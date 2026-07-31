Como condomínios incentivam a economia circular na moda

Muito além de administrar áreas comuns e garantir o bom funcionamento da rotina, os condomínios também podem desempenhar um papel importante na promoção de práticas sustentáveis. Ao incentivar a doação, a troca e o reaproveitamento de roupas, esses espaços contribuem para a economia circular na moda, ampliam a vida útil das peças e estimulam hábitos de consumo mais conscientes entre os moradores.

Com iniciativas simples, a administração condominial pode transformar o condomínio em um ponto de mobilização da comunidade. A criação de locais permanentes para a arrecadação de roupas, calçados e acessórios em bom estado, a realização de campanhas de doação ao longo do ano e a promoção de feiras de troca entre moradores são algumas das ações que ajudam a dar um novo destino às peças que já não são utilizadas, evitando o descarte desnecessário.

Na avaliação de Fabiano Fernandes, CEO do Grupo Bravo TE, a equipe de gestão do condomínio tem um papel importante para transformar essas iniciativas em parte da rotina. "Trata-se de um espaço que favorece a mobilização coletiva. Quando a gestão cria oportunidades para que os moradores participem de campanhas de doação ou de ações de compartilhamento de roupas, ela facilita o engajamento da comunidade e incentiva hábitos mais sustentáveis. Além do impacto ambiental, essas iniciativas fortalecem o convívio e o sentimento de pertencimento entre os residentes", afirma Fabiano.

Na avaliação do executivo, o sucesso dessas ações depende mais de organização e comunicação do que de grandes investimentos. Divulgar as campanhas, definir locais de fácil acesso para arrecadação e incentivar a participação dos moradores são medidas capazes de gerar resultados positivos para toda a comunidade.

Essas iniciativas dialogam diretamente com um movimento cada vez mais presente no setor da moda: a economia circular, que busca prolongar o ciclo de vida das peças por meio da reutilização e da reciclagem, o que reduz o desperdício de recursos e a geração de resíduos. Para a Associação Brasileira de Varejo Têxtil (ABVTEX), entidade que representa o varejo de moda nacional e atua na promoção de uma cadeia da moda mais responsável, os consumidores têm papel fundamental nessa transformação.

"O consumo consciente é, antes de tudo, um ato de responsabilidade social. Ele começa na escolha de produtos que respeitam as pessoas e o meio ambiente, mas também envolve prolongar o ciclo de vida das roupas", destaca Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX. Segundo a entidade, prolongar o tempo de uso das peças é uma das formas mais eficazes de reduzir os impactos ambientais dos têxteis.

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Nesse contexto, iniciativas realizadas dentro dos condomínios ajudam a levar os princípios da economia circular para o cotidiano das pessoas, mostrando que pequenas mudanças de comportamento também contribuem para uma moda mais sustentável.