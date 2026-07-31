Power BI Premium está com prazo de validade

A Microsoft parou de comercializar as licenças P-SKU do Power BI Premium. Quem ainda opera nesse modelo terá que migrar para o Microsoft Fabric até o fim do contrato vigente — não há renovação nos moldes atuais.

A mudança faz parte de um movimento mais amplo da fabricante: unificar em uma única plataforma o que antes vivia espalhado em ferramentas separadas. O Fabric reúne engenharia de dados, Data Warehouse, inteligência artificial e analytics no mesmo ambiente, com o Power BI operando como uma camada dentro dessa estrutura e não mais como uma solução isolada. Na prática, empresas que hoje usam o Power BI Premium apenas para relatórios e dashboards passam a ter acesso, no mesmo contrato, a capacidades de dados e IA que antes exigiriam ferramentas e integrações à parte.

O risco está no tempo. A própria Microsoft recomenda que o planejamento da migração comece antes do vencimento do contrato — processos de assessment, arquitetura e testes levam semanas, e empresas que deixam para negociar em cima da data de renovação costumam migrar sob pressão, com menos margem para ajustar governança e performance antes de colocar o ambiente em produção.

"O erro mais comum é tratar isso como uma simples troca de licença. Quem planeja com antecedência sai com uma plataforma de dados e IA mais madura do que tinha antes; quem empurra para o último mês só troca de nome, mantendo os mesmos problemas", afirma Caio Amante, CEO da Dataside.

A Dataside conduz essa jornada de ponta a ponta: assessment do ambiente atual, planejamento da migração, execução e otimização pós-migração. Como parceira Microsoft com Advanced Specializations e habilitação no Frontier Accelerate, a empresa também avalia se o projeto do cliente se qualifica para programas de incentivo da fabricante — o que pode reduzir o custo da transição.

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Para empresas que ainda operam em Power BI Premium, o momento de iniciar essa avaliação é agora, antes que o prazo do contrato decida por elas.