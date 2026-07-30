Mary Kay divulga Relatório de Sustentabilidade 2026, destacando avanços transformadores em impacto social, econômico e ambiental em todas as partes do mundo

A Mary Kay Inc., empresa líder global no setor de beleza, comprometida com a sustentabilidade e o empoderamento das mulheres, divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade de 2026. O relatório detalha o progresso em direção às metas da empresa para 2030 e comemora as conquistas de 2025 e as mais recentes, que continuam impulsionando mudanças positivas globalmente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260730084809/pt/

Mary Kay's annual 2026 Sustainability Report highlights the company's decades-long dedication to social, economic, and environmental sustainability - core pillars central to its business strategy and its purpose-driven legacy rooted in Mary Kay's mission of “enriching women’s lives” around the world. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

O relatório anual destaca a dedicação de décadas da Mary Kay à sustentabilidade social, econômica e ambiental – pilares fundamentais de sua estratégia de negócios e de seu legado orientado por um propósito, enraizado em sua missão de “enriquecer a vida das mulheres” no mundo inteiro.

“A dedicação da Mary Kay em enriquecer a vida das mulheres continua a orientar a forma como atuamos, inovamos e geramos um impacto sustentável em todo o setor de beleza, ao mesmo tempo em que promovemos o empreendedorismo feminino para todas as gerações ao redor do mundo”, afirmou Ryan Rogers, CEO da Mary Kay. “Este relatório reflete o progresso mensurável que estamos alcançando em relação aos nossos compromissos para 2030 e as transformações sociais, econômicas e ambientais que estamos ajudando a promover em benefício das pessoas, das comunidades e do planeta.”

Da biodiversidade e da gestão responsável de produtos ao empoderamento feminino e à inovação digital, a empresa continua incorporando a sustentabilidade em todas as áreas de seu negócio, promovendo um impacto positivo em todo o mundo. Abaixo, destacam-se os principais pontos para 2025:

MEIO AMBIENTE

Embalagens responsáveis: a Mary Kay reafirmou seu compromisso de reduzir a intensidade do uso de plástico, aumentar o conteúdo reciclado pós-consumo (PCR) e ampliar o uso de embalagens prontas para reciclagem ou recicláveis 1 . Por exemplo, o frasco da loção tônica Mary Kay TimeWise ® Targeted-Action ® contém 94% de conteúdo reciclado pós-consumo (PCR) 2 .

a Mary Kay reafirmou seu compromisso de reduzir a intensidade do uso de plástico, aumentar o conteúdo reciclado pós-consumo (PCR) e ampliar o uso de embalagens prontas para reciclagem ou recicláveis . Por exemplo, o frasco da loção tônica Mary Kay TimeWise Targeted-Action contém 94% de conteúdo reciclado pós-consumo (PCR) . Conservação de recursos: A empresa priorizou o uso de fontes sustentáveis de papel para cartuchos e encartes de produtos, caixas de distribuição e de transporte. Atualmente, 100% dos cartuchos de papel dos produtos Mary Kay nas Américas e na Europa estão prontos para a reciclagem. A empresa estabeleceu a meta de certificar globalmente 90% dos cartuchos de produtos até 2030 e apoia o Forest Stewardship Council® (FSC®), organização não governamental internacional que promove o manejo ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente viável das florestas mundiais.

A empresa priorizou o uso de fontes sustentáveis de papel para cartuchos e encartes de produtos, caixas de distribuição e de transporte. Atualmente, 100% dos cartuchos de papel dos produtos Mary Kay nas Américas e na Europa estão prontos para a reciclagem. A empresa estabeleceu a meta de certificar globalmente 90% dos cartuchos de produtos até 2030 e apoia o Forest Stewardship Council® (FSC®), organização não governamental internacional que promove o manejo ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente viável das florestas mundiais. Adesão a iniciativas de impacto para fornecimento sustentável: a Mary Kay apoia organizações globais, como a Global Shea Alliance, desde 2023, e a Roundtable on Sustainable Palm Oil, desde 2014.

a Mary Kay apoia organizações globais, como a Global Shea Alliance, desde 2023, e a Roundtable on Sustainable Palm Oil, desde 2014. Gestão da água: 100% da água utilizada no Centro Global de Fabricação e P&D Richard R. Rogers (R3), no Texas, é tratada e reciclada, retornando à bacia hidrográfica local.

100% da água utilizada no Centro Global de Fabricação e P&D Richard R. Rogers (R3), no Texas, é tratada e reciclada, retornando à bacia hidrográfica local. Parcerias de impacto: a Mary Kay comemora sua parceria de 39 anos com a The Nature Conservancy, que já apoiou mais de 100 projetos de conservação nos EUA e globalmente.

SOCIAL

Pink Changing Lives ® : desde 1996, a Mary Kay Inc. e as suas quatro fundações patrocinadas doaram mais de 230 milhões de dólares em dinheiro e em espécie para todas as partes do mundo 3 , incluindo o financiamento de investigações sobre o câncer, o apoio a sobreviventes de violência doméstica e a criação de oportunidades para mulheres e suas famílias.

desde 1996, a Mary Kay Inc. e as suas quatro fundações patrocinadas doaram mais de 230 milhões de dólares em dinheiro e em espécie para todas as partes do mundo , incluindo o financiamento de investigações sobre o câncer, o apoio a sobreviventes de violência doméstica e a criação de oportunidades para mulheres e suas famílias. Empoderamento das mulheres: no plano global, mais de 600 mil mulheres foram positivamente impactadas por meio de iniciativas de empoderamento lideradas e apoiadas pela Mary Kay, abrangendo o empreendedorismo, a educação e o desenvolvimento comunitário. Em 2025, a Mary Kay deu continuidade à sua parceria de longa data com a cidade de Lewisville, a Fundação Educacional do Distrito Escolar Independente de Lewisville e a INCubatoredu, apoiando alunos do ensino secundário no âmbito de um programa curricular de empreendedorismo com a duração de um ano, concebido para os familiarizar com os princípios e a criação de empresas no mundo real, que culmina num evento final de apresentação de projetos para concorrerem a um financiamento inicial.

no plano global, mais de 600 mil mulheres foram positivamente impactadas por meio de iniciativas de empoderamento lideradas e apoiadas pela Mary Kay, abrangendo o empreendedorismo, a educação e o desenvolvimento comunitário. Em 2025, a Mary Kay deu continuidade à sua parceria de longa data com a cidade de Lewisville, a Fundação Educacional do Distrito Escolar Independente de Lewisville e a INCubatoredu, apoiando alunos do ensino secundário no âmbito de um programa curricular de empreendedorismo com a duração de um ano, concebido para os familiarizar com os princípios e a criação de empresas no mundo real, que culmina num evento final de apresentação de projetos para concorrerem a um financiamento inicial. Futuro das áreas STEM: foram concedidas 51 bolsas e mais de 234 000 dólares a jovens mulheres de 17 países que procuram carreiras nas áreas STEM. Foram ainda atribuídas 10 bolsas a alunas no âmbito das Bolsas de Estudo Madam C.J. Walker, em parceria com a Sociedade de Químicos Cosméticos e patrocinadas pela Mary Kay até 2025. Mais de 300 jovens mulheres entraram em contacto com trajetórias profissionais nas áreas STEM, por meio de experiências imersivas no Centro Global de Manufatura e P&D Richard R. Rogers (R3).

foram concedidas 51 bolsas e mais de 234 000 dólares a jovens mulheres de 17 países que procuram carreiras nas áreas STEM. Foram ainda atribuídas 10 bolsas a alunas no âmbito das Bolsas de Estudo Madam C.J. Walker, em parceria com a Sociedade de Químicos Cosméticos e patrocinadas pela Mary Kay até 2025. Mais de 300 jovens mulheres entraram em contacto com trajetórias profissionais nas áreas STEM, por meio de experiências imersivas no Centro Global de Manufatura e P&D Richard R. Rogers (R3). Parcerias de impacto: a Mary Kay atuou como Organização de Prêmios Especiais (SAO) na Feira Internacional de Ciência e Engenharia em 2024 e 2025, concedendo um total de 18 bolsas a inovadores da próxima geração em diversas categorias de STEM.

ECONÔMICO

Impulsionado por mulheres: 63% da equipe executiva, 64% dos cargos de cientistas de pesquisa e desenvolvimento, 79% das equipes globais de marca e criação, 63% da força de trabalho global e 60% dos cargos de liderança nos 10 principais mercados da Mary Kay são ocupados por mulheres 4 .

63% da equipe executiva, 64% dos cargos de cientistas de pesquisa e desenvolvimento, 79% das equipes globais de marca e criação, 63% da força de trabalho global e 60% dos cargos de liderança nos 10 principais mercados da Mary Kay são ocupados por mulheres . Presença global: a Mary Kay comemorou sua presença em 40 mercados ao redor do mundo com uma série de marcos em 2025: Argentina (45 anos), China (30 anos), Portugal (30 anos), Cazaquistão (25 anos), Malásia (25 anos), Filipinas (25 anos), Eslováquia (25 anos), Armênia (15 anos) e Colômbia (10 anos).

a Mary Kay comemorou sua presença em 40 mercados ao redor do mundo com uma série de marcos em 2025: Argentina (45 anos), China (30 anos), Portugal (30 anos), Cazaquistão (25 anos), Malásia (25 anos), Filipinas (25 anos), Eslováquia (25 anos), Armênia (15 anos) e Colômbia (10 anos). Transformação digital: no centro da transformação digital da Mary Kay está uma estratégia cloud-first (prioridade para a nuvem) e a modernização em larga escala da infraestrutura tecnológica da empresa, incluindo a migração de mais de 95% das aplicações personalizadas para soluções SaaS 5 integradas, visando apoiar operações críticas, desde o e-commerce até a cadeia de suprimentos e sistemas ERP 6 . Um marco importante de 2025 é o lançamento da plataforma My Shop na Alemanha e nos Estados Unidos. O My Shop oferece às Consultoras de Beleza Independentes vitrines on-line personalizadas, totalmente integradas aos sistemas mais amplos de comércio eletrônico, pagamento e atendimento de pedidos da Mary Kay, atendendo às necessidades dos consumidores por jornadas de compra fluidas, sob demanda e convenientes. A implementação global do My Shop está prevista para começar em 2026.

no centro da transformação digital da Mary Kay está (prioridade para a nuvem) e a modernização em larga escala da infraestrutura tecnológica da empresa, incluindo a migração de mais de 95% das aplicações personalizadas para soluções SaaS integradas, visando apoiar operações críticas, desde o e-commerce até a cadeia de suprimentos e sistemas ERP . Um marco importante de 2025 é o lançamento da plataforma na Alemanha e nos Estados Unidos. O My Shop oferece às Consultoras de Beleza Independentes vitrines on-line personalizadas, totalmente integradas aos sistemas mais amplos de comércio eletrônico, pagamento e atendimento de pedidos da Mary Kay, atendendo às necessidades dos consumidores por jornadas de compra fluidas, sob demanda e convenientes. A implementação global do My Shop está prevista para começar em 2026. Certificação de qualidade: obtenção da certificação ISO 22716 — o padrão-ouro global para Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP) na indústria de cosméticos — para o Centro Global de Fabricação e P&D Richard R. Rogers (R3) da Mary Kay, localizado em Lewisville, no Texas.

obtenção da certificação ISO 22716 — o padrão-ouro global para Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP) na indústria de cosméticos — para o Centro Global de Fabricação e P&D Richard R. Rogers (R3) da Mary Kay, localizado em Lewisville, no Texas. Defesa de interesses: atuação junto a mais de cem associações comerciais no mundo inteiro, abordando diversas questões políticas, que vão desde venda direta e empreendedorismo até cuidados pessoais, cadeia de suprimentos e logística.

No topo dos rankings: em 2025, a Mary Kay conquistou 25 prêmios corporativos, abrangendo excelência empresarial, o setor de vendas diretas, impacto social, sustentabilidade, ciência e inovação.

Entre os mais recentes reconhecimentos globais de alto nível, estão:

a Mary Kay foi eleita a marca n.º 1 de vendas diretas de produtos para a pele e maquiagem no mundo 7 pela Euromonitor International por quatro anos consecutivos (2023-2026);

marca n.º 1 de vendas diretas de produtos para a pele e maquiagem no mundo pela Euromonitor International por quatro anos consecutivos (2023-2026); a Mary Kay ficou em segundo lugar na lista da Forbes das Melhores Empresas em Atendimento ao Cliente em 2026, subindo da 93ª posição em 2025 8 . A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta entre as 50 primeiras;

A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta entre as 50 primeiras; a Mary Kay ficou em 8º lugar entre 5.500 marcas na lista das “Melhores Marcas em Impacto Social de 2026” da Forbes 9 , subindo da excelente 9ª posição alcançada em 2025 . A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta na lista;

entre 5.500 marcas na lista das . A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta na lista; a Mary Kay ficou em 19º lugar no ranking “100 Melhores Empresas de Beleza de 2025”, da Women’s Wear Daily Beauty Inc., divulgado em 2026.

O Relatório de Sustentabilidade de 2026 da empresa está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e serve como referência para partes interessadas e parceiros que buscam gerar um impacto coletivo positivo.

Para acessar o relatório completo, clique aqui.

Sobre a Mary Kay

Pioneira na superação das barreiras invisíveis enfrentadas pelas mulheres, Mary Kay Ash fundou sua marca dos sonhos no setor de beleza no Texas, em 1963, com um único objetivo: transformar a vida das mulheres. Esse sonho deu origem a uma empresa global com milhões de integrantes da força de vendas independentes em 40 mercados. Há mais de 60 anos, a oportunidade de negócio oferecida pela empresa capacita mulheres a definirem seu próprio futuro por meio de educação, mentoria, defesa de interesses e inovação. A empresa dedica-se a investir na ciência por trás da beleza e a desenvolver produtos de cuidados com a pele, cosméticos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A empresa também acredita na preservação do planeta para as futuras gerações, na proteção de mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica, e no incentivo para que os jovens sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

1 Reciclável apenas onde existam instalações adequadas.

2 A porcentagem de conteúdo reciclado pós-consumo pode variar conforme disponibilidade e a região geográfica.

3 Embora a empresa ofereça apoio filantrópico a causas beneficentes há muitas décadas, o registro oficial começou em 1996, com a fundação da Mary Kay Ash Foundation® (EUA).

4 Representatividade e liderança feminina na Mary Kay (maio de 2026).

5 Solução de plataforma SaaS: modelo de software baseado em nuvem que permite aos usuários acessar aplicativos remotamente via internet.

6 Soluções globais de ERP: sistemas especializados de planejamento de recursos, projetados para gerenciar operações multinacionais que abrangem diversos países, regiões, moedas e idiomas. Esses sistemas integram processos de negócios, como finanças, recursos humanos, vendas e gestão de estoque, em uma única plataforma, possibilitando um fluxo de dados fluido e análises em tempo real.

7 Fonte: “Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care (Beleza e Cuidados Pessoais), edição de 2026, Vendas em Valor (RSP), dados de 2025.”

8 Alan Schwarz (14 de outubro de 2025). Forbes — Forbes - Best Customer Service 2026 (Melhor Atendimento ao Cliente 2026). https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/

9 Alan Schwarz (17 de março de 2026). Forbes — Best Brands for Social Impact 2026 (Melhores Marcas para Impacto Social 2026). https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260730084809/pt/

Comunicação Corporativa da Mary Kay Inc.

newsroom.marykay.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

972.687.5332 ou media@mkcorp.com