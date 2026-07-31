Ribeirão Preto é polo nacional de tecnologia odontológica

Enquanto boa parte da indústria brasileira de tecnologia em saúde permanece concentrada nos grandes centros, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, consolidou um ecossistema que transformou o município em um importante polo de desenvolvimento de equipamentos odontológicos de alta performance. A combinação entre universidades, centros de pesquisa e indústria impulsiona a inovação e permite que soluções desenvolvidas na região cheguem ao mercado brasileiro e sejam exportadas para mais de 50 países.

A vocação da região começou a ser construída ainda na década de 1940, com a instalação das faculdades de Medicina e Odontologia da Universidade de São Paulo (USP). A aproximação entre pesquisadores, profissionais da área e fabricantes estimulou o desenvolvimento de equipamentos nacionais e deu origem a um ambiente que continua favorecendo a inovação.

“O interior paulista reuniu condições favoráveis para o desenvolvimento da indústria odontológica: tradição industrial, mão de obra técnica qualificada, proximidade com universidades, centros de pesquisa e uma forte cultura empreendedora. Ao longo das décadas, essa base evoluiu para um ecossistema capaz de desenvolver tecnologia própria, com produtos de alta complexidade, presença internacional e capacidade de competir com fabricantes globais”, afirma José Américo Bove, gerente regional de vendas da Alliage.

Instalada em Ribeirão Preto e com 80 anos de história, a companhia desenvolve tecnologias que hoje estão presentes em mais de 50 países e consolidou um portfólio que inclui consultórios, tomógrafos, sensores, scanners, raios X, periféricos, implantes e peças de mão.

A empresa também conta com a única fábrica de tomógrafos odontológicos do Hemisfério Sul e um parque fabril com uma produção anual superior a 25 mil consultórios odontológicos.

O avanço da odontologia digital, com a ampliação da demanda por scanners intraorais, tomógrafos computadorizados e sistemas digitais de imagem, completa e estimula este mercado. Relatório produzido pela Mordor Intelligence aponta que o mercado geral de equipamentos de diagnóstico por imagem no Brasil pode chegar a US$ 1,82 bilhões, crescimento de mais de 5% crescimento superior a 5% em relação ao projetado para 2026, de US$ 1,38 bilhão.

Neste cenário, Ribeirão Preto lidera o desenvolvimento de tecnologias pioneiras, como o Eagle Scan, primeiro scanner intraoral fabricado no Brasil. A tecnologia, criada pela Dabi Atlante, marca da Alliage, chegará em 350 cidades do país pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Expansão global de tecnologia brasileira

A expansão internacional das empresas instaladas na região acompanha esse cenário. Um exemplo é a Alliage, que ampliou sua atuação internacional nos últimos anos. Nos últimos três anos, as exportações da companhia cresceram 30% e, atualmente, cerca de 40% das receitas vêm do mercado externo, impulsionadas pela demanda por equipamentos de diagnóstico por imagem e soluções voltadas à odontologia digital.

"A estratégia da Alliage é seguir ampliando a presença internacional de forma estruturada, com foco em regiões onde há demanda crescente por odontologia digital, diagnóstico por imagem e equipamentos de alta precisão", afirma Bruna Sanches, coordenadora de Logística Internacional USA & ROW da companhia.

Segundo José Américo, a capacidade de transformar demandas do mercado em novos produtos é um dos diferenciais construídos pelo polo de Ribeirão Preto.

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"A proximidade entre indústria, universidades, profissionais da odontologia e centros de pesquisa acelera o ciclo de inovação. A empresa consegue ouvir o cirurgião-dentista, entender as necessidades reais da rotina clínica, transformar essas demandas em projetos de engenharia e validar essas soluções com mais agilidade. Esse contato direto permite desenvolver tecnologias que não nascem apenas dentro da fábrica, mas a partir da experiência prática de quem usa o equipamento todos os dias”, conclui.