PC BA publica edital de Delegado; salário chega R$ 16,4 mil

A Polícia Civil da Bahia (PC BA) publicou nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026, o edital do concurso público para o cargo de Delegado. A seleção oferece 100 vagas imediatas e remuneração que pode chegar a R$ 16.495,67, consolidando-se como uma das principais oportunidades da carreira policial neste ano.

O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado e faz parte de um concurso mais amplo, que reúne 750 vagas para a Polícia Civil da Bahia. Além das oportunidades para Delegado, o certame contempla 500 vagas para Investigador e 150 para Escrivão.

Salário chega a R$ 16,4 mil

O cargo de Delegado possui vencimento básico de R$ 6.449,78, acrescido da Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ III), no valor de R$ 1.983,66. Com as demais vantagens previstas na legislação, a remuneração pode alcançar R$ 16.495,67.

Distribuição das vagas

As 100 vagas para Delegado estão distribuídas da seguinte forma:

65 vagas para ampla concorrência;

30 vagas reservadas para candidatos negros (pretos e pardos);

5 vagas destinadas a pessoas com deficiência.

A reserva de vagas segue os critérios estabelecidos pela legislação estadual.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no portal da banca organizadora, o Instituto AOCP, entre 7 de agosto e 8 de setembro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 220,00. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e integrantes de famílias de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa entre 7 e 10 de agosto.

Requisito e perfil do candidato

Para concorrer ao cargo de PC BA Delegado, o candidato deve possuir diploma de bacharelado em Direito, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Além da escolaridade, o edital exige idade mínima de 18 anos na data da posse, idoneidade moral comprovada por certidões negativas e aptidão física e mental atestada por exames médicos, psicológicos e teste de aptidão física, que ocorrerão após a homologação do resultado final.

Como será o concurso

O processo seletivo será composto por três etapas principais, além dos exames pré-admissionais. A primeira fase será formada por prova objetiva, marcada para 6 de dezembro de 2026, em Salvador. A avaliação contará com 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conhecimentos gerais e específicos.

No mesmo dia, os candidatos realizarão a prova discursiva, composta por estudos de caso e pela elaboração de peça prática relacionada à atividade policial. Também haverá prova de títulos, de caráter classificatório, destinada à pontuação adicional dos candidatos conforme formação acadêmica e experiência profissional.

Após a homologação do resultado final, os aprovados serão convocados para teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica, investigação social e Curso de Formação de Policiais Civis, realizado na Academia de Polícia Civil da Bahia (ACADEPOL).

Atribuições do Delegado

Entre as principais atribuições do Delegado da Polícia Civil da Bahia estão a instauração e a presidência de inquéritos policiais, coordenação de investigações, requisição de perícias, representação por medidas cautelares e prisões provisórias, além da direção e supervisão das atividades de polícia judiciária em sua área de atuação.

Cronograma resumido

O edital foi publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026. O período de impugnação do edital vai de 31 de julho a 3 de agosto. As inscrições abrem em 7 de agosto e se encerram em 8 de setembro. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 6 de dezembro de 2026. O resultado final e a classificação dos candidatos estão previstos para 13 de maio de 2027.

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O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.