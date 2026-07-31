Criador de vídeos personalizados com IA da KnowBe4 leva produção com qualidade de estúdio ao treinamento líder do setor em conscientização em segurança

A KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto pessoas, anunciou o lançamento do Custom AI Video Builder, um novo recurso que permite aos administradores de segurança criar vídeos de treinamento personalizados e gerados por inteligência artificial e implementá-los diretamente em seus programas de treinamento de conscientização em segurança ou Security Awareness Training (SAT), em poucos minutos.

A inovação é a mais recente adição ao conjunto de ferramentas de personalização de conteúdo nativas de IA da KnowBe4 e amplia a parceria estratégica da empresa com a Synthesia.

Os invasores estão utilizando cada vez mais a IA generativa para lançar campanhas precisas de engenharia social direcionadas a funções, regiões e setores específicos, explorando processos e fluxos de trabalho que não são contemplados pelos treinamentos convencionais de segurança. O Custom AI Video Builder foi desenvolvido para preencher essa lacuna.

Por meio da ModStore, os clientes podem ativar uma licença pré-paga Synthesia Starter, avaliada em US$250 por ano, sem custos adicionais, para gerar anualmente até 120 minutos de vídeos narrados, utilizando mais de 120 avatares de IA em mais de 160 idiomas.

O recurso é integrado nativamente ao Content Creation Agent, e permite que os administradores adicionem vídeos com qualidade de estúdio aos treinamentos baseados em texto. Em conjunto com o Deepfake Training Content Agent, os três recursos formam um único conjunto de ferramentas de personalização de conteúdo nativas de IA dentro da ModStore.

Os vídeos finalizados são publicados diretamente na biblioteca Uploaded Content da ModStore, eliminando o trabalho manual de baixar e reenviar os arquivos.

“A IA generativa deu aos invasores a capacidade de desenvolver campanhas direcionadas exatamente às políticas, funções e regiões para as quais ainda não existem treinamentos”, afirmou Greg Kras, Chief Product Officer da KnowBe4. “O Custom AI Video Builder fecha essa janela ao disponibilizar a produção de vídeos com qualidade de estúdio diretamente na plataforma da KnowBe4. Dessa forma, os clientes podem transformar uma nova ameaça em um módulo de treinamento completo sem precisar aguardar um ciclo de produção. Essa é mais uma forma de ajudarmos as equipes de segurança a acompanhar a velocidade das ameaças contra as quais estão se defendendo.”

Entre os principais recursos estão:

Pipeline de vídeo integrado : criação de até 120 minutos de conteúdo personalizado em vídeo por ano, com publicação direta nos programas de treinamento e sem custos adicionais.

: criação de até 120 minutos de conteúdo personalizado em vídeo por ano, com publicação direta nos programas de treinamento e sem custos adicionais. Conjunto global de dublagem com IA : localização dos treinamentos com suporte de alta fidelidade para mais de 160 idiomas e dialetos, permitindo alcançar públicos regionais em todo o mundo.

: localização dos treinamentos com suporte de alta fidelidade para mais de 160 idiomas e dialetos, permitindo alcançar públicos regionais em todo o mundo. Ingestão automatizada de SCORM : os vídeos finalizados são encaminhados automaticamente para a biblioteca Uploaded Content da ModStore, sem a necessidade de baixar e reenviar os arquivos manualmente.

: os vídeos finalizados são encaminhados automaticamente para a biblioteca Uploaded Content da ModStore, sem a necessidade de baixar e reenviar os arquivos manualmente. Integração com o Content Creation Agent: adição de vídeos alinhados à identidade da marca e com qualidade de estúdio aos programas de treinamento baseados em texto e gerados por IA, proporcionando experiências de aprendizagem mais envolventes.

O Custom AI Video Builder já está disponível para clientes da KnowBe4 com assinaturas Platinum, Diamond, Training-Only Diamond, SAT Foundation e SAT Advanced. Os clientes podem ativar sua licença pré-paga Synthesia Starter diretamente pela ModStore.

Para ver o Content Creation Agent em funcionamento, assista à demonstração: Crie um curso personalizado de treinamento em segurança em segundos.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita a força de trabalho moderna a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Utilizada por mais de 70 mil organizações em todo o mundo, a KnowBe4 é pioneira em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto pessoas.

A plataforma KnowBe4 oferece simulação de ataques e treinamentos, segurança para ferramentas de colaboração e segurança de agentes, com tecnologia da AIDA — Artificial Intelligence Defense Agents, ou Agentes de Defesa com Inteligência Artificial — e de uma pontuação de risco proprietária.

A plataforma utiliza 15 anos de dados comportamentais para combater ameaças avançadas, incluindo engenharia social, injeção de prompts e shadow AI. Ao proteger pessoas e agentes, a KnowBe4 lidera o setor em confiança e defesa da força de trabalho.

Mais informações em www.knowbe4.com. Acompanhe a KnowBe4 no LinkedIn e no Instagram.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260731851868/pt/

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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