Yakult Morango é a última novidade da marca

Com a meta de expandir sua linha de leites fermentados para atender às preferências dos consumidores, a Yakult do Brasil acaba de lançar o Yakult Morango. Segunda versão do Leite Fermentado Yakult com sabor de fruta do país — a primeira é o Yakult Pêssego, lançado em 2025 —; o novo produto também contém o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS). O Yakult Morango será apresentado ao público em 1º de agosto, no final do filme publicitário ‘Repetição’ — que volta a ser apresentado em nível nacional.

O Yakult Morango estará disponível em todo o Brasil por meio dos canais de venda domiciliar, nas redes de supermercados e no comércio em geral. De acordo com o presidente da filial brasileira, Atsushi Nemoto, o objetivo é seguir em busca de novos consumidores de leites fermentados, além de incentivar e ampliar o consumo dos produtos fermentados com sabor disponíveis no país.

O lançamento também reforça o compromisso da Yakult do Brasil de estar sempre atualizando o portfólio de produtos, especialmente para agradar aos milhões de consumidores que são fiéis à marca há 58 anos no país. “Seguimos acompanhando os princípios do fundador da empresa, Dr. Minoru Shirota, de oferecer o probiótico LcS para o maior número de pessoas com produtos inovadores, saborosos e saudáveis”, reforça o executivo. Para apresentar o Yakult Morango, a empresa fará ações de degustação programadas nas principais lojas do varejo.

Link do filme de lançamento do Yakult Morango: https://youtu.be/608f29xj8XQ

Campanha publicitária volta ao ar



O filme ‘Repetição’, que volta a ser exibido em nível nacional a partir de 1º de agosto, utiliza recursos gráficos e efeitos especiais para dar destaque a todas as versões de leite fermentado comercializadas pela Yakult do Brasil, assim como seus respectivos públicos-alvo. Lançado em março, juntamente com o Yakult 40 com vitamina D, o filme utiliza letras em japonês e destaque para a letra D nas palavras imuniDaDe e noviDaDe, quando apresenta o produto.

Com o objetivo de atender à segmentação de acordo com o público-alvo de cada versão de leite fermentado, a Yakult também veicula filmes publicitários específicos em canais digitais instalados em locais como metrô, relógios de rua, academias, dentro de supermercados e no marketplace (sites e aplicativos das redes).

Assim, há um filme digital para o Leite Fermentado Yakult, Yakult Pêssego e Yakult Morango (dirigidos para toda a família), outro para o Yakult 40 com vitamina D (dirigido ao público adulto e que se encaixa na tendência mundial de produtos saudáveis) e um terceiro para o Yakult 40 light (voltado para pessoas que se preocupam com o menor consumo de calorias).

Link do filme Repetição: https://youtu.be/4945bnMyoBI

Ficha Técnica

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Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.