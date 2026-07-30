Industrial Info Resources lança IIR Envoy ™ MCP, integrando inteligência industrial verificada por humanos diretamente à IA por meio do Protocolo de Contexto de Modelo

A Industrial Info Resources (IIR), provedora líder de inteligência de mercado para os setores de energia e indústria, baseada em pesquisa primária e verificação humana, anunciou hoje o lançamento do IIR Envoy MCP ; essa nova conexão com o Protocolo de Contexto de Modelo integra o banco de dados industrial da IIR diretamente às plataformas de IA que os profissionais já utilizam.

Por exemplo, com o IIR Envoy MCP, um analista pode perguntar, "Qual a capacidade de refinaria que está inativa na Europa devido ao evento climático desta manhã?" ou "Quais usinas de energia perto de Houston terão interrupções programadas?" receba uma resposta instantânea, com fontes citadas, extraída dos dados em tempo real da IIR.

À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às ferramentas de tomada de decisão, a qualidade das informações geradas por IA depende inteiramente da qualidade dos dados subjacentes. O IIR Envoy MCP foi desenvolvido com base nesse princípio. "A era da informação era sobre coletar dados. A era do conhecimento era sobre compreendê-los. Hoje, a tecnologia nos trouxe à Era da Resposta. Não se trata de saber se alguém consegue obter uma resposta, mas sim se a qualidade e a validade da resposta são suficientes para embasar decisões importantes de negócios", disse Ed Lewis, CEO da Industrial Info Resources. "O IIR Envoy MCP foi criado para essa mudança, fornecendo inteligência industrial verificada por telefone e constantemente atualizada diretamente nas ferramentas de IA que os profissionais já utilizam, garantindo que cada resposta seja respaldada por pesquisa primária."

Dados confiáveis ??começam com as pessoas. Cada registro fornecido pela IIR é verificado por pesquisadores que contatam diretamente os operadores das plantas. Essa procedência se mantém em todas as respostas geradas pelo IIR Envoy MCP, assegurando que a inteligência por trás de decisões críticas não seja obtida por meio de raspagem, inferência ou alucinação. Isso é confirmado por meio de pesquisa primária.

Com o IIR Envoy MCP, as organizações podem conectar seus próprios clientes de IA, incluindo Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini, ChatGPT e outros, aos dados globais de projetos, plantas e ativos da IIR para acelerar a pesquisa e a análise de mercado e tomar decisões mais rápidas e bem informadas.

"A IA está mudando a forma como as organizações industriais tomam decisões, mas a IA só é tão boa quanto os dados que a sustentam", continua Ed Lewis. "Ao combinar o IIR Envoy MCP com 40 anos de inteligência confiável e verificada por telefone nos setores de energia e indústria, a IA se torna uma ferramenta de tomada de decisão na qual as organizações podem confiar, permitindo que elas ajam com mais rapidez e segurança, pois cada resposta é respaldada por pesquisa primária, e não por informações extraídas ou inferidas."

Disponibilidade: O IIR Envoy MCP já está disponível para assinantes da Industrial Info e da IIR Energy. Para saber mais, entre em contato com sales@industrialinfo.com.

Sobre a Industrial Info Resources

Há mais de 40 anos, a Industrial Info Resources fornece informações de mercado industrial que auxiliam na tomada de decisões nos setores de energia, eletricidade, petróleo e gás, produtos químicos e indústria pesada. Todas as informações são verificadas por meio de pesquisas primárias conduzidas por pesquisadores experientes que contatam as fábricas diretamente. Com sede em Sugar Land, Texas, a IIR atende clientes em todo o mundo por meio de sua presença global em pesquisa. Para saber mais, acesse www.industrialinfo.com ou www.iirenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260730780670/pt/

Contato para a imprensa:

Society22 PR

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

press@society22pr.com