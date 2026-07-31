Golden Agro inicia colheita de mirtilos e aprova expansão
Golden Agro realizou a primeira colheita de mirtilos e recebeu licença ambiental para a segunda fase do projeto, que adiciona 207 hectares de plantio. A iniciativa visa ampliar a produção de frutas de alto valor agregado, mantendo práticas de sustentabilidade e uso responsável de recursos no Vale do São Francisco.
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Golden Agro realizou a primeira colheita de mirtilos da sua operação e recebeu a licença ambiental que autoriza a segunda fase do projeto, que prevê o cultivo de 207 hectares adicionais. A colheita marca o início da fase produtiva, enquanto a licença permite a expansão da área cultivada no Vale do São Francisco.
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A expansão está prevista para ser implementada com infraestrutura de irrigação, manejo agrícola e sistemas de controle de qualidade já instalados na primeira etapa. O aumento da área tem como objetivo ampliar a produção de frutas de alto valor agregado, mantendo as diretrizes de uso responsável dos recursos naturais.
Segundo um porta?voz da empresa, “A combinação entre inovação, planejamento e sustentabilidade impulsiona uma nova fase do projeto agrícola da Golden Agro.”
A ampliação de 207 hectares pode gerar novos postos de trabalho e fortalecer a cadeia produtiva regional, contribuindo para a economia local. O projeto segue as normas ambientais vigentes e busca atender à demanda dos mercados nacional e internacional.
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Informações adicionais sobre o projeto estão disponíveis no site institucional da empresa.
Website: https://www.linkedin.com/company/golden-agro