Condições da caixa de direção interferem na suspensão

A fabricante de autopeças Nakata oferece orientações para a inspeção de caixas de direção, componente que transmite o movimento do volante às rodas, destacando itens críticos que podem comprometer a segurança veicular. A recomendação, dirigida a motoristas e profissionais de manutenção, indica a verificação de rasgos nas coifas protetoras, folgas excessivas nos terminais de direção e nos braços axiais, bem como a presença de vazamentos nas caixas hidráulicas, como procedimentos preventivos durante a revisão periódica dos veículos.

A presença de rasgos nas coifas pode permitir a entrada de detritos nas engrenagens, reduzindo a eficiência da transmissão de força. Folgas inadequadas nos terminais ou nos braços axiais podem gerar desvios na resposta do volante, afetando a precisão da direção. Vazamentos de fluido hidráulico podem diminuir a pressão necessária ao sistema, comprometendo o auxílio de direção.

“Na versão mecânica, verifique os terminais de direção; nos hidráulicos, cheque o nível e o vazamento do fluido”, afirma Leandro Leite, coordenador da Nakata.

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Ao identificar qualquer anomalia, a orientação é encaminhar o veículo para manutenção corretiva, considerando a relação direta entre a caixa de direção e a estabilidade do veículo. A Nakata produz caixas de direção mecânicas, hidráulicas e elétricas para diferentes marcas e modelos, oferecendo unidades com componentes axiais e coifas reforçadas.