Aumento na tarifa de luz impulsiona o uso de energia solar

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o 25º reajuste tarifário do ano, aplicando uma alta média de 7,52% nas contas de luz dos clientes da EDP Espírito Santo. Com início de vigência marcado para 7 de agosto de 2026, o aumento afeta cerca de 1,82 milhão de unidades consumidoras no estado capixaba. Os impactos variam de acordo com o perfil do consumidor: os clientes conectados em alta tensão, como grandes empresas e indústrias, terão um reajuste de 8,65%, enquanto a baixa tensão, segmento que abrange residências e pequenos negócios, registrará uma elevação média de 7,11%.

De acordo com o órgão regulador, a pressão tarifária decorre principalmente do aumento nos custos com transporte, distribuição e compra de energia, somados à inclusão de componentes financeiros que serão compensados no decorrer dos próximos 12 meses. Apesar de o índice atual ser inferior ao registrado no ciclo tarifário anterior, quando a alta chegou a 15,53%, os consumidores da distribuidora acumulam uma elevação superior a 23% ao somar as duas últimas revisões.

O reajuste da EDP Espírito Santo reflete um cenário mais amplo no setor elétrico nacional. Em 2026, a maioria dos 25 aumentos tarifários homologados pela Aneel tem superado a projeção oficial da inflação para o período, estimada em 5,1%. Na mesma reunião de diretoria, a agência abriu consulta pública para discutir a revisão tarifária da Neoenergia Brasília. Assim, destacou a contenção do aumento da Roraima Energia de 24,13% para cerca de 4%, obtida após o uso de recursos da repactuação do Uso do Bem Público (UBP) para amortecer o impacto ao consumidor final.

Cenário regulatório e a busca por alternativas energéticas

Diante do constante encarecimento das tarifas de energia convencional, a busca por soluções de geração própria, como a energia solar fotovoltaica, tem se consolidado. Portanto, torna-se uma alternativa para mitigar os custos do orçamento doméstico e promover a transição energética sustentável.

Segundo Anderson Oliveira, CEO operacional do Grupo EcoPower Eficiência Energética, a adoção de sistemas solares proporciona qualidade de vida ao agregar uma significativa redução nas despesas mensais com eletricidade. Assim, permite que o valor economizado no orçamento familiar seja redirecionado para outras áreas prioritárias e investimentos essenciais. “A energia solar funciona como uma aplicação financeira de alta rentabilidade e baixo risco. Quando uma família deixa de pagar valores abusivos na conta de luz, esse capital remanescente é reinjetado diretamente na economia local por meio do consumo de bens e serviços”, pontua.

Do ponto de vista socioambiental, a energia limpa e renovável atua diretamente na preservação do planeta. Com isso, diminui a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono. “A energia solar é comprovadamente um fator atuante em relação à preservação. A EcoPower, por exemplo, recebeu recentemente um certificado pela neutralização de Gases de Efeito Estufa (GEE). Conseguimos, assim, reduzir custos e poluição. Movimentamos a economia e protegemos o planeta”, afirmou Anderson.

Eficiência Energética e Avanço da Tecnologia Solar

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A busca por tecnologias integradas ao setor solar tem crescido no país justamente com o objetivo de otimizar a eficiência energética e proteger o consumidor contra as constantes oscilações e aumentos nas contas elétricas. Dessa forma, essas tecnologias oferecem maior previsibilidade financeira às famílias e empresas nos mais diversos segmentos. “Normalmente, empresários, agricultores ao verem o impacto financeiro que a energia solar causa, principalmente quando aliada ao sistema BESS, em suas contas de energia, logo desejam ampliar seu alcance para suas residências. Não demora muito até que os familiares, amigos e vizinhos também busquem pelo sistema solar”, disse Anderson.