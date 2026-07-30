Projeta Cultura tem formação gratuita em gestão cultural

Depois de capacitar produtores e agentes culturais em sua primeira edição, o Projeta Cultura retorna em 2026, ainda mais abrangente. Entre julho e novembro, realiza um ciclo gratuito de formação em gestão da cultura, levando oficinas presenciais para dez cidades de Minas Gerais: Belo Horizonte, Pouso Alegre, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei, Varginha, Governador Valadares, Januária, Montes Claros, Teófilo Otoni e Uberlândia.



Ao todo, serão 20 oficinas, com duas formações em cada município e 20 vagas por turma. As inscrições serão abertas de forma escalonada ao longo da programação, pelo link. O Projeta Cultura conta com o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e realização do Instituto Vivas.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da cultura por meio da qualificação de artistas, produtores, gestores, coletivos e demais agentes culturais, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento de projetos, acesso a mecanismos de financiamento e aprimoramento da comunicação. A proposta reforça a descentralização das ações formativas, com mais acesso à capacitação em diferentes regiões de Minas Gerais.

Cada cidade recebe duas oficinas complementares. A primeira é Elaboração de Projetos Culturais, dedicada ao planejamento e estruturação de propostas para editais, leis de incentivo e programas de fomento. A formação percorre todas as etapas de um projeto, desde a construção da ideia até a elaboração de cronograma, orçamento, estratégias de democratização do acesso e acessibilidade.



Já a oficina Inteligência Artificial para Agentes Culturais apresenta aplicações práticas da IA na rotina de produtores e artistas, abordando criação de comandos, organização de informações, pesquisa, escrita, revisão de textos e estruturação de projetos, sempre discutindo aspectos éticos, autoria e uso crítico dessas ferramentas.

Outra novidade desta edição é a atualização do Robozin, ferramenta digital desenvolvida para apoiar agentes culturais na elaboração de projetos para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e outras oportunidades de fomento. Essa atualização será lançada em breve e ampliará o alcance das ações formativas para além das oficinas presenciais, oferecendo suporte permanente aos participantes e demais interessados.



O ciclo formativo será conduzido por profissionais com ampla experiência. Entre os professores estão a produtora e gestora cultural Cris Moreira, mestre em Artes Cênicas e especialista em Gestão Cultural; o roteirista e dramaturgo Guilherme Lessa, que desenvolve projetos para importantes museus brasileiros; Sheilla Piancó, estrategista em economia criativa e consultora especializada em viabilização de projetos por meio de leis de incentivo; e Aristeo Serra Negra, produtor e gestor cultural com extensa trajetória na coordenação e produção de projetos artísticos, como o FIT BH e o Duelo de MCs Nacional.

O cronograma começa por Belo Horizonte, no fim de julho. Em seguida, as oficinas passam por Pouso Alegre, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei e Varginha. Na sequência, o projeto também passará por Montes Claros, Governador Valadares, Januária, Teófilo Otoni e Uberlândia — em ordem ainda a ser definida —, encerrando a circulação em novembro. As inscrições serão abertas gradualmente para cada município, acompanhando o calendário de realização das atividades.



As informações atualizadas podem ser conferidas no Instagram oficial do projeto: @projeta_cultura. O projeto prevê, ainda, um bate-papo online, com convidado especial, que abordará as estratégias e oportunidades para o fortalecimento da cadeia produtiva em Minas Gerais. Aberto ao público, o link para acesso será divulgado em data próxima ao evento.

Trajetória do projeto

O Projeta Cultura promove formação prática voltada para a estruturação, financiamento e comunicação de projetos culturais. Em sua primeira edição (2024-2025), a iniciativa começou com oficinas artísticas em Belo Horizonte — culminando em um evento para prestigiar as obras produzidas pelos alunos no Baixio do Viaduto Santa Tereza — e se expandiu para a formação de agentes culturais em 11 municípios mineiros, além do lançamento de materiais digitais e um assistente virtual, o Robozin. Em 2026, o projeto dá continuidade às suas ações formativas para o setor cultural em 10 cidades de Minas Gerais e conta com o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e realização do Instituto Vivas.

Cemig

A Cemig segue ampliando o incentivo ao setor cultural de Minas Gerais, patrocinando diferentes expressões artísticas em todas as regiões do estado. Democratizar, descentralizar e ampliar o acesso às práticas culturais é um compromisso da companhia com a arte mineira. Ao incentivar a cultura, a Cemig fortalece a tradição, a memória e as raízes, sem deixar de ter a inovação e a tecnologia como aliadas. Estar ao lado da cultura de Minas Gerais é contribuir para a valorização da identidade, para o desenvolvimento do estado, para a movimentação da economia criativa e para a geração de emprego e renda.



Serviço:



Evento: Projeta Cultura – 2ª edição

Período: julho a novembro de 2026

Inscrições: gratuitas, abertas de forma escalonada conforme o cronograma de cada cidade

Link: http://linktr.ee/projeta_cultura

Instagram: @projeta.cultura

Informações: WhatsApp (31) 97150-1148 | projetacultura@tatajuba.art.br



Belo Horizonte



Oficina de Elaboração de Projetos Culturais

Local: Centro de Referência das Culturas Urbanas (CRC URB)

Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 901 – Centro (Baixio do Viaduto Santa Tereza)

Inscrições: de 3 a 15 de julho

Aulas: 27 a 30 de julho

Horário: 19h às 22h

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Oficina de Inteligência Artificial para Agentes Culturais

Local: Centro Cultural São Geraldo

Endereço: Rua Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo

Inscrições: de 3 a 15 de julho

Aulas: 28 a 31 de julho

Horário: 19h às 22h