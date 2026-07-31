Clima Group: pessoas e negócios crescendo juntos
O Clima Group nasce para integrar empresas especializadas em cultura organizacional, comunicação interna, marca institucional e dados. A holding parte da tese de que pessoas e negócios devem crescer juntos, transformando áreas antes vistas como suporte em pilares estratégicos capazes de fortalecer reputação, performance e resultados sustentáveis.
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A Clima Comunicação anunciou a criação do Clima Group, uma holding que reúne empresas especializadas em Cultura Organizacional, Comunicação Interna e Marca Institucional sob um mesmo ecossistema. A iniciativa nasce da percepção de que comunicação, cultura e marca ainda costumam ser tratadas como entregas pontuais, em vez de parte da estratégia do negócio.
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Uma inquietação que vem de dentro
De acordo com Alexandre Hampf, CEO do Clima Group, a experiência acumulada na área de CI mostrou que produzir apenas materiais “bonitos” não é o suficiente para sustentar resultados ao longo do tempo. "Quando a CI caminha desconectada da cultura e da marca, ela vira uma entrega isolada, difícil de sustentar e de justificar como investimento relevante", afirmou o profissional.
Por que apostar em um ecossistema?
A decisão de estruturar uma holding partiu da busca por um modelo mais integrado para o mercado de cultura organizacional e reputação. Ao reunir empresas especialistas que se complementam, o grupo busca conectar comunicação, marca, cultura e dados diante uma mesma visão, em vez de operar como frentes isoladas.
Entre as empresas que compõem o ecossistema está a Commprove, projeto voltado à mensuração de resultados em comunicação interna que objetiva cruzar dados de forma padronizada e estruturar indicadores que permitam avaliar o impacto das ações de CI com base em evidências e não apenas em percepções qualitativas.
Para Hampf, o crescimento de negócio e o crescimento das pessoas que sustentam esse negócio caminham juntos. "O mercado de cultura, comunicação e reputação está amadurecendo, e essa maturidade exige uma visão de longo prazo, com parceiros que ajudam nessa organização", disse.
Segundo a empresa, o objetivo do Clima Group é reforçar que cultura organizacional, comunicação interna e reputação corporativa vão além do suporte operacional, ocupando papel ativo na estratégia de crescimento das organizações. A proposta do grupo é apoiar empresas na transformação da cultura em diferencial competitivo e na comunicação em ativo estratégico.
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Para mais informações sobre o grupo, basta acessar https://climagroup.com.br/