em 2025, o movimento ampliou sua atuação com debates sobre mulheres do café, sustentabilidade, cafés especiais e turismo, incluindo o lançamento da Rota Turística dos Cafés do Sul de Minas.

Outra novidade para 2027 é a mudança para abril, período anterior à colheita da safra, em que os produtores definem investimentos e tecnologias para a temporada seguinte.

Segundo Guilherme Garcia, diretor da Plata Digital e um dos idealizadores do Coffee Connect, o objetivo é fortalecer as conexões que sustentam a cafeicultura brasileira, aproximando produção, pesquisa, tecnologia, mercado e consumidores.

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Com programação em elaboração, a terceira edição deverá anunciar nos próximos meses palestrantes, inscrições e expositores, reforçando Varginha como um dos principais pontos de encontro da cafeicultura mundial.