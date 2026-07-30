Ambientes integrados ganham força em imóveis de alto padrão

Os ambientes integrados vêm ganhando cada vez mais espaço em imóveis de alto padrão. A busca por plantas abertas, funcionais e voltadas à convivência reflete uma mudança no comportamento dos moradores, que passaram a valorizar casas e apartamentos preparados para reunir, cozinhar, receber e aproveitar melhor os espaços sociais.

Esse movimento acompanha a força do mercado residencial de luxo no Brasil. Levantamento divulgado pela Forbes Brasil, com dados da Brain Inteligência Estratégica, apontou que imóveis de luxo e superluxo movimentaram R$ 52,2 bilhões em 2025, concentrando quase 30% do valor negociado no mercado residencial brasileiro.

Para Adelfo Cidi, sócio-fundador e CEO da Evol, marca brasileira de eletrodomésticos voltados para cozinhas e áreas gourmet de alto padrão, a integração dos ambientes responde a uma demanda por experiências mais completas dentro de casa.

“O consumidor de alto padrão busca ambientes com fluidez, conforto e propósito. Cozinha, living, varanda e área gourmet deixaram de ser espaços isolados e passaram a funcionar como partes de uma mesma experiência de convivência”, afirma.

Segundo o executivo, essa mudança altera a forma como os projetos residenciais são planejados. Quando os ambientes são integrados, elementos que antes ficavam restritos à área de preparo passam a interferir diretamente na estética e na funcionalidade da área social.

“Em um projeto integrado, tudo ganha mais visibilidade. Por isso, eletrodomésticos, marcenaria, revestimentos, bancadas e iluminação precisam conversar entre si para manter a harmonia visual do ambiente”, explica Cidi.

Cozinha integrada assume papel social

A cozinha é um dos ambientes que mais refletem essa transformação. Antes vista como área de apoio, ela passou a ocupar uma posição central em muitos projetos residenciais, especialmente quando conectada ao living, à sala de jantar ou à varanda gourmet.

Com essa mudança, a escolha dos eletrodomésticos também ganha outro peso. Fornos, cooktops, coifas, refrigeradores, adegas, cervejeiras e outros equipamentos deixam de ser avaliados apenas por sua função e passam a compor a linguagem estética da residência.

“O eletrodoméstico deixou de ser um item apenas operacional. Em cozinhas integradas, ele também participa da composição do projeto. Design, acabamento, proporções e embutimento fazem diferença na percepção de sofisticação do ambiente”, comenta o CEO da Evol.

De acordo com Cidi, o equilíbrio entre funcionalidade, desempenho e estética é essencial para evitar que a cozinha perca a unidade visual. Isso vale tanto para equipamentos aparentes quanto para soluções embutidas, que precisam ser especificadas de acordo com as medidas da marcenaria e com a rotina do morador.

Área gourmet ganha protagonismo

Além da cozinha integrada, a área gourmet também vem se consolidando como um dos principais espaços de convivência nos imóveis de alto padrão. O ambiente, antes associado apenas à churrasqueira, passou a reunir soluções mais completas para receber convidados, preparar alimentos, conservar bebidas e criar experiências dentro de casa.

Para que esse espaço seja funcional e sofisticado, o planejamento deve considerar circulação, ventilação, exaustão, pontos de energia, escolha dos equipamentos e integração com a área social. Churrasqueira, coifa adequada, adega, cervejeira, máquina de gelo e superfícies de apoio são alguns dos itens que podem fazer parte desse tipo de projeto.

“A área gourmet precisa ser pensada como um ambiente de uso real. Ela deve funcionar bem em momentos de recepção, mas também precisa manter conforto, segurança e coerência estética com o restante da casa”, afirma Cidi.

O executivo ressalta que, em imóveis de alto padrão, a área gourmet não deve parecer um espaço improvisado. A integração com a arquitetura exige que cada item seja definido ainda na fase de projeto.

“Quando os equipamentos são escolhidos depois da marcenaria pronta, há maior risco de adaptações, perda de acabamento e limitações técnicas. O ideal é que arquitetos e designers considerem esses produtos desde o início, prevendo medidas, ventilação, infraestrutura e acesso para manutenção”, orienta.

Planejamento evita conflitos entre estética e uso

Em ambientes integrados, um dos principais desafios é unir beleza e funcionalidade sem comprometer a experiência dos moradores. Isso envolve pensar não apenas na aparência dos equipamentos, mas também em abertura de portas, fluxo de circulação, ruído, calor, iluminação, pontos elétricos e segurança.

Segundo Cidi, a escolha antecipada dos eletrodomésticos é uma etapa estratégica para projetos de alto padrão. Ela ajuda a evitar incompatibilidades e permite que a marcenaria seja desenvolvida com mais precisão.

“O projeto fica mais eficiente quando arquitetura, interiores e especificação dos equipamentos caminham juntos. Isso garante melhor aproveitamento do espaço e reduz interferências que poderiam comprometer o resultado final”, afirma.

Na visão da Evol, a tendência é que imóveis de alto padrão continuem valorizando espaços integrados, multifuncionais e preparados para diferentes momentos da rotina.

“O futuro dos ambientes integrados passa pela união entre design, praticidade e performance. Os eletrodomésticos premium acompanham essa evolução ao oferecer soluções que se integram melhor aos projetos e ajudam a tornar a casa mais funcional, elegante e conectada ao modo de vida das pessoas”, conclui Adelfo Cidi.

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