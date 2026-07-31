Imóveis menores impulsionam marcenaria sob medida

A redução da metragem dos imóveis tem impulsionado a procura por marcenaria sob medida em todo o país. Com apartamentos cada vez mais compactos e ambientes que acumulam diferentes funções, consumidores buscam móveis planejados para aproveitar melhor os espaços sem abrir mão do conforto, da organização e da estética.

A tendência acompanha o desempenho da indústria moveleira brasileira. Segundo levantamento do IEMI – Inteligência de Mercado, a produção do setor cresceu 8,6% em 2024, totalizando 439,9 milhões de unidades fabricadas. O consumo interno avançou 9,7% em termos reais, enquanto as exportações registraram alta de 7,9% em volume.

Na prática, a mudança no perfil dos imóveis tem transformado a forma como os projetos de interiores são desenvolvidos. Cozinhas integradas, dormitórios multifuncionais, home offices e áreas de armazenamento exigem soluções capazes de aproveitar cada metro quadrado de forma eficiente.

"Há alguns anos, era comum projetarmos móveis para apartamentos maiores. Hoje a realidade é outra. Os imóveis ficaram mais compactos e cada centímetro precisa ser aproveitado. O cliente busca soluções que facilitem a rotina, organizem os ambientes e façam o espaço funcionar melhor, sem abrir mão do design", afirma Lina Bortoletto, gerente da Casa Mestre Ribeirão Preto.

Mercado imobiliário aquece setor moveleiro

Em Ribeirão Preto, a tendência acompanha o avanço dos empreendimentos residenciais, especialmente daqueles com plantas mais compactas. Nesse cenário, a marcenaria sob medida ganha importância ao permitir que os ambientes sejam adaptados às necessidades de cada morador.

Além da personalização, os projetos incorporam ferragens e acessórios que ampliam a ergonomia, facilitam a organização e aumentam a durabilidade dos móveis. A proposta é transformar espaços reduzidos em ambientes mais versáteis e funcionais para o dia a dia.

"Hoje, um mesmo ambiente precisa atender diferentes necessidades ao longo do dia. O móvel deixou de ser apenas um elemento de decoração para assumir um papel estratégico na organização da casa, oferecendo praticidade e melhor aproveitamento dos espaços", destaca Bortoletto.

O aquecimento do setor também pode ser percebido na mobilização dos próprios profissionais da marcenaria. No dia 2 de julho, a Casa Mestre de Ribeirão Preto levou cerca de 40 marceneiros da região para visitar a ForMóbile 2026, principal feira da indústria moveleira da América Latina, realizada em São Paulo.

O evento reúne fabricantes, fornecedores, arquitetos, designers e marceneiros para apresentar lançamentos, tecnologias, tendências e soluções que devem nortear o mercado nos próximos anos. A iniciativa reforça o interesse crescente dos profissionais em investir em capacitação, inovação e atualização constante, acompanhando a evolução das demandas dos consumidores e o bom momento vivido pelo setor.

Sobre a Casa Mestre

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A Casa Mestre de Ribeirão Preto faz parte do Grupo Mestre Marceneiro e já se consolidou na região como uma referência em produtos de alta performance para marcenaria e design de interiores. Localizada na Rodovia Anhanguera, km 305 + 152 m, no Jardim São José, a loja oferece um portfólio completo de soluções, de ferramentas e ferragens a acessórios de design e atende a profissionais exigentes que buscam qualidade, inovação e atendimento personalizado.