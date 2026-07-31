Makasí conclui rodada Série A de US$ 6 milhões

A Makasí — fintech especializada em crédito para construção civil — concluiu sua rodada Série A de US$ 6 milhões (cerca de R$ 31 milhões), que foi liderada pela VOX Capital e co-liderada pelo DGF, com participação da Triaxis Capita/Crescera e follow-on da Honey Island Capital/4UM. Fundada em 2023, a empresa nasceu para enfrentar um dos principais gargalos da construção civil brasileira: a dificuldade de pequenos e médios construtores e incorporadores em acessar crédito profissional.

Em pouco mais de três anos de operação, a Makasí já originou mais de R$ 500 milhões em crédito e, por meio de sua plataforma, apoia mais de mil construtoras e incorporadoras distribuídas por 23 estados brasileiros. Os resultados demonstram a eficiência de um modelo de negócios desenhado para escalar, impulsionando o acesso dos pequenos e médios incorporadores.

Para mudar a realidade desse mercado, a Makasí desenvolveu um modelo que combina crédito, inteligência artificial, análise de dados e monitoramento da execução das obras para tornar a concessão de crédito mais eficiente e escalável. Na prática, a empresa substitui processos manuais por uma análise contínua baseada em dados, permitindo acompanhar o avanço físico dos empreendimentos em tempo real e reduzir riscos ao longo de toda a operação.

Ao transformar o monitoramento da obra em uma fonte contínua de informações para análise de risco, a inteligência artificial faz com que a evolução física do empreendimento passe a funcionar como uma garantia dinâmica da operação de crédito, tornando economicamente viável atender um mercado historicamente pouco assistido pelas instituições financeiras tradicionais.

A conclusão da rodada valida esse modelo de negócio e permitirá acelerar a expansão da operação de crédito, o desenvolvimento de novos produtos financeiros, novos serviços e a evolução da tecnologia proprietária que sustenta a plataforma. Parte dos recursos será destinada ao aprimoramento dos modelos proprietários de inteligência artificial (IA) da companhia, ampliando sua capacidade de análise de risco, monitoramento de obras e desenvolvimento de novas soluções para o mercado da construção.

A Série A dá continuidade à trajetória de crescimento da companhia, que contou com a Terracota Ventures e Honey Island entre seus primeiros investidores e agora atrai novos parceiros estratégicos para acelerar sua expansão.

"Construímos uma empresa sólida antes de voltar ao mercado para captar recursos. Essa rodada acelera uma estratégia que já vinha entregando resultados e nos permitirá ampliar o acesso ao crédito para pequenos e médios construtores e incorporadores. A inteligência artificial é o principal habilitador desse crescimento: ela transforma milhares de informações geradas antes e ao longo das obras em decisões de crédito mais rápidas, precisas e seguras, permitindo escalar nossa operação sem perder qualidade na análise", afirma Caio Bonatto, co-fundador e CEO da Makasí.

Após triplicar o tamanho das operações de 2024 para 2025, a expectativa é que a companhia dobre de tamanho em 2026 e mantenha o mesmo ritmo de crescimento em 2027. Além da expansão da operação de crédito, a Makasí pretende ampliar sua oferta de soluções digitais para construtores e incorporadores, fazendo com que os novos produtos representem cerca de 20% da receita da empresa até o próximo ano. Hoje, com cerca de 100 colaboradores, a companhia espera sustentar esse crescimento com ganhos de produtividade proporcionados pela evolução da plataforma e pelo uso crescente de inteligência artificial em seus processos e produtos.

A tese construída pela Makasí foi um dos fatores que motivaram a entrada dos novos investidores. O aporte marca o segundo investimento do fundo Tech for Good II, da VOX Capital, e se enquadra na vertical de cidades inteligentes do fundo. A escolha reflete a estratégia do fundo de apoiar soluções voltadas a problemas reais que utilizam a inteligência artificial no core do negócio para gerar impacto socioambiental em larga escala.

"A Makasí atua em um desafio estrutural do mercado imobiliário por meio de uma solução altamente escalável. A empresa se destaca por colocar a inteligência artificial e a inteligência de dados no core da sua operação para resolver uma dor real do setor. Esse modelo não apenas traz eficiência financeira, mas gera um impacto socioambiental direto ao democratizar o acesso ao crédito e ampliar a oferta de moradia digna, o que está totalmente alinhado à nossa tese de investimento", afirma Livia Brando, sócia e diretora de Venture Capital da VOX Capital.

Na avaliação do DGF, a empresa conseguiu desenvolver um modelo difícil de ser replicado pelos agentes tradicionais do mercado financeiro.

"A Makasí conseguiu construir uma operação capaz de automatizar processos complexos da concessão de crédito, tornando economicamente viável atender um segmento que historicamente teve acesso restrito ao financiamento. Foi essa combinação entre modelo de negócio, tecnologia e capacidade de execução que nos deu convicção para investir na companhia", afirma Henrique Uehara, sócio do DGF.

A fintech seguirá investindo na expansão nacional da operação, no fortalecimento da oferta de crédito — com projeção de ter originado mais de R$ 1 bilhão até o final de 2026 — e na evolução das soluções tecnológicas que apoiam a análise de risco, o monitoramento das obras e o desenvolvimento de novos produtos para o setor da construção.

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"Nossa proposta de valor sempre foi democratizar o acesso ao crédito para a construção civil. Para continuar crescendo e levar essa proposta a um número cada vez maior de construtores e incorporadores, precisamos investir continuamente na inteligência artificial que desenvolvemos. É ela que viabiliza uma operação de crédito escalável, capaz de acompanhar obras em tempo real, compreender riscos com mais profundidade e ampliar o acesso ao financiamento, mantendo um modelo seguro, eficiente e sustentável", conclui Bonatto.