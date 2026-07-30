PHC lança as incubadoras de CO? Cell-IQ® com controle ativo de umidade, proporcionando estabilidade essencial para amostras de pesquisa

A PHC Corporation of North America (PHCNA), fornecedora das soluções PHCbi para cultura celular e preservação de amostras na América do Norte e na América Latina, lançou uma nova série de incubadoras de laboratório com tecnologia de umidificação híbrida ativa e controle aprimorado contra contaminação. A nova linha de incubadoras de CO? Cell-IQ® foi desenvolvida para proporcionar maior estabilidade ambiental para uma ampla gama de aplicações de cultura celular.

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The PHCbi Cell-IQ® CO? Incubator Series (model numbers: MCO-233AICUVX-PA, MCO-233AICUVHX-PA, MCO-173AICUVX-PA, and MCO-173AICUVHX-PA) features a patented active hybrid humidification system. The system helps maintain stable culture environments, reduces evaporation across multi-well plates, minimizes edge effect, and reduces condensation.

Manter condições de incubação precisas e estáveis é essencial para a pesquisa em ciências da vida e para o desenvolvimento de medicamentos, a fim de garantir resultados confiáveis. A umidade desempenha um papel crítico tanto na qualidade da cultura celular quanto no cumprimento das diretrizes regulatórias. Amostras de culturas celulares sensíveis e de longo prazo são particularmente vulneráveis à evaporação do meio de cultura, comumente conhecida como "efeito de borda", o que pode resultar na perda de amostras e comprometer os resultados dos experimentos. Além disso, incubadoras com sistemas convencionais de umidificação são propensas à contaminação causada pela condensação e exigem procedimentos demorados de esterilização, resultando em paralisações operacionais.

A nova série de incubadoras de CO? Cell-IQ® (modelos MCO-233AICUVX-PA, MCO-233AICUVHX-PA, MCO-173AICUVX-PA e MCO-173AICUVHX-PA) foi projetada para superar esses desafios com a função de umidificação híbrida ativa da PHCbi. Essa tecnologia combina geração ativa de vapor com um sensor interno de umidade, proporcionando controle preciso na faixa de 80 a 90%, juntamente com um sistema passivo de bandeja de água. Ao detectar rapidamente quedas de umidade causadas pela abertura da porta da câmara e iniciar a umidificação imediatamente, esse sistema alcança uma velocidade de recuperação da umidade aproximadamente duas vezes mais rápida do que a dos modelos anteriores. Isso ajuda a manter ambientes de cultura estáveis, reduz a evaporação em placas de multicultivo e minimiza o efeito de borda. Além disso, ele reduz a condensação quando instrumentos analíticos que geram calor são colocados dentro da câmara.

Para reforçar o controle de contaminação, seu interior é feito de aço inoxidável com liga de cobre antimicrobiana, e elas contam com esterilização integrada por LED UV e tecnologia de descontaminação por peróxido de hidrogênio (H?O?). Essa tecnologia permite ciclos rápidos de descontaminação em cerca de três horas, possibilitando que os laboratórios mantenham condições estéreis e, ao mesmo tempo, minimizem o tempo de inatividade.

Outras melhorias incluem uma interface gráfica intuitiva, conectividade com o LabSVIFT® Gen 3, que permite monitoramento remoto e diagnósticos ampliados do sistema, além de elementos de design inteligente, como um sensor de umidade integrado e uma maçaneta ergonômica reversível. Essas características, juntas, simplificam a operação, aumentam a visibilidade do desempenho e reduzem as necessidades de manutenção.

“Esta nova geração de incubadoras PHCbi representa um avanço significativo no controle ativo da umidade, contribuindo para oferecer a estabilidade e a precisão de que os pesquisadores precisam para gerar dados consistentes e de alta qualidade”, afirmou Joe LaPorte, diretor de Inovação da PHCNA. “Ao enfrentar desafios de longa data relacionados ao gerenciamento da umidade e à prevenção de contaminação, estamos ajudando os laboratórios a aumentar a confiabilidade de seus resultados, ao mesmo tempo em que apoiamos o futuro da pesquisa baseada em células.”

A série de incubadoras de CO? Cell-IQ® foi desenvolvida para diversas aplicações, incluindo o desenvolvimento de organoides e linhagens celulares, triagem de alto rendimento e integração com sistemas de imageamento de células vivas. Sua capacidade de manter condições estáveis, mesmo com aberturas frequentes da porta e durante períodos prolongados de cultivo, a torna especialmente adequada para fluxos de trabalho avançados e de longa duração.

Com esse lançamento, a PHCNA reafirma seu compromisso de oferecer soluções inovadoras, confiáveis e centradas no usuário, que impulsionam o avanço das descobertas científicas em laboratórios de pesquisa e ambientes clínicos. A PHCNA é uma subsidiária da PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523).

Sobre a PHC Corporation of North America

Sediada em Wood Dale, Illinois, a PHC Corporation of North America (PHCNA) é fornecedora de soluções de laboratório da marca PHCbi para as ciências da vida. A empresa impulsiona o avanço científico ao oferecer tecnologias que protegem e apoiam pesquisas críticas. As soluções PHCbi, que contam com a confiança de pesquisadores nos Estados Unidos, no Canadá e em países selecionados da América Latina, são reconhecidas por sua confiabilidade e inovação.

A PHCNA integra a Unidade de Negócios de Ciências da Vida da PHC Corporation, líder global em equipamentos de laboratório para ciências da vida. A empresa oferece soluções para aprimorar todas as etapas do fluxo de trabalho de pesquisa, desde a preservação de amostras e cultura de células até a medicina regenerativa. A PHC Corporation é uma subsidiária da PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523), sediada em Tóquio, no Japão.www.phchd.com/us/biomedical

Sobre a PHC Holdings Corporation (PHC Group)

A PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523) é um grupo global de empresas do setor de saúde cuja missão é contribuir para a saúde da sociedade por meio de soluções que geram impacto positivo e melhoram a vida das pessoas. Suas subsidiárias, denominadas coletivamente PHC Group, incluem a PHC Corporation, a Ascensia Diabetes Care, a Epredia Holdings Ltd., a LSI Medience Corporation, a Wemex Corporation e a Mediford Corporation. Juntas, essas empresas desenvolvem, fabricam, comercializam e prestam serviços relacionados a soluções nas áreas de gestão do diabetes, saúde, ciências da vida e diagnósticos. No ano fiscal de 2025, as vendas líquidas consolidadas do PHC Group totalizaram 364 bilhões de ienes, com distribuição global de produtos e serviços em mais de 125 países e regiões. www.phchd.com

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Assessoria de mídia

Julia Cottrill

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