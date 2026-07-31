Clima Group: pessoas e negócios crescendo juntos

A Clima Comunicação anunciou a criação do Clima Group, uma holding que reúne empresas especializadas em Cultura Organizacional, Comunicação Interna e Marca Institucional sob um mesmo ecossistema. A iniciativa nasce da percepção de que comunicação, cultura e marca ainda costumam ser tratadas como entregas pontuais, em vez de parte da estratégia do negócio.

Uma inquietação que vem de dentro

De acordo com Alexandre Hampf, CEO do Clima Group, a experiência acumulada na área de CI mostrou que produzir apenas materiais “bonitos” não é o suficiente para sustentar resultados ao longo do tempo. "Quando a CI caminha desconectada da cultura e da marca, ela vira uma entrega isolada, difícil de sustentar e de justificar como investimento relevante", afirmou o profissional.

Por que apostar em um ecossistema?

A decisão de estruturar uma holding partiu da busca por um modelo mais integrado para o mercado de cultura organizacional e reputação. Ao reunir empresas especialistas que se complementam, o grupo busca conectar comunicação, marca, cultura e dados diante uma mesma visão, em vez de operar como frentes isoladas.

Entre as empresas que compõem o ecossistema está a Commprove, projeto voltado à mensuração de resultados em comunicação interna que objetiva cruzar dados de forma padronizada e estruturar indicadores que permitam avaliar o impacto das ações de CI com base em evidências e não apenas em percepções qualitativas.

Para Hampf, o crescimento de negócio e o crescimento das pessoas que sustentam esse negócio caminham juntos. "O mercado de cultura, comunicação e reputação está amadurecendo, e essa maturidade exige uma visão de longo prazo, com parceiros que ajudam nessa organização", disse.

Segundo a empresa, o objetivo do Clima Group é reforçar que cultura organizacional, comunicação interna e reputação corporativa vão além do suporte operacional, ocupando papel ativo na estratégia de crescimento das organizações. A proposta do grupo é apoiar empresas na transformação da cultura em diferencial competitivo e na comunicação em ativo estratégico.

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Para mais informações sobre o grupo, basta acessar https://climagroup.com.br/